Власти будут субсидировать предприятиям до 50% затрат на покупку российского промышленного ПО

Чиновник Минпромторга заявил о скором старте программы субсидирования закупок отечественного инженерного ПО и ПАК. Заказчикам будут компенсировать до 50% стоимости софта. Только в 2024 г. на это планируется потратить 1,5 млрд руб. из федерального бюджета.

Программа субсидирования

Минпромторг планирует уже летом 2024 г. запустить субсидирование части затрат заказчиков на приобретение отечественного инженерного ПО и программно-аппаратных комплексов (ПАК), чтобы ускорить программы цифровизации, пишет ТАСС со ссылкой на заявление директора департамента цифровых технологий Минпромторга России Владимира Дождева.

«По решению председателя правительства мы летом этого года планируем запустить новую программу поддержки — программу субсидирования части затрат заказчиков на приобретение российского инженерного промышленного и другого программного обеспечения, и программно-аппаратных комплексов», — сказал Дождев.

В мае 2024 г. премьер-министр Михаил Мишустин заявлял о планах Правительства «компенсировать до половины затрат на внедрение ключевых классов отечественного инженерного и промышленного программного обеспечения».

Кто получит поддержку

Подробнее о планах расширения поддержки промышленных заказчиков при внедрении российских ИТ-решений в начале апреля 2024 г. рассказал сам Дождев. По его словам, мера будет распространяться на решения, создаваемые в рамках всех особо значимых проектов, которые ведутся по линии «Сколково» и Российского фонда развития ИТ (РФРИТ).

Имелись в виду проекты по развитию или созданию тяжелых промышленных программных решений для управления производством, управления жизненным циклом, для математического моделирования и т.п. Компенсировать можно будет расходы на приобретение лицензий, средств защиты информации, обучение работников, оснащение автоматизированных рабочих мест, доработку программного обеспечения и др.

Дождев говорил, что мера рассчитана до 2030 г. В 2021 г. в России стартовала подобная программа для малого и среднего бизнеса, действующая до конца 2024 г.

В то же время, требования к включаемому в Реестр российскому ПО периодически дополняются. Например, в феврале 2024 г. стало известно о намерении властей добавить условие совместимости с ОС, разработанными российскими компаниями-разработчиками. Ближе к концу 2024 г., как сообщалось, начнут введение этих требований для отдельных классов ПО, для остальных классов — в течение нескольких лет.

Затраты на программу

Только в 2024 г. из средств федерального бюджета на поддержку закупок промышленного и инженерного ПО планировалось направить не менее 1,5 млрд руб. С 2025 г. поддержка будет предоставляться в рамках формируемого нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» внедряется в России вместо нацпрограммы «Цифровая экономика». В мае 2024 г. министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал о планах затрат по этому проекту в размере 1,6 трлн руб.

В рамках проекта по выдаче субсидий на развитие отечественной радиоэлектроники только одна неназванная российская ИТ-компания должна была получить от государства до 1,5 млрд руб. в течение 2024 г. Выдачу этих денег перенесли на 2025 г. В июне 2024 г. CNews написал, что Минпромторг приостановил выдачу новых госсубсидий для российской электроники с целью проведения проверки ранее выданных денег. Позже ТАСС сообщил, что министерство опровергло данные о заморозке субсидий радиоэлектронным предприятиям.

Расходы бюджета на поддержку и развитие российской микроэлектроники по итогам 2023 г. достигли 147 млрд руб. Для сравнения, в ковидный 2020 г. было выделено лишь 30 млрд руб. На компенсации закупок ПО малому и среднему бизнесу планировалось потратить 7 млрд руб.