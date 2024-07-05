Запущен первый в России акселератор для разработчиков военной электроники

В России запускают уникальную акселерационную программу поддержки стартапов для оборонной отрасли. Направлениями программы являются беспилотная техника, искусственный интеллект (ИИ), системы связи, микроэлектроника, а также VR/AR.

Запуск акселератора

Первую в России акселерационную программу поддержки стартапов для оборонной отрасли создают в Татарстане. Заявки на участие в ней подали уже более 20 стартапов. Об этом в конце июня 2024 г. изданию ТАСС сообщил глава Минцифры республики Татарстан Айрат Хайруллин.

По словам Хайруллина, важный технологический фокус сегодня - это военная промышленность. Люди в стране видят, как ИИ, как связь, как дроны используются в театре военных действий. Поэтому при поддержке главного управления инновационного развития Минобороны России, Минцифры республики Татарстан запускает первую в России программу поддержки развития стартапов для оборонной отрасли.

Разработчики электроники военного применения в России смогут через акселерационную программу поддержки стартапов для оборонной отрасли помочь проведению специальной военной операции (СВО) России на Украине. Реализация в интересах Вооруженных Сил России инновационных проектов осуществляется в ходе выполнения государственного оборонного заказа и за счет средств организаций.

Правительство Республики Татарстан Запущен первый в России акселератор для разработчиков электроники военного применения

Через бюрократические преграды разработчики-одиночки или же небольшие команды не могут пробиться и продемонстрировать свои проекты представителям Минобороны России, а инноваторы не могут оформить техническую документацию на свои разработки из-за требований по множеству различных стандартов и ГОСТов. Отсюда у разработчиков отсутствует возможность продемонстрировать представителям ведомства, что устройство, которое было создано небольшой командой на гражданке, намного дешевле и эффективнее стоящих в настоящее время на вооружении у Минобороны России.

Как следует из презентации, представленной министром Хайруллиным, направлениями программы являются беспилотная техника, ИИ, системы связи, микроэлектроника, а также виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR).

По информации ТАСС, в Татарстане появилось более 200 новых ИТ-компаний, их общее количество составляет более 3,3 тыс. На сегодня в ИТ-отрасли Татарстана занято более 3% работающего населения - это более 40 тыс. человек. Прирост за год составил почти 2 тыс. специалистов. С 2021 г. Татарстан является передовым регионом в реализации цифровых решений в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Республика отмечена федеральным центром как лидер цифровой трансформации.

План, что и говорить, был превосходный

Российская СВО, проводимая на Украине, вновь наглядно показала, что военный конфликт является сильнейшим катализатором развития вооружений и военной техники, а также стратегии и тактики их применения. Военные технологии, которые, казалось бы, должны доминировать на поле боя, внезапно оказываются малоэффективными, тогда как то, что вообще не рассматривалось в Минобороны России в качестве эффективного средства вооруженной борьбы, внезапно начинает показывать высочайшую эффективность.

В качестве небольшого примера, до февраля 2022 г. считалось, что основную угрозу для бронетехники, в первую очередь для основных боевых танков, представляют противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), причем основной угрозой считались ПТРК третьего поколения, работающие противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) с самонаведением. Именно для противодействия ПТУРам разрабатывались комплексы активной защиты (КАЗ), а их отсутствие считалось серьезным недостатком для любой современной бронетехники. По-прежнему актуальной считалась угроза, исходящая от бронебойных оперенных подкалиберных снарядов (БОПС), против них максимально усиливалась лобовая защита бронетехники.

В ходе СВО на Украине, если ПТУР еще используется, хоть и не так активно, как предполагали военные эксперты еще в 2021 г., то случаи применения БОПС были единичными, а на ход боевых действий устойчивость танков к БОПС вообще не оказала никакого влияния. Оказалось, что основным врагом бронетехники дроны-камикадзе, которыми в настоящее время перенасыщено небо на линии боевого соприкосновения (ЛБС). При этом стоимость FPV-дронов на порядок меньше стоимости даже относительно недорогих ПТУРов второго поколения, не говоря уже о стоимости самонаводящихся ПТУРов третьего поколения, и уж тем более стоимости поражаемой FPV-дронами бронетехники. К примеру, российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости «Тигр» стоимостью 8-10 млн руб. может быть уничтожен парой FРV-дронов общей стоимостью в 100 тыс. руб. В некоторых случаях, если даже бронетехника не уничтожена, а лишь повреждена, она выбывает на неопределенное время для прохождения ремонтных работ и общего рабочего восстановления.

Тенденций и инноваций в области военных технологий

Мировой военный аппарат переживает значительные преобразования и использует технологические тенденции для укрепления своего потенциала. Среди основных тенденций - ИИ, робототехника и интернет вещей (IoT), которые оптимизируют оборонные операции и повышают эффективность военных действий. Сегодня на смену традиционным военным действиям все чаще приходят гибридные подходы, сочетающие в себе кибервойну и другие направления. Новые тенденции в области военных технологий меняют поле боя по четырем направлениям: связь, смертоносность, автономность и устойчивость.

Решения в области связи решают проблемы, связанные с обнаружением и определением местоположения противника, общением друг с другом и руководством операциями. Достижения в области ракетных и оружейных технологий повышают летальность, делая операции на поле боя более эффективными. Что касается автономности, то стартапы используют робототехнику и ИИ для принятия решений при полном или минимальном вмешательстве человека. И наконец, стартапы повышают устойчивость оборонной промышленности с помощью таких технологий, как аддитивное производство и электрификация.