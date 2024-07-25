Минцифры построит ГИС цифровых сервисов для российского агропрома

Государственная дума (Госдума) России приняла закон, который позволяет Министерству цифрового развития (Минцифры) приступить к созданию для Министерства сельского хозяйства (Минсельхоз) государственной информационной системы (ГИС) цифровых сервисов агропромышленного комплекса (АПК).

Начало создания ГИС для АПК

В России принят закон, позволяющий Минцифры с 1 сентября приступить к созданию ГИС цифровых сервисов АПК, пишет информационное агентство «Интерфакс». Эта инициатива, направленная на поддержку сельскохозяйственного сектора, была одобрена Госдума России.

По информации «Интерфакс», принятый закон позволяет Минцифры России приступить к созданию системы уже осенью 2024 г., тогда как предыдущие законодательные нормы предусматривали начало ее внедрения лишь с 1 марта 2026 г. Законопроект №588707-8 был внесен в парламент в конце марта этого года депутатами Владимиром Кашиным и Андреем Аникеевым.

По словам Кашина, ускорение сроков разработки позволит в кратчайшие сроки обеспечить юридическим и физическим лицам доступ к государственной поддержке в сфере сельского хозяйства.

Ростсельмаш В России принят закон о создании ГИС цифровых сервисов агропромышленного комплекса

Оператором системы был определен Минсельхоз России или по его решению подведомственное ему федеральное государственное учреждение. Предполагалось, что ИТ-система будет информировать юридических и физических лиц о возможных мерах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, в том числе с учетом специфики предоставления таких мер регионами. Система будет также формировать и рассматривать в электронной форме заявки на предоставление мер государственной поддержки и через нее, как планировалось ранее, будут собирать отчетность, контролировать доведение до получателя мер государственной поддержки.

Изначально закон о создании ГИС цифровых сервисов АПК был принят Госдумой России в мае 2021 г. Первоначально запуск ИТ-системы был запланирован на 1 января 2025 г., однако затем сроки были перенесены на 1 марта 2026 г. Принятый депутатами законопроект не изменяет срок начала работы системы, который остается 1 марта 2026 г., но уточняет, что Минцифры России сможет приступить к ее созданию начиная с сентября 2024 г.

В законопроекте №588707-8 говорится, что до начала эксплуатации ГИС цифровых сервисов АПК, все мероприятия, реализуемые в соответствии с федеральным законом с использованием указанной ИТ-системы, не осуществляются. За исключением случаев, если в соответствии с законодательными актами России такие мероприятия могут осуществляться без использования ГИС цифровых сервисов АПК.

Победа господрядчика у Минсельхоза

13 мая 2020 г. между ИТ-компаней «Форс» и Минсельхозом России было заключено два госконтракта на общую сумму 1,41 млрд руб. Совокупно госконтракты заключались в разработки и развитии ГИС цифровых сервисов АПК в объеме цифровизации процессов льготного оказания услуг (льготное кредитование и агролизинг).

По информации CNews, инициативу планировалось реализовать в два этапа. Первую очередь системы по контракту от декабря 2019 г. за 65,5 млн руб. создавала компания «Контролтугоу.ру». Затем два контракта на вторую очередь разработки системы и ее развитие в мае 2020 г. получила компания «Форс - центр разработки». Стоимость этих работ составила соответственно 547 млн и 859,2 млн руб. соответственно. Таким образом, общая сумма по проекту равна 1,47 млрд руб.

На финальных этапах исполнения контракта между компанией «Форс - Центр разработки» и Минсельхозом России возникли разногласия по исполнению работ, и в сентябре 2022 г., оба контракта были расторгнуты федеральным органом исполнительной власти в одностороннем порядке. Компания-разработчик обратилась с иском в суд. В ходе рассмотрения иска Арбитражный суд Москвы назначил проведение компьютерно-технической экспертизы, проведение которой было поручено эксперту подведомственного Минцифры России НИИ «Восход». В ходе разбирательства судья встал на сторону компании «Форс - Центр разработки». В связи с тем, что выявленные к концу ввода в эксплуатацию дефекты ИТ-системы не являются существенными, так как не препятствуют использованию результатов работ по назначению. Присужденная судом основная сумма долга эквивалентна тем средствам, которые Минсельхоз России не доплатил по разорванным контрактам с компанией-разработчиком.

В 2023 г. российская ИТ-компания «Форс - Центр разработки» убедила суд, что Минсельхоз России неправомерно не доплатил ей 350 млн руб. по проекту на разработку и развитие ГИС цифровых сервисов АПК. В качестве штрафа ведомству придется заплатить бывшему подрядчику еще 20 млн руб., но неустойка может вырасти в зависимости от того, когда именно Минсельхоз России осуществит выплаты.

Цифровизация АПК

Сельское хозяйство сейчас развивается как через цифровизацию, так и через оцифровку. Цифровое картирование и технология глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) позволят вести точное земледелие, при котором различные удобрения и полив применяются к каждой конкретной части поля. Ожидается, что это приведет к более эффективному использованию ресурсов и повышению урожайности.

Процесс создания сельскохозяйственной продукции, от производства до распределения, будет оцифрован для улучшения контроля качества и прослеживаемости (возможности отслеживать перемещение продуктов питания). Потребители смогут получить доступ к информации о месте происхождения и процессе производства, что повышает их уверенность в безопасности продуктов питания.

Другие решения включают установку датчиков и устройств на сельскохозяйственных угодьях для сбора данных в режиме реального времени, которые можно анализировать и распространять по сети для оптимизации сельскохозяйственных процессов. Это используется в автоматизированном орошении, мониторинге скота и управлении складами.

Искусственный интеллект (ИИ) на основе цифровых данных будет использоваться для поддержки принятия решений, таких как раннее прогнозирование вредителей и болезней и оптимизация времени сбора урожая, а это свою очередь повысит производительность и устойчивость в сельском хозяйстве.