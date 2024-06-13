Россияне создали приложение на замену софта бежавшей из России SAP

ИТ-команда из трех человек смогла разработать собственное приложение, аналогичное SAP WorkManager на языке программирования немецкого вендора и добавить к нему новые функции менее чем за полгода.

Уход от SAP продолжается

Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group импортозаместил мобильное решение SAP WorkManager собственной разработкой «Мобильный ТОиР». Об этом компания сообщила CNews.

Приложение для оптимизации бизнес-процессов ТОиР (технического обслуживания и ремонта оборудования), созданное ИТ-командой «Сегежи», внедрено на шести промышленных площадках холдинга.

Система ТОиР Segezha ведет сбор и обработку данных о техническом состоянии оборудования, учет выполнения регламентных работ по обслуживанию и ремонту, в том числе внеплановому устранению неисправностей.

По словам представителя компании, еще за год до прекращения поддержки в России облачных решений SAP они провели мониторинг представленных на рынке отечественных и аналогичных по функционалу продуктов, но не нашли ничего подходящего.

«В результате было принято решение о разработке системы силами внутренней ИТ-команды», - сказано в сообщении.

Ход разработки

Вице-президент по ИТ и автоматизации процессов Segezha Group Игорь Козлов рассказал CNews, что разработка велась полностью с нуля, а задействовано было всего три сотрудника.

«На проекте работали консультант SAP Plant Maintenance, разработчик ABAP/4 (язык программирования, используемый в софте от SAP) и разработчик SAP Fiori (система проектирования интерфейсов от них же), а за основу был взят функционал SAP WorkManager», - сказал он.

Проект был запущен в опытно-промышленную эксплуатацию весной 2024 г. На первом этапе модуль «пилотировали» на Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате (г. Сегежа, Республика Карелия) и Вятском фанерном комбинате (Киров), а затем опыт был каскадирован на другие технически подготовленные предприятия группы.

По словам представителя компании, помимо реализации функционала, который был в SAP WorkManager, был добавлен ряд дополнительных возможностей: регистрация простоев и дефектов оборудования, считывание NFC-меток с данными об осмотрах и ремонтах техники и фиксация рабочего времени сотрудников.

Промежуточные результаты

«По совокупности факторов (цена, сроки, сложность архитектуры) мы сделали своё, уникальное цифровое решение с потенциалом масштабирования на смежные бизнес-процессы, включая инвентаризацию, производственный учет и контроль качества», – отметил вице-президент по ИТ и автоматизации процессов Segezha Group Игорь Козлов.

По отзыву пользователей система стабильно работает без интернет-соединения, автоматически обновляет справочники и каталоги ТОРО (электронная система оперативного управления и контроля работ по ТО и ремонту оборудования).

Представитель компании заявил, что сама система дает возможность сокращения затрат на ремонты и снижения потерь от простоев оборудования, а дополнительных вложений капитала на ИТ-инфраструктуру в ходе разработки не потребовалось. «Наоборот, компания сэкономила на консалтинговых услугах более 14 млн руб.», - добавил он.

На вопрос CNews о ключевой разнице с утилитой SAP Игорь Козлов ответил, что основным преимущество является стабильная работа в режиме отсутствия интернет-соединения с сохранением всех функций приложения, а также «возможность анализа зависших очередей» из системы оперативного управления и контроля работ по ТО.