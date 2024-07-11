Китайцы создали себе национальный Linux, напичканный ИИ-функциями, работающими прямо на ПК

Китайский Linux с ИИ-функциями

«Первая китайская ОС с открытым исходным кодом» на базе Linux – openKylin получила поддержку функций искусственного интеллекта, пишет The Register.

В представленную в воскресенье, 7 июля 2024 г. на специальном мероприятии openKylin for AIPC, по заявлению разработчиков, встроен целый ряд «умных» функций, в том числе помощник с искусственным интеллектом и система нечеткого поиска (fuzzy search; поиск по сходству).

Примечательно, что работу всех этих компонентов, если верить разработчикам, обеспечивают модели ИИ, развернутые локально, то есть непосредственно на персональном компьютере пользователя операционной системы.

Заявлена глубокая интеграция между ИИ-компонентами и пользовательским интерфейсом ОС.

4045 / FreePik Одна из китайских национальных ОС изрядно «поумнела»

Издание не уточняет, на какие конкретно модули ПК возложена функция инференса («прогона») ИИ-моделей, обеспечивающих работу новых «умных» функций. К примеру, для работы локальной версии Copilot+, ИИ-ассистента ОС Microsoft Windows, необходимы процессоры со специальным нейросетевым блоком (NPU). Такие модули, в частности, присутствуют в ARM-чипах Qualcomm Snapdragon X Elite, на которых базируется недавно выпущенный ноутбук Galaxy Book4 Edge, а также в новых CPU Intel и AMD.

Скачать нельзя

На момент публикации данного материала вариант openKylin для ПК с поддержкой функций искусственного интеллекта для загрузки с официального сайта проекта недоступен. Зато любой желающий может скачать сборки ОС стабильной ветки версии 1.0.2 для машин на платформах x86 и ARM и 1.0.1 – для систем на базе перспективной открытой архитектуры RISC-V.

Экспериментальные сборки openKylin 2.0 Beta2 также доступны для X86- и ARM-систем. Для RISC-V пока готова только альфа-версия.

Что известно об openKylin

openKylin – система из целой серии ОС Китая на основе ядра Linux, названных в честь Цилиня – мифического существа из китайской мифологии. Цилинь символизирует долгую жизнь, празднество, великолепие, радость, знаменитых потомков и мудрость. Эти системы в настоящее время работают на серверах и ПК в ключевых сферах экономики КНР (финансовой и энергетической, к примеру). Также в стране с 2020 г. идет программа по отказу от Windows в пользу отечественных решений в госсекторе.

Оригинальная ОС Kylin разрабатывается с 2001 г., и поначалу она основывалась на FreeBSD. На первом этапе над ней работали эксперты Оборонного научно-технического университета Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Целевой аудиторией системы были госсектор и военные ведомства Китая. В дальнейшем над системой трудились специалисты крупного китайского разработчика ПО Tianjin Kylin Information.

Разработка openKylin – варианта Kylin с открытым исходным кодом – стартовала в июле 2022 г. Ровно год спустя состоялся релиз первой стабильной сборки ОС. Разработчики из КНР и издание China Daily окрестили систему «первой открытой китайской ОС».

В качестве графического окружения в openKylin применяется фирменный рабочий стол UKUI (Ultimate Kylin User Interface) – форк MATE, адаптированный под инструментарий Qt. Среди доступных «из коробки» приложений – хорошо известные браузер Firefox и офисный пакет WPS Office – китайский аналог Microsoft Office, а также видеоплеер. Разработчики дополнили систему штатным магазином приложений.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте openKylin, число пользователей проекта сегодня близко к 1,3 млн человек, а количество программистов, задействованных в разработке, достигло 509.

Другие ОС родом из КНР

Помимо ОС семейства Kylin, В КНР развивается ОС Deepin, которая представляет собой еще один дистрибутив Linux, первоначально базировавшийся на Debian. Deepin, в частности, можно было встретить на ноутбуках Huawei.

В 2022 г. разработчики решили «отвязать» Deepin от Debian и приступили к сборке ОС «с нуля» и дали обещание создать для нее свою уникальную систему пакетов.

Кроме того, в Китае применяется система UOS, создание которой было инициировано властями Китая в рамках постепенного отказа от иностранного ПО. Первая бета-версия ОС увидела свет в декабре 2019 г. В январе 2021 г. было объявлено о первом стабильном релизе ОС. В основе UOS лежит Deepin.