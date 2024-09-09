В России создали устройство для надежной автоматической синхронизации генераторов и потребностей энергосистемы

Российская аспирантка создала проект по разработке автоматического устройства с возможностью синхронизации генераторов различными методами. Разработка поможет решить проблемы обеспечения надежного и эффективного управления генераторами в энергетических системах.

Создание нового устройства

Автоматическое устройство с возможностью синхронизации генераторов с учетом режима работы энергосистемы разработали в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Об этом в начале сентября 2024 г. сообщило издание ТАСС. Данная разработка направлена на решение проблемы обеспечения надежного и эффективного управления генераторами в энергетических системах.

Аспирантка НГТУ Виктория Федорова создала проект по разработке автоматического устройства с возможностью синхронизации генераторов различными методами. Федорова вошла в число победителей конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Синхронизация в энергетике - это алгоритм действий, который помогает включать синхронные генераторы на параллельную работу с энергосистемой, чтобы они снабжали потребителей электроэнергией. Однако при выполнении этого процесса возникает ряд проблем. Один из них - это человеческий фактор, который может привести к повреждениям оборудования. В рамках проекта ученые создали собственный метод - это метод ускоренной синхронизации. Он позволяет быстро включать генератор в работу, когда это нужно, и с допустимыми для генератора условиями, чтобы он не вышел из строя.

Unsplash - Matthew Henry В России создали устройство для надежного управления и синхронизации генераторами

«Я начала работать над разработкой автоматического устройства ускоренной синхронизации генераторов еще на четвертом курсе бакалавриата. Мы решили создать автоматическое устройство синхронизации с цифровыми алгоритмами, которые будут интегрированы в микропроцессорный терминал. В рамках проекта мы разработали собственный метод - метод ускоренной синхронизации. Он позволяет быстро включать генератор в работу, когда это нужно, и с допустимыми для генератора условиями, чтобы он не вышел из строя», - сказала аспирантка НГТУ Виктория Федорова.

По информации НГТУ, научная новизна проекта заключается в том, что среди современных аналогов нет полноценной автоматической мультисистемы, которая способна выполнять процесс синхронизации в условиях неопределенности режима работы энергосистемы. Разработка имеет расширенный по сравнению с аналогами функционал и может синхронизировать сразу несколько генераторов. Стоимость разработки ниже по сравнению с аналогами. Кроме того, алгоритмическая часть устройства цифровая, поэтому она корректируется и ее можно подстраивать под возможности генератора любой мощности.

Область применения

Со слов разработчиков, области применения разработки - электроэнергетика, промышленность, образование и наука. Если говорить про электроэнергетику, это генерирующие компании с электростанциями и крупные промышленные предприятия с собственной генерацией, которые используют ее для электроснабжения производственных процессов. Генерирующие компании - крупные компании, активами которых являются электростанции разных типов. Всего было учреждено 20 новых тепловых генерирующих компаний, а также одна генерирующая компания, производящая электрическую энергию и мощность на большинстве гидроэлектростанций России.

Если говорить про сферу образования, это высшие учебные заведения, где можно поставить микропроцессорный терминал или интегрировать НГТУ алгоритмы в свой терминал и использовать для проведения лабораторных работ, научных исследований. В сфере науки потенциальные потребители - кластеры и департаменты Национальных технолøгических инициатив (НТИ), потому что устройство инновационное и может быть применимо при разработке комплексных решений, отмечают в вузе.

Исчерпаны резервы СССР

Созданные еще во времена Союза Советских Социалистических Республик (СССР) резервы российской электроэнергетики исчерпаны, а отрасль испытывает недофинансирование для модернизации оборудования и поддержания его в нормальном состоянии. Об этом 9 сентября 2024 г. в интервью ТАСС заявил министр энергетики Сергей Цивилев.

По словам Цивилева, необходимого резерва генерирующих мощностей в предстоящую осень и зиму нет у энергосистемы Дальнего Востока, который отнесен к регионам высоких рисков в электроэнергетике. Это связано и в том числе с переносом капитального ремонта ряда тепловых электростанций (ТЭС).

О нехватке электроэнергии на Дальнем Востоке из-за роста потребления говорил и Президент России Владимир Путин. По его словам, это отражается на сроках строительства крупных промышленных объектов, а также инфраструктуры. Правительству России поручено подготовить программу развития энергетики, чтобы ликвидировать дефицит и проработать возможность строительства в регионе атомных электростанций. В настоящее время объем энергопотребления на Дальнем Востоке составляет 69 млрд кВт•ч в год, а к концу 2030 г. вырастет до 96 млрд кВт•ч. За 2023 г. потребление электроэнергии выросло на Дальнем Востоке на 3,5%, а в целом по России - на 1,4%.

По данным вице-премьера России Александра Новака, в энергетическом комплексе по итогам 2023 г. вновь превышены ранее достигнутые показатели. В 2023 г. выработка электроэнергии, по оценкам, составила 1151,6 млрд кВт⋅ч, потребление электроэнергии - 1139,2 млрд кВт⋅ч, что свидетельствует о поступательном развитии российской экономики, увеличении деловой активности и, соответственно, создании новых рабочих мест. Ранее Новак приводил оценку, согласно которой по результатам 2022 г. выработка электроэнергии в России составила 1,14 трлн кВт⋅ч, а потребление - 1,12 трлн кВт⋅ч. Вице премьер напомнил, что подготовлен проект долгосрочного прогноза потребления электрической энергии и мощности в Единой энергетической системе (ЭЭС) России до 2042 г., который ляжет в основу впервые разрабатываемой генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 г. Документ планируется утвердить правительством России до конца этого года.