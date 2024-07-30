Производители российской электроники умоляют поскорее «изгнать» иностранных конкурентов из госзакупок. Законопроект завис после первого чтения

Российские вендоры электроники обратились в Минпромторг с просьбой ускорить процесс принятия законопроекта Минфина об «изгнании» иностранной электроники из госзакупок. Документ уже разработан, он даже прошел первое чтение, но на этом все застопорилось. Отсутствие зарубежных конкурентов в госзакупках может привести к разным негативным последствиям, в том числе и к росту цен на отечественную технику.

Нечего медлить, нужно принимать

Отечественные компании в сфере электроники очень хотят избавиться от иностранной продукции в госзакупках – по данным «Ведомостей», с этой целью они даже попросили Минпромторг посодействовать в принятии соответствующего законопроекта. Просьба была направлена в конце июля 2024 г. в письменном виде, ее автор – Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга, а получатель – министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Законопроект уже существует – он был разработан Минфином в 2023 г. и внесен на рассмотрение в Госдуму в первых числах февраля 2024 г. 20 марта 2024 г. он успешно прошел первое чтение, после чего его трансформация в закон остановилась. Обсуждение необходимости поспешить с принятием документа также проходило в рамках круглого стола в Торгово-промышленной палате (ТПП) Санкт-Петербурга «Локализация электроники в России: контроль производства и реализации отечественной продукции» в середине июля 2024 г.

CNews Многие участники рынка очень ждут принятия законопроекта

В Минфине заявили изданию, что в настоящее время законопроект «готовится ко второму чтению» в Госдуме. Сроки его рассмотрения в ведомстве не назвали.

Что задумали вендоры

Общая суть законопроекта – в запрете закупок электроники зарубежных брендов госкорпорациями и компаниями с госучастием).

«Сейчас компании с госучастием, которые охватывают существенный объем рынка, обязаны использовать для российских продуктов только ценовую преференцию и минимальную обязательную долю, однако по факту эти механизмы практически не работают, – говорится в направленном Алиханову письме (цитата по «Ведомостям»). – Помочь отечественным производителям выйти на конкуренцию с Китаем, особенно на первом этапе, могут только запреты на иностранные закупки».

Нынешние нормы сдерживания зарубежной электроники от захвата госзакупок распространяются исключительно на закупки, реализуемые в рамках закона 44-ФЗ, который регулирует закупки государственных и муниципальных организаций). В направленном Алиханову письме указано, что этого недостаточно, и что нужно распространить действующие меры еще и на 223-ФЗ, который касается закупок, осуществляемых компаниями с госучастием и естественными монополиями.

Упрощение законодательства

В Минфине отметили, что новый законопроект сильно упростит действующее законодательство в отношении госзакупок. «Сейчас все эти вопросы регулируются девятью подзаконными актами, – говорила в 2023 г. глава департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова (цитата по «Ведомостям»). – Практика показала сложность этой системы. На практике возникали проблемы, связанные с разнообразием самих механизмов (запреты, ограничения, преференции), с номенклатурой товаров, на которые они распространяются, с ее пересечением. Вместо этого планируется принять универсальный подзаконный акт».

В пояснительной записке к законопроекту указано, что если он будет принят, то потребуется также принять всего два новых подзаконных акта и скорректировать шесть имеющихся, а еще шесть признать утратившими силу. Помимо этого, понадобится внести ряд изменений в пять ведомственных актов.

Общая идея законопроекта – новое единое правило «второй лишний», которое придет на смену нынешнему правилу «третий лишний». Другими словами, если документ будет принят, то иностранные производители и поставщики электроники не будут допускаться до госзакупок, если числе участников тендера есть хотя бы один российский вендор.

Где плюсы, там и минусы

Российские производители электроники весьма положительно отзываются о новом законопроекте. Например, президент Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга Ирина Митина сообщила «Ведомостям», что, по ее мнению, превращение этого законопроекта в закон «позволит усилить технологический суверенитет за счет введения обязательной закупки российской продукции со стороны огромного сегмента рынка».

Она добавила также, что в нынешнем законодательстве «правила закупок для 223-ФЗ гораздо менее подробно прописаны, чем для 44-ФЗ». «И преимуществ для отечественных товаров по 223-ФЗ также существенно меньше. По сути, есть только ценовая преференция (если отечественный товар дороже импортного в пределах 30%, то при оценке заявок эта разница не учитывается) и минимальная обязательная доля закупок российских товаров. Но на деле эти инструменты не работают, так как нет нужных механизмов контроля», – добавила «Митина».

«Принятие такого законопроекта может значительно увеличить спрос на отечественную продукцию, так как объем рынка по 223-ФЗ существенный, – сказал изданию вице-президент по развитию бизнеса и связям с органами власти GS Group Сергей Долгопольский. – Это, в свою очередь, позволит снизить стоимость изделий за счет увеличения объемов производства, в перспективе – до уровня иностранных аналогов, и поможет в достижении технологического суверенитета». По его мнению, в итоге пользу получат и производители конечной продукции, и изготовители электронной компонентной базы, которая нужна для признания изделий отечественными.

Но некоторые опрошенные изданием эксперты видят и потенциальные негативные последствия от принятия законопроекта. Согласно их прогнозам, это может привести к удорожанию российской электроники из-за того, российский суверенный рынок не очень большой. «Даже базовые станции сотовой связи делать только для России бессмысленно, – добавил собеседник издания. – Надо предлагать их хотя бы в страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия – прим. CNews), иначе они будут очень дорогими, а технология будет развиваться очень медленно. Чтобы регулировать цены на них, необходимо будет дополнительно обязать вендоров не повышать стоимостные характеристики».