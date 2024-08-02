ФСБ рекомендовала прекратить использовать браузер, разработанный «Ростелекомом»

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам предупредил об опасности использования браузера «Спутник», создававшегося «Ростелекомом» в рамках проекта одноименной поисковой системы. Браузер был популярен в госорганизациях благодаря поддержке российского шифрования и наличию в реестре российского ПО.

Опасность использования браузера «Спутник»

Структура Федеральной службы безопасности НКЦКИ (Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам) предупредила об опасности использования российского браузера «Спутник», разработанного «дочкой» «Ростелекома».

Данный браузер был популярен в государственных организациях и органах госвласти за счет поддержки отечественных SSL-сертификатов и присутствию в Реестре отечественного ПО.

Техническая поддержка браузера «Спутник» прекратилась в 2018 г., напомнили в НКЦКИ.

В 2023 г. его разработчик компания «Спутниклаб» была признана банкротом. В 2024 г. браузер, по заявлению компании-разработчика, был исключен из Реестра отечественного ПО.

Доменное имя browser-sputnik.ru, к которому обращались экземпляры программы для получения обновлений, стало доступным для продажи в связи с истечением срока регистрации. В настоящее время данное имя принадлежит американской компании Global Internet Telemetry Measurement Collective.

«В настоящее время доменное имя используется в неизвестных целях, а ассоциированный с доменным именем веб-сервис принимает от установленных на специализированной вычислительной технике (СВТ) российских граждан браузер «Спутник» запросы на получение обновлений, - заявили в НКЦКИ. - Таким образом, существует угроза внедрения в ПО «Спутник» вредоносных модулей с целью компрометации СВТ».

Опасные доменные имена

НКЦКИ рекомендовал отказаться от использования браузера «Спутник» в личных и рабочих целях. Также центр рекомендовал обратить внимание на DNS-запросы к доменным именам в зонах .Ru и .РФ, которые ранее принадлежали «Спутнику», а сейчас могут использоваться злоумышленниками.

В их числе: cosmos-browser.ru, browser-sputnik.ru, sputnikbrowser.ru, браузерспутник.рф. космосспутник.рф, космос-браузер.рф и спутникбраузер.рф.

Пресс-служба «Ростелекома» к моменту публикации этого материала не ответила на вопросы CNews.

Как «Ростелеком» создавал «Спутник»

Разговоры о необходимости создания национального поисковика начались в коридорах российской власти в конце 2000-х годов. Вскоре после этого работу над созданием поисковой системы начались в недрах «Ростелекома». В 2012 г. оператор приобрел для этого компанию «КМ Медиа» (принадлежала интернет-холдингу КМ).

Поисковая система от «Ростелекома» была представлена в 2014 г., она получила название «Спутник». В 2015 г. был создан браузер «Спутник», основанный на ядре Chromium. Браузер существовал в различных версиях как для настольных платформ (Windows, Linux), так и для мобильных платформ (iOS, Android).

Браузер «Спутник» был включен в Реестр отечественного ПО. Помимо обычной версии браузера, существовала его версия с поддержкой шифрования по ГОСТ. Для этого была необходима установка дополнительного модуля «Крипто CSP».

В 2017 г. президент «Ростелекома» Михаил Осеевский предлагал сделать поисковик «Спутник» обязательным для использования в госорганизациях. Но это предложение не нашло поддержки.

В 2020 г. проект поисковик был закрыт. По подсчетам CNews, «Ростелеком» по состоянию на 2016 г. потратил на данный проект 2 млрд руб.

Какие браузеры популярны в России

В начале 2010-х годов в России появилось еще два отечественных веб-браузера - «Яндекс.Браузер» и Amigo разработки Mail.ru Group (прежнее название холдинга VK).

В 2018 г. проект Amigo был закрыт, но в 2019 г. Mail.ru Group запустила новый браузер - «Атом».

По данным «Яндекс.Радар», сейчас самыми популярными в России являются браузеры Google Chrome и «Яндекс.Браузер». Они имеют доли, соответственно, 35,6% и 34,8%. На третьем месте находится браузер Safari с долей 13%.