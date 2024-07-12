«Роснефть» создала собственную цифровую платформу. В нее входят все ИТ-сервисы нефтегазовой компании

Нефтегазовая компания «Роснефть» представила собственную единую цифровую платформу (ЕЦПК), которая позволит оптимизировать ИТ-инфраструктуру и сократит время внедрения новых технологий.

Внедрение цифровой платформы

«Роснефть» представила собственную единую цифровую платформу ЕЦПК, которая объединит все ИТ-сервисы и решения компании. Об этом в начале июля 2024 г. сообщает пресс-служба компании. Проект ЕЦПК направлен на оптимизацию ИТ-инфраструктуры, кратное сокращение времени внедрения новых технологий и разработок. Платформа была запущена в опытно-промышленную эксплуатацию в начале июля месяца этого года.

Директор ИТ-департамента «Роснефти» Дмитрий Ломилин отметил, что платформа ЕЦПК позволит компании обеспечить конкурентное преимущество на рынке. ИТ-платформа поможет сбалансировать нагрузку на вычислительную ИТ-инфраструктуру нефтегазовой компании. За счет ЕЦПК компания планирует разработать технологическую платформу с интегрированными сервисами для создания и контроля современных приложений на базе собственных доработок программного обеспечения (ПО).

Rosneft «Роснефть» разработала собственную цифровую платформу, в нее входят все ИТ-сервисы нефтегазовой компании

«В рамках единой платформы создается фундамент для масштабного импортозамещения, при этом окно возможностей позволяет не просто заменить одну ИТ-систему другой, но трансформировать бизнес-процессы», - сказал руководитель службы информационных технологий (ИТ) «Роснефти» Юрий Попов.

В компании «Роснефть» сообщили также о том, что ИТ-платформа содержит необходимые компоненты для внедрения современных решений, использующих машинное обучение (ML) и искусственный интеллект (ИИ) в производственных процессах.

Цифровая трансформация

Нефтегазовая отрасль работает на тонкой марже и требует быстрого принятия критических решений. Устаревшая система обнаружения может поставить под угрозу активы стоимостью в миллиарды рублей. Цифровая трансформация может улучшить результаты в нефтегазовом секторе, помогая предложить решения для снижения этих рисков, повышения операционной эффективности, эволюции бизнес-моделей и обеспечения лучшего обслуживания клиентов.

Цифровые решения меняют принципы работы нефтегазового сектора. Но сначала компаниям необходимо противостоять устаревшим унаследованным ИТ-системам, на которых по-прежнему работает слишком много активов. Модернизация унаследованных приложений и их контекстных процессов сопряжена с определенными трудностями, но при этом открываются и новые возможности.

Большая часть отрасли была построена на оборудовании, разработанном в прошлом веке. Несмотря на свою надежность, эти устаревшие системы не обладают достаточной связностью и наглядностью, необходимыми для обнаружения и адаптации к современным динамичным условиям. Устаревший мониторинг ставит под угрозу безопасность, если угрозы остаются незамеченными.

Помимо технических проблем, связанных с обновлением устаревших систем, существует и кадровая сторона, которая является не менее сложной. Организации могут столкнуться с жестким внутренним сопротивлением изменениям со стороны сотрудников, которые оказывают наибольшее влияние и полагаются на эти унаследованные процессы при выполнении своей работы. Нефтегазовые компании должны решить эти проблемы, создав команду сторонников изменений или наняв внешнего консультанта по цифровой трансформации, который сможет обеспечить доверие и заинтересованность сотрудников, а также продемонстрировать первые победы, чтобы показать ценность и преимущества новых цифровых инструментов и процессов.

Нефтегазовые компании должны принимать взвешенные решения о том, куда направить ресурсы. Инвестиции в новые цифровые технологии могут модернизировать деятельность, но за обновления часто приходится платить большие деньги. Руководители должны найти правильный баланс между финансированием передовых инноваций и ремонтом устаревшей инфраструктуры. Это может быть легче сказать, чем сделать, когда бюджет ограничен. Некоторые компании откладывают инвестиции в цифровые технологии, но сокращение расходов сегодня за счет отсрочки технологических усовершенствований в конечном итоге приведет к обратному результату.

Новые ИТ-системы обеспечат видимость, контроль и гибкость, которые помогают компаниям адаптироваться, защищая их от конкуренции и уберегая от рисков. Цифровая трансформация опирается на взаимодействие между людьми, процессами и технологиями. Программы должны подходить конкретным командам, например морским бригадам, инженерам, руководителям проектов и техническим специалистам на местах. Тем не менее, сотрудникам, привыкшим к старым методам работы, может понадобиться помощь в освоении нового ПО и цифровых процессов. Обучение, повышение квалификации и поддержка конечных пользователей не должны ограничиваться обучением людей тому, как работает технология. Оно также должно помочь им свыкнуться с изменениями в работе по мере внедрения новых инструментов.

Клиенты также должны понимать, как использование этих новых ИТ-систем принесет им пользу. Если они видят лишь дополнительный слой путаницы и разочарования, они вряд ли примут новую технологию.

С помощью платформы ЕЦПК нефтегазовая компания «Роснефть может дать своим конечным пользователям (сотрудникам и клиентам) возможность полностью освоить новые технологии, следовать сложным цифровым рабочим процессам и достичь более высокого уровня производительности благодаря сочетанию рекомендаций в приложении и контекстной поддержки.