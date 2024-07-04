Сбербанк создал особую ИТ-компанию для развития своей кадровой платформы

Сбербанк выделил в отдельную технологическую компанию свою HR-платформу «Пульс». Сама ИТ-платформа - это разработка компании и полностью отечественный продукт. По данным компании, на сегодняшний день сервисом пользуются более 300 тыс. человек из 20 компаний финансового, производственного, аграрного секторов.

Новая компания

Сбербанк создал новую ИТ-компанию - ООО «Пульс». Это предприятие займется развитием HR-проектов, помогая партнерам «быстрее отвечать вызовам времени». Об этом в начале июля 2024 г. говорится в пресс-релизе компании.

Аббревиатура HR обозначает «human resources» (в переводе с английского — «человеческие ресурсы»). Говоря иначе, HR-менеджер или эйчар - это специалист по управлению персоналом. Несмотря на то, что эта профессия «выросла» из профессии кадровика, круг обязанностей современного HR-менеджера очень расширился. Это связано с тем, что крупные компании заинтересованы в высококвалифицированных кадрах.

HR-платформа «Пульс» была разработана Сбербанком и является полностью отечественный продуктом. Со слов разработчиков, HR-платформой в настоящее время уже пользуются более 300 тыс. человек из 20 компаний финансового, производственного, аграрного секторов в России.

Фотобанк Фотодженика - gl0ck Сбербанк создал новую ИТ-компанию для развития своего HR-проекта

Генеральным директором ООО «Пульс» назначен Ярослав Третьяков. Ярослав начинал профессиональный путь в Сбербанке, руководил проектом «Виртуальная школа», выстраивал цифровой подбор, с 2019 г. работал операционным директором в Skillaz. Ярослав и команда сосредоточатся на развитии продукта от ООО «Пульс» как помощника с искусственным интеллектом (ИИ), на операционной эффективности, повышении технологичности и стабильности, расширят партнерскую сеть на международном рынке.

На фоне прекращения работы в России крупнейших иностранных вендоров Сбербанк не снижает планку требований к разработке цифровых продуктов. В компании по-прежнему ориентируются на мировые стандарты в области разработки цифровых продуктов и на потребности клиентов и такие же стандарты будут и новой компании ООО «Пульс».

Эффективность была доказана на практике

Согласно калькулятору «СберКорус», эффект от внедрения кадрового электронного документооборота может достигать 5,5 млн руб. на каждую 1 тыс. сотрудников за счет сокращения расходов на бумагу, оргтехнику, картриджи, курьерские и почтовые службы и это только кадровый электронный документооборот (КЭДО). Экономический эффект от внедрения комплексной платформы «Пульс» может достигать 41 млн руб. на компанию со штатом около 3 тыс. сотрудников - за счет системной автоматизации всех рутинных процессов, перехода на безбумажный ЭДО, сокращения расходов на другие прикладные HR-решения и т. д.

«Пульс» позволяет автоматизировать популярные кадровые запросы сотрудников и разгрузить HR-специалистов от рутины для решения более сложных и значимых задач. В настоящее время в Сбербанке 98,3% сотрудников используют электронную цифровую подпись. Она нужна для того, чтобы заказать справку, оформить заявление на отпуск или удаленку, внести информацию о больничном и т. д. Более 65% кадровых операций проходит без участия кадрового специалиста, в режиме полной автономии.

Менеджеры и HR-бизнес-партнеры могут смотреть дашборды по командам в режиме реального времени. Разработчики учли, что у современного руководителя не всегда есть время даже вспомнить об отчете и поэтому, когда что-то требует его внимания, «Пульс» присылает уведомления ему. Например, платформа может также проанализировать риски по выгоранию членов команды: обратит внимание на тех, кто давно не был в отпуске или кому, несмотря на высокие оценки эффективности, несколько лет не поднимали зарплату. А при совпадении плановых отпусков, периодов обучения и больничных в команде заранее посоветует руководству бизнеса принять меры по перераспределению нагрузки.

Менеджеры по подбору персонала и управлению человеческими ресурсами в Сбербанке отметили, что им стало легче нанимать перспективных кандидатов с рынка, потому что процесс взаимодействия Сбербанка с соискателем тоже начинается в «Пульсе». Кандидат получает удобный личный кабинет, где ведет всю коммуникацию с рекрутером и нанимающим руководителем: обмен документами, интервью, анкетирование, тесты. Сотрудники компании в среднем на 30% быстрее стали получать анкеты соискателя, на 10% быстрее достигается принятия оффера. Это важно, когда за перспективного специалиста идет конкурентная борьба, добавили кадровики.

