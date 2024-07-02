Отечественный разработчик роботов Technored открывает в России производство с инвестициями 1,5 млрд рублей

Российский разработчик роботизированных систем компания Technored запустит новое производство в стране. Одной из ключевых задач проекта станет плановое повышение локализации производства, что позволит сократить зависимость от импортных компонентов в России и укрепить позиции компании на рынке.

Новое производство

Российский разработчик роботизированных систем компания Technored запустит новое производство в Москве. Об этом в начале июня 2024 г. пишет издание RB.

Запуск производственного комплекса позволит Technored повысить производственные мощности к 2025 г. до 1,5 тыс. единиц продукции в год, к 2030 г. - до 12 тыс. единиц. Одной из ключевых задач проекта является плановое повышение локализации производства до 90% к 2027 г., что позволит сократить зависимость от импортных компонентов и укрепить позиции компании на рынке.

По информации RB, инвестиции в запуск производства компания Technored оценила в 1,5 млрд руб. - это собственные средства, гранты и субсидии.

Компания-разработчик

Компания Technored была создана в 2019 г. Артемом Лукиным, основатель поставил цель внедрять свои собственные стандарты качества, удобства и скорости.

Technored Российский разработчик роботов Technored запустит новое производство в России

Спустя всего три года Technored стала лидирующей компанией. Компания разрабатывает и производит унифицированные роботизированные системы для промышленности, компоненты и программное обеспечение (ПО) для них.

Компания Technored создает доступные типовые решения на базе промышленных или коллаборативных роботов, которые готовы к внедрению сразу после распаковки. Флагманские роботизированные системы – это комплексы для автоматизации сварки, загрузки деталей в станок и упаковки/перекладки товаров. Они способствуют повышению производительности и качества продукции, а также росту конкурентоспособности предприятий и улучшению условий труда работников заводов. Уникальность подобного подхода позволяет внедрять робота на любое производство в течение нескольких дней, а не месяцев - как это обычно происходило раньше.

В 2020 г. Technored получила официальный статус одного из крупнейших дистрибьюторов в мире. Чтобы продолжить активно расти, основатель привлек экспертов по робототехнике и запустил разработку роботизированных систем. В 2021 г. компания получила первый патент, запустила новые направления, а также совершила продажи на международном рынке, тогда же компания стала резидентом инновационного центра «Сколково» в категории «Промтех».

Компания Technored специализируется на доступной и гибкой автоматизации производственных процессов в различных отраслях. Входит в ТОП-9 самых успешных стартапов в категории «Engineering» по версии журнала Inc. Russia.

Среди клиентов Technored - Сбербанк, X5 Retail Group, «Газпром», «Норникель», а также десятки малых и средних предприятий. В 2024 г. компания сфокусирована на развитии производства и создании еще более доступных и гибких роботизированных систем.

Создание роботов

В основе робототехники лежат две родственные технологии: числовое программное управление и телеоператоры. Числовое управление (ЧПУ) - это метод управления осями станка с помощью чисел, закодированных на перфорированной бумажной ленте или другом носителе. Он был разработан в конце 1940-х - начале 1950-х гг. Первый станок с числовым программным управлением был продемонстрирован в 1952 г. в США в Массачусетском технологическом институте (MIT). Последующие исследования в MIT привели к разработке языка Automatically Programmed Tools (APT) для программирования станков.

Телеоператор - это механический манипулятор, которым управляет человек с удаленного расстояния. Первые работы по созданию телеоператоров были начаты в начале 1940-х г. при работе с радиоактивными материалами. В типичной реализации человек перемещает механическую руку и кисть в одном месте, и эти движения дублируются манипулятором в другом месте.

Промышленную робототехнику можно рассматривать как сочетание технологий числового программного управления и телеоператоров. Числовое управление дает понятие программируемой промышленной машины, а телеоператорная технология - понятие механической руки для выполнения полезной работы. Первый промышленный робот был установлен в 1961 г. для выгрузки деталей из литейного цеха. Его разработка была во многом обусловлена усилиями американцев в виде изобретателя Джорджа Девола (George Devol) и бизнесмена Джозефа Энгельбергера (Joseph Engelberger).

Робот-манипулятор

Наиболее распространенным определением промышленного робота является определение, разработанное Robotic Industries Association. Это перепрограммируемый, многофункциональный манипулятор, предназначенный для перемещения материалов, деталей, инструментов или специализированных устройств посредством переменных запрограммированных движений для выполнения различных задач. Технология робототехники связана с разработкой механических манипуляторов и компьютерных систем, используемых для управления ими.

Механический манипулятор промышленного робота состоит из последовательности звеньев и шарниров. Звенья - это жесткие элементы, соединяющие шарниры. Шарниры (также называемые осями) - это подвижные компоненты робота, которые вызывают относительное движение между соседними звеньями. В конструкции манипулятора используется пять основных типов механических соединений. Два из них - линейные, в которых относительное движение между соседними звеньями является поступательным, и три - поворотные, в которых относительное движение включает вращение между звеньями.

Программирование робота

Компьютерная система, управляющая манипулятором, должна быть запрограммирована, чтобы научить робота определенной последовательности движений и другим действиям, которые необходимо выполнить для выполнения поставленной задачи. Существует несколько способов программирования промышленных роботов. Один из них называется программированием по принципу lead-through. В этом случае манипулятор должен выполнять различные движения, необходимые для выполнения поставленной задачи, записывая их в компьютерную память робота. Это можно сделать, либо физически перемещая манипулятор через последовательность движений, либо используя блок управления для управления манипулятором через последовательность движений.

Второй способ программирования предполагает использование языка программирования, очень похожего на компьютерный язык программирования. Однако в дополнение ко многим возможностям компьютерного языка программирования (например, обработка данных, вычисления, связь с другими компьютерными устройствами и принятие решений), язык роботов также включает операторы, специально разработанные для управления роботами. Эти возможности включают в себя во-первых управление движением и во-вторых ввод/вывод. Команды управления движением используются для того, чтобы направить робота на перемещение манипулятора в определенное положение в пространстве. Например, команда «move P1» может использоваться для направления робота в точку в пространстве под названием P1. Команды ввода/вывода используются для управления приемом сигналов от датчиков и других устройств в рабочей ячейке и для инициирования управляющих сигналов для других элементов оборудования в ячейке. Например, команда «signal 3, on» может использоваться для включения двигателя в ячейке, где двигатель подключен к выходной линии 3 в контроллере робота.