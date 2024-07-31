Рассекречены новые внешний вид и интерьер российского электромобиля «Атом». Фото

В России рассекретили интерьер нового электромобиля «Атом». Автомобиль получит распашные двери с отсутствующей центральной стойкой и руль со встроенным экраном, а интерактивная фоновая подсветка, синхронизированная с системами автомобиля, создает уют и помогает в навигации. По плану именно такой салон будет у серийного автомобиля, производство которого должно начаться примерно через год.

Представлен интерьер российского электромобиля

Компания «Кама», которая занимается разработкой отечественного электромобиля «Атом», представила серийный вариант интерьера готовящейся новинки. Об этом в конце июля 2024 г. сообщил официальный Telegram-канал «Атом».

У электромобиля «Атом» сохранились распахивающиеся в разные стороны двери с единым проемом без центральной стойки. Основную нагрузку при боковом ударе берут на себя массивные пороги, ведь в пол также интегрирован мощный корпус тяговой батареи. Замки дверей расположены на порогах и на крыше, плюс створки замыкаются друг с другом.

Atom Рассекречен интерьер электромобиля «Атом»

Все двери у электромобиля «Атом» будут иметь электропривод, поэтому внутри установлены лишь кнопки для его активации, однако по правилам сертификации есть и резервные механические рукоятки отпирания замков: они спрятаны под заглушками в подлокотниках. Пульт управления стеклоподъемниками на водительской двери решен необычно: сама клавиша только одна, но рядом есть блок из четырех маленьких кнопок, которыми выбирается нужная дверь.

По данным разработчиков, на сенсорном экране на руле отображается интерфейс системы «Атом ОС». Во время движения дисплей на руле переходит в режим вождения, основная информация отображается на лобовом стекле при помощи дисплея дополненной реальности. Руль оснащен функцией обогрева, физическими переключателями и джойстиками. По словам разработчиков, они долго бились над реализацией этой идеи: за все время было спроектировано 45 вариантов такого рулевого колеса, и в итоге эту концепцию удалось реализовать так, чтобы она не конфликтовала с нормами безопасности и сертификации. Шеф-дизайнер российского электромобиля «Атом» Александр Павлович уверяет, что встроенный экран не мешает даже держать руль хватом сверху. Павлович добавил, что именно такой «экраноруль» станет главной фишкой российского электромобиля.

На передней панели, в дверях и на потолке установлена интерактивная фоновая подсветка, которая синхронизируется системами машины, в том числе с работой функций помощи водителю. Расположение передних ремней безопасности, полностью интегрированных в кресла, продиктовано отказом от центральных стоек. В передний подлокотник встроена NFC-метка для пассажиров, с ее помощью можно использовать личное мобильное устройство для управления функциями «Атома» через особое приложение. Сами сиденья будут иметь базовый набор электрических регулировок, включая настройку по высоте.

Салон будет доступен в двух цветовых вариантах — темном и светлом. Для отделки используются высококачественная и износостойкая экокожа. Черный потолок устанавливается по умолчанию. Все сиденья оснащены подогревом как в подушках, так и в спинках, а передние сиденья имеют электропривод. Также в электромобиле предусмотрено шесть подушек безопасности.

Серийное производство «Атомов» намечено на третий квартал 2025 г., электрокары будут выпускать на столичном заводе «Москвич». Сборкой на «Москвиче» «Атом» не ограничится, потому что для модели готовят дополнительную производственную площадку в Набережных Челнах.

Основные характеристики

В мае этого года стало известно о том, что компания «Кама» утвердила дизайн серийного электромобиля «Атом», в таком виде он поступит в продажу. Первые тестовые машины планируется выпустить в конце этого года. Тогда же в мае гендиректор компании «Кама» Игорь Поваразднюк рассказал, что «Атом» будет стоить от 2,5 млн до 3,5 млн руб. в зависимости от конъюнктуры рынка.

Согласно планам «Атома», серийная сборка будет запущена в начале 2025 г., а уже в середине того же года российские электрокары появятся на дорогах. Электрокары будут использоваться в такси, каршеринге и в службах доставки.

Об российском электромобиле известно, что на одном заряде батареи емкостью 77 кВт•ч он проезжает до 500 км, а на разгон с места до 100 км/ч ему потребуется около семи секунд. Электрический заднеприводный хэтчбек будет соответствовать классу С: в длину он достигает 3,99 м, в ширину - 1,78 м, а в высоту - 1,6 м.

Привлечение инвестиций

В 2021 г. стало известно о вхождении Рубена Варданяна в число инвесторов проекта компактного городского электромобиля «Кама». Отмечалось, что ранее проект развивался при участии «КамАЗа», но впоследствии стал отдельным стартапом - в августе 2021 г. было зарегистрировано АО «Кама» с уставным капиталом 720 млн руб. Его главой указан бывший менеджер блока развития перспективных проектов «КамАЗа» Игорь Поваразднюк.

По информации РБК, в конце ноября 2021 г. в инновационном центре «Сколково» проект «Кама» презентовали для инвесторов. На встрече рассказали и о технических характеристиках. Один из собеседников РБК отметил, что проект «Кама» делался в расчете на то, что государство поддержит развитие собственных технологий электротранспорта. Однако, согласно принятой концепции развития электротранспорта, упор делается на локализацию в России иностранных электромобилей. По словам собеседника, необходимость в дальнейшей разработке платформы существует.