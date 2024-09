Илон Маск запустил группировку спутников-шпионов США

Американская ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с группой спутников в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Детальные сведения о предназначении спутников и их количестве строго засекречены. По данным американских экспертов, на орбиту выведен 21 спутник.

Американские спутники-разведчики

Принадлежащая Илону Маску (Elon Musk) компания SpaceX вывела на орбиту очередные спутники нового поколения для NRO. Об этом говорится в сообщении на сайте производителя космической техники.

5 сентября 2024 г. одна из ракет Falcon 9 компании поднялась с калифорнийской базы космических сил Ванденберг, отправив на орбиту партию спутников-шпионов нового поколения для NRO. Это был второй запуск компании SpaceX за день, ведь в этот же день утром другая ракета Falcon 9 доставила 21 интернет-спутник Starlink на орбиту со Спейс-Коста во Флориде.

Во время сегодняшней миссии, которую NRO назвала NROL-113, ракета Falcon 9 совершила посадку без ошибок. Примерно через 8,5 минут после старта ракета-носитель мягко опустилась на палубу беспилотного корабля SpaceX Of Course I Still Love You, который находился в Тихом океане. Согласно описанию миссии SpaceX, это был 20 запуск и посадка этой ракеты-носителя. Четырнадцать из этих полетов были миссиями Starlink.

Миссия NROL-113 стала третьим запуском, обслуживающим пролиферированную архитектуру NRO. Новая сеть состоит из многочисленных небольших спутников, созданных для обеспечения возможностей и устойчивости, говорится в описании миссии. Компания SpaceX также запустила первые две миссии из этой серии - NROL-146 в мае и NROL-186 в июне этого года.

По словам основателя компании SpaceX Илона Маска (Elon Musk), сотрудники американской компании мало что знают о спутниках распространенной архитектуры и о том, что они делают на орбите. Миссия и деятельность NROL-113 засекречены, как и у большинства аппаратов NRO.

Компания SpaceX уже запустила 86 орбитальных миссий в 2024 г., около 70% из которых - полеты Starlink.

Как показывает сегодняшний двойной запуск, компания SpaceX вернулась к полноценной работе после двух заминок этим летом. Компания SpaceX простояла около двух недель после отказа верхней ступени Falcon 9 во время запуска Starlink 11 июля. 28 августа компания три дня не летала после неудачного приземления ракеты-носителя во время успешной в остальном миссии Starlink.

США наращивают спутниковую группировку

Космические силы США намерены в следующем десятилетии разместить на орбите спутники, которые будут отслеживать передвижение наземных и воздушных целей противников. Об этом, как сообщил портал Defense One, заявил заместитель главы Космических сил Соединенных Штатов генерал Майкл Гетлейн (Michael Getlein).

В настоящее время Вооруженные силы США используют самолеты в рамках миссий по отслеживанию наземных и воздушных целей потенциального противника. По информации Defense One, чиновники в Пентагоне считают, что эти миссии следует дополнить космической техникой с более высоким уровнем живучести.

По сообщению генерала Гетлейна, в Министерстве обороны США уже начали проводить обсуждения данного вопроса и вкладывать деньги в исследования. По его словам, Космические силы столкнулись с тем, что противники Соединенных Штатов все дальше отодвигают линии противостояния от своих границ и достигли больших успехов в блокировке наблюдения за их территорией. Гетлейн добавил, что поэтому Космическим силам США приходится отправлять аппараты все выше и выше, чтобы получить тот же обзор поля боя.

Летом этого года заместитель министра Военно-воздушных сил (ВВС) США Мелисса Далтон (Melissa Dalton) заявила, что Соединенные Штаты рассчитывают разместить на низкой околоземной орбите сотни спутников для противодействия России и Китаю.

По информации ТАСС, программный директор Академии политических наук Александр Степанов выразил мнение, что растущие возможности России и Китая в сфере освоения космического пространства вызывают нескрываемую ревность со стороны США, продолжающих милитаризацию околоземной орбиты. Степанов отметил, что активизация военных маневров НАТО в северо-западном приграничье России говорит о подготовке военной инфраструктуры и отработке сценариев дальнейшей эскалации. В Финляндии на днях завершились сразу две летно-тактические тренировки - Pristine Flank (ежегодные маневры военно-транспортной авиации) и Ilmataktiikka (заключительный этап испытаний тактики применения истребителей). В ежедневном формате реализуется оборудование и модернизация баз, создаются новые полигоны, возводятся инженерные оборонительные сооружения, создаются укрепрайоны. Как заключил эксперт, самое главное - слаживание подразделений, формирование единого информационного контура и обкатка различных видов тактических действий наступательного характера.