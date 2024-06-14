«Касперский» научился предупреждать пользователей Android, когда за ними следят через Bluetooth

«Лаборатория Касперского» обновила приложения Kaspersky для защиты мобильных устройств на базе Android и iOS. С лета 2024 г. в приложении теперь будут доступны оповещения об утечке личных данных в привязке к номеру телефона.

Внедрение новых уведомлений

«Лаборатория Касперского» обновила приложения для защиты мобильных устройств на Android и iOS. Об этом в середине июня 2024 г. сообщается на официальном сайте компании.

Обновления можно найти в RuStore или Google Play и App Store соответственно. Актуальные функции доступны начиная с версий 11.113 - для устройств на операционной системе (ОС) Android, и 2.82 - для iOS. Набор опций, предоставляемых пользователям, отличается в зависимости от ОС на их устройстве.

Kaspersky Kaspersky для Android начал предупреждать о Bluetooth -устройствах, следящих за пользователем

Утечка персональных данных - часто встречаемая ситуация в деятельности практически любой компании независимо от количества сотрудников и масштабов деятельности. Это могут быть как случайные, так и преднамеренные инциденты. В любом случае появляются множественные риски для бизнеса и репутации компании, которые необходимо предотвращать. Для этого используют комплекс организационных, правовых, технических мер. Передача сведений конфиденциального характера может происходить как случайно при невнимательности или отсутствии элементарных мер защиты у сотрудников, занимающихся обработкой и хранением информации, так и умышленно, когда действуют злоумышленники, хакеры или же инсайдеры.

В Android теперь приложение Kaspersky помогает бороться не только с цифровой слежкой с применением шпионских программ и сталкерского программного обеспечения (ПО), но и уведомляет пользователя о подброшенных Bluetooth-устройствах, в том числе беспроводных метках. Использование устройств реального времени, таких как GPS-трекеры или смартфоны, могут представлять угрозу приватности и безопасности граждан, поскольку они могут быть использованы недоброжелателями для мониторинга перемещений человека без его согласия. Пользователь с приложением Kaspersky сможет видеть на экране мобильного приложения список подозрительных устройств, которые, например, длительное время находятся рядом и меняют местоположение вместе с ним, и при необходимости создавать список доверенных. Функция доступна в бесплатной версии приложения.

В iOS стала доступна функция защиты от сбора данных о пользователях, например информации об их активности трекинговыми системами в браузере. Эта опция интегрирована в Safari в виде расширения. К тому же благодаря приложению Kaspersky владельцы iOS-смартфонов теперь смогут блокировать рекламные баннеры в Safari, в том числе и потенциально вредоносные.

«Теперь приложение Kaspersky для Android поможет человеку распознать потенциальную слежку, которая ведется с использованием различных подброшенных устройств. Злоумышленники могут отслеживать местоположение людей разными способами, например, устанавливая на их гаджеты сталкерские программы или подкидывая беспроводные трекер-метки. Мы расширили функционал нашего решения для борьбы с различными формами кибершпионажа, чтобы обеспечивать всестороннюю защиту пользователей - не только онлайн, но и офлайн», — рассказала руководитель отдела маркетинга и развития потребительского бизнеса в «Лаборатории Касперского» Марина Титова.

Обновления для Android и iOS включают также добавление функций, которые позволяют пользователю отслеживать, не утекли ли его данные, например, личные сведения, адреса электронных почт и пароли от аккаунтов в сторонних сервисах, привязанных к его номеру телефона.

Ранее такие опции в приложении Kaspersky были доступны в привязке к адресу электронной почты. Такой функционал поможет снизить киберриски за счет современного уведомления, после которого пользователю стоит поменять пароль. В данный момент использовать эту и другие платные функции можно купив тарифный план Kaspersky Premium на сайте компании или в онлайн-магазинах. Однако в ближайшее время пользователи смогут оформить подписку на Kaspersky Premium прямо в приложениях для iOS и для Android.

Электронная слежка

Признаки того, что ваши устройства шпионят за вами. Получили большой счет за мобильные данные или заметили резкий скачок в использовании данных? Это может указывать на злоумышленника. Если ваше устройство перезагружается, замедляет работу или ни с того ни с сего начинает издавать странные звуки, проверьте, не нарушена ли безопасность. Случайные мобильные приложения и изменение настроек устройства без вашего ведома также могут свидетельствовать о нарушении безопасности.

Чем старше смартфон, тем меньше время автономной работы. Но если ваш телефон достаточно новый и вы вдруг стали замечать, что батарея быстро разряжается, это может быть признаком вредоносного ПО, работающего в фоновом режиме. Вы должны принять меры, если заметили случайные устройства, подключенные к вашей сети. Одно всплывающее окно здесь, другая реклама там - казалось бы, обычный день в интернете. Но будьте осторожны, они могут указывать на наличие вредоносного ПО на вашем устройстве.

Технология Bluetooth

Bluetooth - это беспроводная технология, использующая радиочастоту для обмена данными на небольшом расстоянии, что устраняет необходимость в проводах. Юзеры могут использовать технологию на своем мобильном устройстве для обмена документами или для связи с другими устройствами, поддерживающими Bluetooth. В целях безопасности устройства Bluetooth должны быть сопряжены, прежде чем они начнут передавать информацию. Процесс сопряжения устройств зависит от устройства, к которому пользователи подключаются.

Технология беспроводной связи малого радиуса действия Bluetooth позволяет двум устройствам соединяться напрямую, не требуя вспомогательной сетевой инфраструктуры, такой как беспроводной маршрутизатор или точка доступа. Сегодня технология Bluetooth чаще всего используется людьми по всему миру для подключения таких устройств, как беспроводные наушники, клавиатуры, мыши и колонки, как к ПК, так и к мобильным устройствам. Технология работает на радиочастотах в диапазоне 2,4 ГГц.

В начале своего существования многие ПК использовали внешние донглы для подключения к периферийным устройствам Bluetooth, часто используя порт USB. Такой подход обеспечивал необходимую функциональность технологии, но часто был неудобен для конечного пользователя. Сегодня большинство ПК оснащены встроенными сетевыми картами с функциями Wi-Fi и Bluetooth. Они обеспечивают более высокую производительность и координацию обоих радиомодулей, помогая предотвратить помехи и обеспечить адекватную скорость передачи данных.