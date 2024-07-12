В России пишут «убийцу» Jira и Trello за 2,3 миллиарда

«Т1» вложит 2,36 млрд руб. в создание платформы «Сфера», призванной заменить продукты Jira, Confluence, Gitlab и другие в части управления процессом разработки ПО. Первое крупное внедрение «Сферы» состоялось в ВТБ.

Инвестиции «Т1» в создание платформы «Сфера»

Холдинг «Т1» вложит 2,36 млрд руб. в разработку комплекса инструментов управления процессом разработки ПО в рамках платформы «Сфера». Это следует из дорожной карты «Новое общесистемное ПО» (ДК НОПО), разработанной VK, «1С», «Лабораторией Касперского» (ЛК) и «Ростелекомом» и утвержденной Правительственной комиссией по цифровому развитию.

За разработку продукта отвечает подразделение «Т1» – «Т1-Диджитал». Продукт полностью будет готов к 2025 г., тогда будет достигнут максимально возможный уровень технологической готовности (УГТ) – 9.

Для чего нужна «Сфера»

Как говорится в дорожной карте, создание отечественного комплекса управления разработкой ПО ставит целью повышение зрелости ИТ-процессов бизнеса в России за счет факторов импортозамещения, централизации и прозрачности управления процессами ПО, оптимизации использования ресурсов и снижения затрат, сбора данных для принятия управленческих решений.

Т1 «Т1» вложит 2,36 млрд рублей в платформу «Сфера», призванную заменить Jira, Confluence, Trello и Gitlab

Разрабатываемый комплекс инструментов управления процессом разработчик ПО будет включать в себя инструменты автоматизации разработки и поставки ПО, инструменты управления релизами, инструменты управления процессами эксплуатации и инструменты управления тестированием.

Функциональность решения позволит обеспечить сквозную разработку технологических продуктов за счет микросервисной архитектуры, динамического масштабирования и высокой информационной безопасности.

Продукт будет содержать в себе следующие модули: генерация и обезличивание данных, дистрибутивы и библиотеки, документы, доступы, запросы на обслуживание, инциденты, каталог сервисов, код, контрольные точки, мобильная ферма, оркестрация, проверка лицензий, релизы, согласования, функциональное тестирование, нагрузочное тестирование, задачи, знания, портал разработки, команда, изменения, мониторинг производства, ИТ-активы, управления конфигурациями.

Кого заменит «Сфера» и кто первым ее внедрил

Как рассказал CNews директор по продукту платформа «Сфера» Роберт Аксенов, холдинг «Т1» начал разработку продукту еще в 2020-2021 гг., когда осознал критическую зависимость от ИТ-инструментов, используемых разработчиками. Созданию продукта способствовал опыт по внедрению ИТ-конвейеров в крупных компаниях, преимущественно банковского сектора.

«На первом был сформирован набор сервисов, обеспечивающих безопасную и быструю работу распределенной команды, - говорит Аксенов. - Часть из них импортозаместила популярные рыночные решения, например, Jira, Confluence, GitLab, Nexus и Service Manager». Всего «Т1» потратил на разработку «Сфера тысячи человеколет и свыше 10 млрд руб. инвестиций.

Платформа позволяет сопровождать весь процесс создания программного продукта: от возникновения идеи до внедрения готового решения и его эксплуатации. В настоящее время Сфера включает ряд инструментов для разработки, сопровождения, организации проектного управления, работы с бэклогом, согласования и документального оформления, мониторинга, тестирования и пр.

Одним из первых масштабных кейсов стало внедрение платформы «Сфера» в ВТБ. Благодаря этому удалось вывести из эксплуатации около 20 зарубежных систем различных вендоров, в том числе Atlassian и Microfocus.

В настоящее время «Сферу» используют на ежедневной основе почти 20 тыс. человек сотрудников банка. Платформа позволяет обрабатывать большие массивы корпоративных данных, а также предоставляет рекомендации по оптимизации бизнес-процессов. По оценке ВТБ, новая платформа может повысить производительность команд разработки и поддержки не менее чем на 30%.

Продукты «Ростелекома» в части разработки ПО

Платформа «Сфера» - не единственный продукт в сфере разработки ПО, включенный в ДК НОПО. «Ростелеком» намерен вложить 1,02 млрд руб. в создание инструмента для планирования и коммуникаций «Яга». Он должен стать альтернативой продуктам Trello, Jira и Confluence корпорации Atlassian, ушедшей из России в 2022 г. Кроме того, «Ростелеком» создает упрощенную версию «Яги» - «Ежка».