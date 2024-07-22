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Astra Linux потратила 660 миллионов на три ИТ-компании

Группа компаний «Астра» потратила 662 млн руб. на покупку трех ИТ-компаний: «Экзософт» (разработчик платформы для управления ИТ-инфраструктурой ISPSystem), «Номари СиАйЭс» (разработчик платформы корпоративного обучения Knomary) и «Ресолют» (GitFlic, предназначенный для хранения исходного кода и работы с ним).

Как ГК «Астра» покупала ISPsystem

Группа компаний (ГК) «Астра» раскрыла подробности нескольких заключенных в 2023 г. сделок. Так, за 210 млн руб. была приобретена доля размером 47,5% в АО «Экзософт». Исходя из этой оценки, вся компания стоила 442 млн руб. Компания занимается разработкой платформы для комплексного управления ИТ-инфраструктурой под брендом ISPsystem.

Впоследствии в результате переоценки стоимости данной доли «Астра» получила прибыль в размере 496 тыс. руб. Затем «Астра» докупила 7,5% акций в «Экзософт», нарастив свою долю до 55% - то есть до контрольной. Доход «Астры» от выгодной покупки составил 34 млн руб.

Согласно данным базы «Контур.Фокус», АО «Экзософт» было создано в 2018 г., его учредителем выступает Павел Гуральник, который также является гендиректором компании. В 2023 г. выручка компании составил 345 млн руб., валовая прибыль - 124,7 млн руб., чистая прибыль - 24 млн руб.

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Фото: «Группа Астра»
Группа компаний «Астра» потратила 662 млн руб. на покупку трех ИТ-компаний: «Экзософт», «Номари СиАйЭс» и «Ресолют»

«До момента слияния мы, преимущественно, занимались решениями для рынка хостинг-провайдеров, и наше желание расти в корпоративном сегменте требовало огромных усилий в контексте адаптации программных продуктов под жесткие требования заказчиков и регуляторов, - рассказал CNews Павел Гуральник. - Важным обстоятельством слияния является синкретический эффект, получаемый от связки наших решений и программного стека группа. Подобный экосистемой подход делает возможным создание комплексного инфраструктурного портфеля решения по управления ИТ-ландшафтом любой сложности».

Как ГК «Астра» покупала Knomary

Также была приобретена доля размером 70,2% в ООО «Номари СиАсЭс». Сумма сделки была номинальная - 7 тыс. руб., но впоследствии «Астра» внесла взнос в уставной капитал компании в размере 120 млн руб. «Номари СиАйЭс» также владеет 100% в «ООО Линда Девелопмент» и по 87,3% в ООО «Номари Продакшн» и ООО «Номари Лернинг».

Доля миноритарных совладельцев «Номари СиАйЭс» оценивается в 89,2 млн руб. Соответственно, вся компания оценивается в 297 млн руб. Доход «Астры» от покупки составил 43,4 млн руб.

«Номари АйСиЭс» работает в сфере L&D Tech (технологии обучения и развития в компаниях). Компания является разработчиком платформы для корпоративного обучения Knomary. Компания выпускает продукты в сфере TMS (система управления обучением, специализируется на планировании и организации административной части обучения под руководством инструктора) и LMS (система управления обучением, позволяет развертывать готовый к использованию электронный контент).

Раздел бизнеса Knomary

У компании Knomary были белорусские корни. Российская «Номари СиАйЭс» была создана в 2018 г. и первоначально полностью принадлежала гендиректору Евгению Селевичу. В 2021 г. единственным владельцем компании стал кипрский оффшор Knomary. в число директоров которого входит Селевич. В 2022 г. в число миноритарных совладельцев компании вошел «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

В 2023 г. российско-белорусская часть компания была отделена. После этого в «Номари СиАйЭс» 39,7% получил Иван Петухов, 27,7% Иван Прищепо, 22,6% - Алексей Турченик (с 2019 г. является гендиректором компании).

После вхождения группы «Астра» в капитал «Номари СиАйЭс» доля Петухова сократилась до 11,83%, доля Прищепо - до 11,24%, доля Турченика - до 6,7%. В 2023 г. выручка компании составила 149,3 млн руб., чистая прибыль - 1.3 млн руб.

«Вход в контур ГК «Астра» помог нам быстро запустить одну из самых востребованных систем корпоративного обучения на рынке образовательного конвента, - пояснил CNews Алексей Турченик. - За девять месяцев жизни нашего продукта в экосистеме «Астра» мы получили компетенции, с помощью которых вышли в недоступные ранее для нас сегменты и смогли ощутимо повысить компетентность в области защиты данных».

Как ГК «Астра» покупала GitFlic

Кроме того, в августе 2023 г. была приобретена доля размером 26% в ООО «Ресолют» за 88 тыс. руб. Впоследствии «Астра» внесла в уставной капитал приобретенной компании взнос в размере 99,9 млн руб. Также «Астра» докупила 25% в «Ресолют» за 85 тыс. руб. Частью данной сделки стало условное вознаграждение, справедливая стоимость которого составляет 5,6 млн руб.

Доля «Астра» в «Ресолют» составляет 51%, то есть она является контрольной. Доля миноритарных совладельцев оценивается в 83,2 млн руб., то есть вся компания оценена в 169 млн руб. «Астра» признала доход от покупки в размере 36,7 млн руб.

«Ресолют» является разработчиком продукта GitFlic, предназначенного для хранения исходного кода и работы с ним, а также для совместной работы команд разработчиков. В основе программы лежит технология контроля версий Git, которая применяется для управления версиями в проектах по разработке ПО, как коммерческих, так и с открытым исходным кодом.

Кому принадлежал GitFlic

«Ресолют» был создан в 2021 г. Изначально единственным участником компании был ее гендиректор Алексей Синицын. В 2022 г. его доля сократилась до 60%, по 17,5% получили Максим Козлов и Тимур Миронов, 5% получил директор по развитию бизнеса компании Денис Рамазанов. В 2023 г. доля Синицина сократилась до 51%, 9% перешли к ООО «Ом», принадлежащему Константину Леоновичу.

После вхождения группы «Астра» в капитал компании доля Синицына сократилась до 22,2%, доли Козлова и Миронова - до 9,7% у каждого, доля ООО «Ом» - до 4,4%, доля Рамазанова - до 3%. В 2023 г. выручка компании составила 3,9 млн руб., чистая прибыль практически отсутствовала.

«С доступом к глубокому технологическому взаимодействию со всеми продуктами экосистемы ГК «Астра» нам открыты все возможности для разработки действительно импортонезависимой платформы, - пояснил CNews Денис Рамазанов.

Всего инвестиции ГК «Астра» в «Ресолют», «Номари АйСиЭс» и «Экзософт» составили 662 млн руб.

Игорь Королев

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