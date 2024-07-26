Зарубежный осколок Softline избавил своих акционеров от связей с Россией

Noventiq (экс-Softline) в рамках оферты обменяла GDR, выпущенные на 6% ее акций, на вновь выпущенные акции компании. Оферта касалась владельцев акций, чьи права была зарегистрированы в российской финансовой инфраструктуре, но кто не являлся при этом резидентом России. При этом сама Noventiq так и не вернула статус публичной компании.

Оферта по обмену GDR Noventiq, зарегистрированных в российской финансовой инфраструктуре

ИТ-дистрибьютор Noventiq сообщил о результатах оферты по обмену на вновь выпущенные акции глобальных депозитарных расписок (GDR), выпущенных на собственные акции компании.

Оферта предназначалась на тех владельцев GDR, чьи права зарегистрированы в российской финансовой инфраструктуре «Национальный расчетный депозитами» и «СПБ-Биржа», но кто не является российским резидентом.

Всего было обменено 14,6 млн GDR, что составляет 6,1% от общего числа акций компании. Объявляя оферту, Noventiq предполагала, что в ней примут участие владельцы 7% от общего числа акций компании.

Раздел активов Softline

Noventiq был создана в России и называлась «Софтлайн» (Softline). Основателем компании является Игорь Боровиков. В конце 2021 г. компания провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже (LSE) и на Московской бирже.

Softline Компания Noventiq, зарубежная часть Softline, обменяла свои GDR на вновь выпущенные акции, но не вернула себе статус публичной компании

В 2022 г. было принято решение о разделении бизнеса Softlne на российский и международный. Российский бизнес за символический $1 был продан Боровикову. В качестве компенсации остальные акционеры Softline получили по 0,606 акций на каждую имевшуюся у них акцию. После этого доля Боровикова в Softline снизилась с до 51% до 44%.

Российское подразделение компании было преобразовано в ПАО «Софтлайн» и продано фонду «Тетис Кэпитал». Затем ПАО «Софтлайн» два раза провело оферты по обмену GDR Softline, зарегистрированных в российской финансовой инфраструктуре и принадлежащих российским резидентам.

Оферты по обмену GDR Noventiq, принадлежащих российским резидентам

Первый раз летом 2023 г. владельцам GDR Noventiq было предложено получить до трех акций «Софтлайн». Сначала инвесторы получили по одной акции «Софтлайн» на каждую имевшуюся у ни GDR Noventiq.

Затем, по прошествии одного и двух лет с момента обмена, им будет предложено еще по одной акции. То есть всего инвесторы, принявшие участие в обмене, могут получить до трех акций на одну GDR Noventiq в течение двух лет, но при условии, если за это время они не продадут полученные акции.

Первой офертой воспользовались владельцы 14 млн GDR Noventiq - 5,8% от общего числа и 82% это общего числа лиц, чьи права были зарегистрированы в российской финансовой инфраструктуре.

Весной 2024 г. была объявлена новая оферта на обмен GDR Noventiq, зарегистрированных в российской финансовой инфраструктуре. В этот раз на каждые три GDR Noventiq предлагалось лишь по одной акции «Софтлайн». В ходе второй оферты 624 тыс. GDR Noventiq (0,24% от общего числа) было обменяно на 208 тыс. акций «Софтлайн». Компания также вышла на Московскую биржу.

Почему Noventiq предложить обменять GDR из российской финансовой инфраструктуры

Международное подразделение Softline было переименовано в Noventiq. Компания провела делистинг с LSE и Московской бирже. Необходимость оферты по обмену GDR, зарегистрированных в российской финансовой инфраструктуре, но не являющихся российскими резидентами, была вызвана тем, что в 2022 г. Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитами (НРД).

Из-за этого европейский клиринговый центр Euroclear заблокировал счета акционеров, владевших своими ценными бумагами через НРД или через российские депозитарии и номинальных лиц. Соответственно, данные акционеры не могли получать дивиденды и голосовать имеющимися у них ценными бумагами.

Оферта была призвана решить данную проблему. При этом в ней не могли принять участия российские резиденты и лица с двойным (дополнительно к российскому) гражданством. Такие лица владеют около 1% от общего числа акций Noventiq.

Неудачная попытка выхода на Nasdaq

Далее планировалось, что Noventiq вновь станет публичной компанией акционеры компании смогут продавать ее акции на бирже. В 2023 г. Noventiq заключила соглашение о слиянии со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition, имевший листинг на американской бирже Nasdaq.

SPAC-компании не имеют активов, но входят на биржу с целью слияния с другой структурой, желающей таким образом иметь статус публичной. Срок для осуществления слияния - два года с момента размещения (с возможностью продления еще на один год), в противном случае компания должна закрыться с возвратом средств инвесторам.

В итоге сделка Noventiq с Corner Growth не была завершена: Corner Growth не осуществила слияние за более чем три года и потеряла листинг на Nasdaq. Соответственно, Nonetiq остается частной компанией, что лишает ее акционеров возможности продавать свои акции на бирже.