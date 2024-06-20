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В России пишут ПО для управления крупным рогатым скотом на замену иностранному софту

В России создается ПО для автоматизации работы свиноферм и молочных ферм. Оно призвано заменить иностранные продукты - CloudFarms, PigVision, PigChamp, FARM, Afimilk, Uniform Agro и DairyComp 305, при этом обладают дополнительным функциональностью.

Импортозамещение в сфере животноводства

В России идет разработка ряда программных продуктов, предназначенных для автоматизации животноводческой деятельности. Они предназначены для замены аналогичных зарубежных решений, но имеют дополнительную функциональность. Об этом шла речь в ходе демодня ИЦК АПК (индустриальный центр компетенций агропромышленного комплекса).

«Свинофон» и «Пульс.ЦСС»

Один из таких проектов, получивших статус особо значимого (ОЗП) - разработка программно-аппаратного комплекса учета производственных операций на свинокомплекс «Свинофон». Заказчиком проекта выступает «Башкирская мясная компания», разработчиком - компания «Смарт Технологии Инветс». Задачей проект является импортозамещение иностранных продуктов - CloudFarms, PigVision, PigChamp и FARM.

Продукт должен быть готов к началу 2025 г., стоимость его создания составляет 30 млн руб., из которых 20 млн руб. выделено в виде гранта от РФРИТ («Российский фонд развития информационных технологий»). Продукт должен стать универсальной комплексной системой управления полным циклом производства на свинокомплексах.

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В России создается ПО для автоматизации работы свиноферм и молочных ферм на замену иностранному софту

Основной проекта является цифровая платформа «Пульс.ЦСС», предназначенная для управления животноводческими фермами. С помощью платформы сотрудники производственных площадок могут отслеживать и анализировать основные производственные показатели и управлять процессами в режиме реального времени.

Ключевыми возможностями «Пульс.ЦСС» являются: интеллектуальный сбор и обработка данных через мобильное приложение PinGo; гибкий интересный движок, подстраивающийся под собственные бизнес-процессы; «умное управление» персоналом с помощью производственных заданий и площадок; наличие открытого API для миграции данных и обмена со сторонними инвесторами; обмен данными с генетическими центрами; интеграция с оборудованием на производственных площадках.

В части управления племенными фермами функционал системы позволяет планировать и вести селекционную работу, формировать ведущие группы животных, контролировать ключевые показатели стада, отслеживать историю и продуктивность каждой головы основного и ремонтного поголовья. Инструмент «Подбор пар» доступен для планирования чистопородного и кросс-осеменения с учетом коэффициентов инбридинг.

Система содержит модуль для управления хряками и забором семени, который позволяет планировать сбор семени и делать заказ; регистрировать взятие семени; фиксировать качество семенного материала; создавать этикетки с QR-кодами для семени.

В системе реализована интеграция с лабораторным оборудованием для оценки качестве семени CASA, по результатам исследований можно автоматически регистрировать партии семени и оценку их качества.

Сравнение с иностранными продуктами

Среди остальных возможностей платформы «Пульс.ЦСС» значатся: объединение данных по микро-климату и учетных производственных данных в единой производственной системе (оперативный контроль в единой системе позволяет быстро реагировать на изменения показателей и тем самым исключить потери и проблемы на производстве); подключение к тензодатчиккам, установленным на кормовых бункерах, и получение количества корма в каждом бункере (это позволяет контролировать постоянное наличие корма в бункерах и его расход, а также автоматически отражать поступление корма в бункер и потребление корма животными); интеграция с кормовыми станциями, загрузка данных со станций кормления и сопоставлять бирки животных со станции с животными из учетной системы (качественные кормовые отчеты, конверсия корма и кривые роста животных); полный комплект инструментов для расчета комплексного экономического индекса (загрузки результатов генотипирования, расчет вариантов, расчет степени влияния факторов уязвимости на селекционные признаки, расчет ebv и gbv, конструирование собственных селекционных моделей).

Модуль «Оценка племенной ценности животных» использует общепринятую методологию BLUP, применяемую в селекции почти во всех программах разведения. Данная методология так как позволяет наиболее точно определить генетический потенциал животных и прогнозировать продуктивные качества потомства с помощью сложных компьютеризованных математических и статистических расчетов.

Мобильное приложение PinGO работает под Android, оно разработано специально для работников ферм, Приложение может получать данные с QR-кодов, напечатанных на карточках животных, и с электронных ушных бирок (RFID-меток). Приложение проверяет данные и уведомляет пользователя о несоответствиях, оно работает в online и offline режимах.

Как и иностранные аналоги, «Пульс.ЦСС» обеспечивает следующие функции: воспроизводство, движение животных по технологическим группам, корма и ветеринария, мобильное приложение, оперативный контроль исполнения задач разработччиками, детализированная индивидуальная карточка животного. В то же время, как считает замгендиректора «Башкирской мясной компании» по селекционно-генетической работе Андрей Рудь, преимуществами «Пуль.ЦСС» над Cloudfarms являются: подбор пар, планирование и регистрация бронированных мероприятий, контрольные списки животных, интеграция со станциями кормления, печать типовых отраслевых форм, произвольные аналитические показатели с возможность планирования, планирование сбора семени и интеграции с лабораторным оборудованием.

«Молоко 2.0»

Другой проект, получивший статус ОЗП - разработка ПО для управления производством молока на заводе «Молоко 2.0». Проект реализуется «Дмитрогорским молочным заводом» с целью автоматизации процесса сбора данных с оборудования с целью минимизации ручных операций и организации прозрачности учета.

Разработчиком продукта является компания «РЦ Плинор». Продукт должен быть готов до конца 2024 г. Он является альтернативой следующих иностранных решений: Afimilk, Uniform Agro и DailyComp 305.

«Молоко 2.0» обеспечивает следующие возможности: мониторинг производительности стада, управлением селекцией и генетикой, ветеринарный контроль, цифровой двойник фермы, предиктивная аналитика, производственный календарь.

По мнению директора по продуктам «РЦ Плинор» Дмитрия Тарасова, важнейшей особенностью «Молоко 2.0» является контроль оборота стада и его гибкое планирование по предиктивным изменениям параметров. Система демонстрирует возможные изменения параметров и их последствия в параметрах развития сада и финансовых параметрах.

Как и его иностранные аналоги, «Молоко 2.0» обладает следующей функциональностью: контроль за состоянием поголовья, SASS-решение, финансовые и производственные показатели, ветеринарный контроль за состоянием стада, оперативный контроль исполнения задач работниками, детализированная индивидуальная карточка животного.

Дополнительными возможностями, реализованными в«Молоко 2.0», являются: настраиваемые показатели КПЭ (ключевые показатели эффективности), интеграция с государственными информационными системами, встроенная предиктивная аналитика, система помощи принятия решения на всех этапах, хранение и обработка фенотипических и генетических данных животного, настройка пользователями бизнес-процесса, с возможностью адаптация.

Система управления стадом крупного рогатого скота

Еще одним проектом в сфере импортозамещения ПО для животноводства, включенным в дорожную карту «Новое индустриальное ПО» (подготовлена госкорпорациями «Росатом» и «Ростех» и утверждена Правительственной комиссией по цифровизации), является внедрение системы управления стадом крупного рогатого скота.

Проект реализуется «Тюменской молочной фермой» и направлен на импортозамещение иностранной системы управления стадом крупного рогатого скота молочного направления Daily Comp 365.

Игорь Королев

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