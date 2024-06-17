В России создано ПО для диагностики опасных промышленных объектов с помощью смартфона

В России разработали программное обеспечение (ПО), которое позволяет оперативно контролировать и анализировать данные с различных датчиков на мобильных устройствах. Программа предназначена для диагностики опасных производственных объектов, таких как трубопроводы, двигатели и насосы.

Создание программы

ПО для диагностики и контроля опасных производственных объектов в промышленности разработали в Сибирском государственном университете путей сообщения. Программа позволяет оперативно получать и анализировать в смартфоне данные, поступающие с разных типов датчиков. Об этом сообщает в середине июня 2024 г. издание ТАСС с ссылкой на заведующего научно-исследовательской лаборатории вуза Сергея Бехера.

Со слов Бехера, это ПО для мобильных устройств. У него сейчас широчайшая область применения - это контроль опасных производственных объектов, таких как трубопроводы, двигатели, насосы, строительных конструкций. У программы в наборе есть разные датчики, которые подключаются к одному смартфону.

Система состоит из нескольких типов датчиков, в том числе для измерения деформаций, вибраций, ультразвуковых сигналов и магнитных полей. Датчики передают сигнал на смартфон, где программа формирует протокол на основе полученных данных, которые затем могут быть отправлены в базу данных (БД). Софт разработал аспирант научно-исследовательской лаборатории Сибирского государственного университета путей сообщения Владимир Выплавень.

Как пояснил Бехер, обычно для каждого промышленного объекта и вида диагностики используется свой прибор. Они представляют собой громоздкие программно-аппаратные комплексы. Преимущество системы, которая была создана в лаборатории вуза, заключается в том, что она компактная и позволяет анализировать данные с разных датчиков в смартфоне с использованием единого приложения для всех видов диагностики. Соответственно, все это удешевляет стоимость диагностики в десятки раз.

Со слов разработчика, программа предназначена для небольших компаний, занимающихся диагностикой опасных производственных объектов. ПО уже было протестировано на производстве для диагностики двигателей. В дальнейшем планируется внедрение ПО в серийное производство.

Сокращения время простоя и улучшение производительности

Одна из приоритетных государственных задач - защита населения от опасности катастроф и стихийных бедствий природного и техногенного характера, наносящих разрушения и приводящих к смерти людей. Чтобы предотвратить их, необходимы исследования и познание порождающих причин, механизмов развития и характера проявлений. В России существуют системы мониторинга инженерных конструкций, которые способны служить одним из средств предотвращения чрезвычайных ситуаций (ЧС). Это оборудование при помощи специальных датчиков позволяет осуществлять постоянный и длительный контроль состояния любых строительных конструкций (высотных зданий, мостов, канатных дорог, автодорожных туннелей и других). В случае возникновения в несущих конструкциях напряженно-деформационных состояний, которые могут привести к обрушению, система своевременно сигнализирует об этом на диспетчерский пульт. Это позволяет оперативно и вовремя предотвратить опасность и избежать любых критических ситуаций. Но данные ИТ-решения довольно дорогие и их могут позволить лишь крупные игроки на рынке.

Незапланированные простои в промышленном производстве ежегодно обходятся в сотни миллионов рублей убытков. Дефекты подшипников, износ шестерен, дисбаланс и перекосы - так много вещей может выйти из строя на большом производственном предприятии.

Используя компактные и недорогие беспроводные датчики, пользователи могут быстро проконтролировать все промышленные производственные процессы и оборудование предприятия. Они могут получить доступ к ограниченным, опасным или контролируемым средам с беспрецедентным охватом данных посредством мониторинга окружающей среды. С помощью решений для удаленного мониторинга производства проверяющие смогут выбрать температуру, напряжение, ток, наклон, измерения вибрации и многое другое.

Решения в виде ПО от научно-исследовательской лаборатории Сибирского государственного университета путей сообщения позволяют не только предотвращать простои с помощью модели предиктивного обслуживания. Используя встроенную аналитику и информационные панели, пользователи могут измерить общую эффективность оборудования (OEE) на всех производственных линиях, чтобы понять, где можно провести оптимизацию. Руководители бизнесов защитят свое оборудование, а также оптимизируют свой бизнес.

Программа предназначена для диагностики опасных производственных объектов, таких как трубопроводы, двигатели и насосы, но есть и другие плюсы софта. Наиболее характерные преимущества использования ПО: сокращение времени простоя и расходов на техническое обслуживание; прогнозирование отказов до их возникновения; повышение производительности и эффективности; получение большего количества данных для оптимизации процессов и оборудования; быстрое развертывание датчиков в любом месте; мгновенные предупреждения при появлении признаков опасности.

Руководители могут свести к минимуму отвлекающие факторы труда благодаря автоматическому ведению журналов и мониторингу для проверяющих служб таких, как МЧС, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Росреестр, Ростехнадзор, Роскомнадзор и ряд других контролирующих учреждений.