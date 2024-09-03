Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября

Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октябряКонференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 2024 г.
3 октября 2024 г. CNews проведет конференцию «Импортозамещение цифровых решений 2024».
С докладами выступят:
Максим Строгий, директор по ИТ, «Ашан Тех»;
Филипп Лемехов, руководитель по развитию информационных систем, «Ашан Тех»;
Ольга Чебунина, вице-президент по инновациям, ГК «Дамате»;
Илья Лавриков, руководитель направления бизнес-аналитики центра анализа данных и корпоративных продуктов, ГК «Альфа-Лизинг»;
Александр Воробьев, руководитель управления стратегического проектирования и цифровых инноваций, ГК «Альфа-Лизинг»;
Наталья Мендус, управляющий директор Центра развития финансовых технологий, Россельхозбанк;
Григорий Попов, генеральный директор, «Слайдер Презентации»;
Андрей Бойко, коммерческий директор, B2B-Center;
Представители компаний Rudesktop, «Акселот-Л», «Диасофт», «БОСС. Кадровые системы», «Центр хранения данных», «Терн» и другие.
Основные вопросы к обсуждению:
Тенденции импортозамещения в России
- Импортозамещение — главный драйвер развития российского ИТ-рынка.
- От импортозамещения к технологической независимости.
- Сложности импортозамещения на объектах КИИ.
- Почему заказчики создают кэптивные ИТ-компании?
- Господдержка импортозамещения.
- Как выбрать надежного поставщика.
Российское ПО и оборудование
- Какие продукты необходимы заказчикам?
- Российские инфраструктурные решения.
- Приложения для бизнеса.
- Средства коммуникаций и совместной работы.
- Средства ИБ.
- Особенности использования Open Source.
- Средства разработки и управления проектами.
- Как избежать лоскутного одеяла.
- Где взять квалифицированных разработчиков?
- Миграция на отечественное ПО.
- Продукция из дружественных стран для российского рынка.
Практика импортозамещения
- Удается ли следовать стратегии импортозамещения?
- Непростой выбор отечественного продукта.
- Как оценить возможности вендора.
- Переход на российское ПО — разбираем кейсы.
- Техподдержка иностранных продуктов.
- Импортонезависимые облака.
- Как оценить эффективность проекта.
- Когда нужен аутсорсинг.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 22 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.