Разработка HR-платформы

Созданием собственной HR-платформы в Сбербанке занялись задолго до ухода зарубежных вендоров с российского рынка. Но существующие решения не удовлетворяли потребностям Сбербанка из-за того, что не хватало комплексности, скорости взаимодействия, удобства, аналитики, ориентации на бизнес-задачи.

В итоге крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы разработал свое ИТ-решение, в котором удалось учесть и лучшие мировые практики, и собственный опыт, релевантный для крупного российского бизнеса многих отраслей. В мае 2022 г. Сбербанк вывел на рынок облачную платформу по автоматизации кадровых процессов «Пульс», а к декабрю клиентами HR-платформы стали уже более 40 компаний.

Sber «Пульс» позволяет автоматизировать популярные кадровые запросы

По данным Сбербанка, интерес к «Пульсу» в большей степени проявляют компании нефтегазового и агропромышленного сектора, сферы финтеха и ИТ, государственные организации - эффективность внедрения заметнее в среднем и крупном бизнесе, со штатом более 500 человек.

Ни один самый трудолюбивый HR-специалист не готов отвечать на вопросы сотрудников 24/7, поэтому справиться с рутинными запросами в HR-платформе помогает голосовой помощник «Виртуальный ассистент сотрудника». Технология круглосуточно отвечает в «Пульсе» на самые распространенные вопросы: сколько дней отпуска накопилось, какой прогноз по выплатам в этом месяце, как правильно оформить заявление на декрет или получить льготную ставку по ипотеке. Даже в модуле обучения программа развития всегда получается персонализированной: учитываются интересы и потребности сотрудника, его должностные обязанности, рекомендации коллег. Умная лента каждый день предлагает обучающие статьи, подкасты, видео и другой контент каждому конкретному сотруднику в соответствии с его бизнес-профилем и личными интересами.

HR-платформа «Пульс» выполняет и функцию корпоративного портала с лентой новостей, информационными баннерами, сториз и инструментами обратной связи. На платформе можно реализовать программы мотивации, поддержки, развития талантов. Есть функционал, позволяющий публиковать внутренние вакансии, реализовывать реферальные программы, готовые карьерные треки.

Разработчики в Сбербанке приложили много усилий для обеспечения безопасности платформы на уровне лучших мировых решений. Благодаря накопленной экспертизе специалистам удалось сделать платформу «Пульс» решением, соответствующим современным критериям безопасности, в том числе требованиям Реестра отечественного программного обеспечения (ПО) и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Со слов разработчиков, в отличие от серверных ИТ-решений платформенные гораздо гибче. Решения On-Premise безнадежно устаревают уже через четыре-пять лет. Большинство из них не имеет и не может иметь мобильных приложений, работает только на корпоративных компьютерах и не дает возможности «дотянуться» до сотрудника, у которого нет рабочего места в офисе. Такие ИТ-системы целиком зависят от внутренней ИТ-поддержки, не получают дополнительные данные за счет экспертизы извне и гораздо медленнее получают обновления. Облачные же решения, помимо экономии на инфраструктуре и техподдержке, постоянно совершенствуются. HR-платформа «Пульс» во многом развивается на основе обратной связи от всех компаний, подключенных к платформе. Платформа доступна с любого устройства 24/7, а установка у клиента происходит всего за два-три месяца вместо 8–12, которых требует внедрение технологий On-Premise. Постоянно расширяется и функционал: на развитие платформы влияет каждый клиент, озвучивающий свои запросы. Количество модулей на ИТ-платформе уже увеличилось, а в формировании бэклога обновлений разработчики Сбербанка во многом опираются на обратную связь и запросы клиентов.

При этом не все компании готовы менять все свои HR-инструменты, некоторые хотят купить только определенные модули, например подбор или обучение персонала, и интегрировать их со своими решениями. В «Пульсе» такая возможность предусмотрена: интерфейс программирования, который в ИТ-среде называют открытым API, это позволяет интегрировать его с любым нетиповым решением, в том числе самописным.