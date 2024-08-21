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YADRO выпустила большое обновление ПО для систем хранения данных TATLIN.UNIFIED

Компания YADRO выпустила обновление для программного обеспечения систем хранения данных TATLIN.UNIFIED первого и второго поколения. В релизе v3.1 представлено сразу несколько десятков значительных функциональных изменений, отвечающих актуальным потребностям российских заказчиков.

Обновление для ПО систем хранения данных

Российский разработчик YADRO выпустил обновление для программного обеспечения СХД TATLIN.UNIFIED первого и второго поколения. В релизе v3.1 компания представила несколько десятков значительных изменений.

В обновленной версии программного обеспечения полноценно реализована технология создания мгновенных снимков (snapshots), которая позволяет создавать мгновенные снимки тома («ресурса» в терминологии TATLIN.UNIFIED) или группы томов для быстрого восстановления данных в случае их потери или поломки, выполнять резервное копирование данных через Backup Agent, а также создавать компактные временные копии мастер-тома для чтения и записи.

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В обновленной версии реализована технология создания мгновенных снимков

Поддержка мгновенных снимков реализована в рамках современной концепции Redirect-On-Write, предполагающей запись изменяемых данных в новое место. Таким образом случайный профиль нагрузки превращается в последовательную запись на диск, увеличивая производительность. Для реализации функциональности мгновенных снимков был введен новый тип пулов – пул косвенной адресации, который обеспечивает гранулярность работы с данными на уровне блоков , что эффективнее расходует полезную емкость С помощью мгновенных снимков можно создавать полноценные независимые ресурсы для чтения и записи — клоны, которые при создании ссылаются на блоки с данными мгновенного снимка и не занимают полезное пространство на СХД.

«Мы постоянно совершенствуем программное обеспечение и расширяем его возможности, ориентируясь на запрос рынка и потребности российских пользователей. Уникальность функционала для реализации мгновенных снимков в системах TATLIN.UNIFIED предполагает использование родственных ресурсов (Family Resources), которые включают в себя родительский логический том и все его клоны. Это повышает уровень защиты хранимых данных, поскольку пользователи могут восстановить состояние ресурса из родственной группы на основе снимка любого ресурса», — отмечает Егор Литвинов, директор продуктового направления TATLIN YADRO.

Интеграции с новой технологией

Компания YADRO делает ставку на законченные решения, поэтому в комплиментарный продукт TATLIN.SATELLITES, бесплатно доступный для скачивания владельцам систем TATLIN, уже включены интеграции с новой технологией. Например, пользователи могут бесшовно управлять мгновенными снимками через OpenStack.

Помимо технологии мгновенных снимков в новом релизе был усовершенствован WebUI: переработаны разделы «Логическая структура» и «Аппаратная платформа», добавлена секция со списком документации в настройках системы, расширена интеграция с корпоративными каталогами для файлового протокола SMB, доработан механизм Call Home.

Более подробно о технологии Snapshots можно узнать из специально выпущенного компанией YADRO видеоролика по ссылке.

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YADRO — российская технологическая компания, объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и «умных» устройств, микропроцессорных ядер и fabless-разработку микропроцессоров. R&D-центры компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Минске.

erid:LjN8KGYq9Рекламодатель: ООО «КНС ГРУПП»ИНН/ОГРН: 7701411241 / ОГРН 5147746249668Сайт: www.yadro.com

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