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За использование отечественных светодиодов российской электронике добавят баллов

Российские светодиоды смогут добавить отечественной электронике баллов для попадания в реестр Минпромторга. Такую возможность рассматривают в министерстве. С инициативой выступили производители светодиодов, ведь их заказчики предпочитают более дешевые китайские компоненты.

Инициатива обсуждается в Минпромторге

В Минпромторге обсуждается возможность введения дополнительных баллов за использование отечественных светодиодов для признания конечных устройств российскими, выяснил «Коммерсант».

В обсуждении участвуют производители светодиодов — GS Group, «Русид», «Клевер» и др. Как сказал представитель Минпромторга, за какие операции по работе с светодиодами можно начислять дополнительные баллы должны определить сами участники рынка.

Инициатива по добавлению баллов исходит от них же, по словам Ольги Грековой, руководителя Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС, входит «Русид», Econex, «Горсвет» и др.).

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«БЛ Групп»
Светодиоды используются в светотехнике и для освещения городов

Светодиоды используются в светотехнике — приборах на основе светодиодов, а также в уличном, промышленном и бытовом освещении, в производстве автомобильных фар, рекламных вывесок. Светодиодные лампы имеют более длительный срок службы по сравнению с лампами накаливания.

Потребители предпочитают китайские компоненты

Сегмент светодиодных источников света на рынке ламп является наиболее импортозависимым, как писал РБК в январе 2023 г., ссылаясь на исследование AnalyticResearchGroup. На одну произведенную в России лампу в 2021 г., например, приходилось в среднем 3,5 лампы, ввезенные из-за границы, а для сегмента светодиодов это соотношение составляло 1 к 62.

«В России есть производства диодов в промышленных масштабах, однако выпуск компонентов выходит нерентабельным из-за отсутствия спроса на отечественную продукцию, без госсубсидий для заказчиков увеличить спрос на российские диоды не получится», — сказала Грекова.

Заказчики предпочитают более дешевую китайскую продукцию. Когда в середине 2023 г. производители светодиодов предложили Минпромторгу усилить контроль за госзакупками российских компонентов, эксперты признали, что в случае ужесточения контроля стоимость конечных устройств может вырасти на 10%.

Потребуются дополнительные меры господдержки

Еще одной проблемой является изменение требований к российским светодиодам в части использования в них российского чипа или корпуса, которое вступает в силу с января 2025 г. На это обратил внимание GR-директор производителя светодиодов «БЛ Групп» Евгений Долин. Он считает, что такие изменения «требуют серьезного регулирования со стороны Минпромторга и воздействия на смежные отрасли». «Ведомости» в июле 2024 г. приводили мнения экспертов, говорящих о том, что из-за этих новых требований Россия вообще может остаться без отечественного производства светодиодов.

Для признания светодиода российским с первого января 2025 г. нужно набрать не менее 200 баллов. Для этого необходимо производить или использовать произведенные на территории стран ЕАЭС светоизлучающие полупроводниковые кристаллы (70 баллов) или корпуса светодиодов (50 баллов).

«Признаков коммерческого производства ни того ни другого на территории стран – членов ЕАЭС, включая Россию, пока не обнаружено», – сказал тогда изданию технический консультант АПСС Станислав Лермонтов.

По данным «Коммерсанта», «БЛ Групп» ведет переговоры с Минпромторгом о проектировании и постройке завода для производства светоизлучающих чипов для светодиодов. По оценке «БЛ Групп», инвестиции в проект могут составить от 25 млрд руб. до 2030 г. «Однако для реализации потребуется поэтапное закрытие рынка светотехники и светодиодов заградительными пошлинами», — считает Долин.

Анна Любавина

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