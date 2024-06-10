Минцифры тестирует на «Госуслугах» технологию GPT

Министерство цифрового развития (Минцифры) России запустило тестирование технологии GPT на портале «Госуслуги». Ведомство пробует разработки от российских компаний «Яндекс» и Сбербанк.

Тестирование GPT на портале «Госуслуг»

Минцифры России планирует представить первые результаты закрытого тестирования технологии GPT на портале «Госуслуг» в сентябре 2024 г. Об этом в начале июня сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Глава ведомства отметил, что в закрытом тестировании участвуют разработки «Яндекса» и Сбербанка.

В феврале стало известно о том, что Минцифры России в этом году планирует начать использовать на основе технологии Generative Pre-trained Transformer (GPT) на «Госуслугах» для консультации граждан страны. При этом ведомство интегрирует в сервис российскую LLM-модель, которая призвана упростить работу пользователей с сервисом.

Минцифры тестирует на госуслугах технологию GPT

По информации издания «Коммерсант», проект курирует структура «Ростелекома» - «РТ Лабс», компания-интегратор тестирует решения от «Яндекс» - YandexGPT и Сбербанка - GigaChat, обучая их на жалобах граждан, сообщениях чиновников и ответах операторов колл-центров.

Планомерное развитие портала

В начале 2024 г. вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии «Развитие «Госуслуг» сообщил, что в стране с помощью портала «Госуслуги» уже можно получить более 87% справок, социальных льгот и пособий, а к концу 2024 г. в электронный формат переведут и оставшиеся 13% услуг. Всего на портале зарегистрировано более 115 млн учетных записей, включая 3,5 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).

Число пользователей портала с 2019 г. увеличилось в два раза, к концу 2023 г. составило 109 млн человек. Чернышенко также отметил, что за 2023 г. прирост составил 10,2 млн человек. По словам вице-премьера, в 2023 г. в онлайн переведены все запланированные социально значимые услуги, а затраты на ИТ превысили 540 млрд руб. против 280 млрд руб. в 2019 г. Цифровая зрелость отраслей экономики за этот период возросла с 32% до более 74%.

Воспользоваться услугой может любой человек старше 18 лет из любой страны: как по своему делу, так и в интересах доверителя. Главное – иметь подтвержденную учетную запись на портале. Пользователи могут обратиться во все суды общей юрисдикции по гражданским или административным делам, а также в Верховный суд России – по гражданским, административным, уголовным и арбитражным делам. По данным Минцифры, ИТ-сервис поможет выбрать нужный орган госвласти, рассчитать и оплатить пошлину. Подписать обращение можно электронной подписью или от руки. Срок его рассмотрения составит от нескольких дней до нескольких месяцев.

Цифровые государственные услуги

Цифровые государственные услуги - это процесс предоставления государственных услуг и информации гражданам с помощью виртуальных платформ, ИТ-систем и программных приложений. Они помогают упростить взаимодействие между государственными учреждениями и гражданами через интернет. Такое взаимодействие помогает повысить эффективность и прозрачность предоставления государственных услуг.

Примерами цифровых государственных услуг являются подача налоговых деклараций, заполнение онлайн-формы для продления водительских прав, подача заявки на регистрацию нового земельного участка в режиме онлайн и многое другое с помощью виртуальной среды. Все больше и больше стран делают цифровизацию государственных услуг приоритетной задачей.

От повышения прозрачности и доступности государственных услуг до повышения эффективности работы правительства, цифровые государственные услуги предлагают множество преимуществ. Перевод сектора государственных услуг в цифровой формат повышает доступность данных и информации для граждан. Например, цифровизация систем налоговых платежей помогает людям подавать информацию и платить налоги удаленно из любого места. Благодаря цифровизации люди могут получать доступ к информации, подавать документы и завершать процессы, не посещая государственные учреждения. Для того чтобы еще больше поддержать граждан, правительства могут внедрить функцию чата для помощи гражданам, использующим цифровую систему государственных услуг.

Цифровые государственные ИТ-услуги способствуют расширению участия населения в принятии государственных решений. Государственные учреждения получают возможность консультироваться с людьми через различные платформы, такие как социальные сети или мобильные приложения. Цифровизация открывает возможности для совместного творчества, которые правительства могут использовать для выработки инновационных решений сложных проблем. Например, в таких странах, как Австралия и Ирландия, правительства запрашивают мнение граждан и проводят консультации по распределению государственного бюджета. Некоторые страны также организуют хакатоны и открытые инновационные инициативы для поиска решений социальных, медицинских и технологических проблем в странах.

Цифровизация государственных услуг помогает автоматизировать несколько этапов процесса. Благодаря цифровым платформам поиск записей и их обновление занимают всего несколько кликов. Они устраняют необходимость ручного ввода данных, оптимизируют поток услуг и автоматизируют повторяющиеся задачи.

Исследования в разных странах показывают, что перевод государственных услуг в цифровой формат и автоматизация процесса позволяют сэкономить около 60% усилий. Кроме того, цифровые технологии позволяют государственным учреждениям собирать данные и информацию от населения, что, в свою очередь, способствует принятию обоснованных решений. Государственные ведомства также могут оценивать эффективность своей работы и разрабатывать стратегии, основанные на данных, для повышения эффективности и производительности.

Позиционирование России в мире

Россия заняла 14-е место в топ-20 стран по развитию цифровых технологий, говорится в презентации исследования «Ростелекома» по глобальным трендам цифровизации за 2021-2022 гг.

Первое место в рейтинге занимает Китай, второе - США, следом идут Индия, Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея, Франция и Испания. Во второй десятке России предшествуют Германия, Италия и Бразилия, а после - идут Нидерланды, Иран, Швейцария, Саудовская Аравия, Турция и Таиланд.

По информации ТАСС, Россия входит в топ-10 стран по научной и изобретательской активности в робототехнике, квантовым технологиям и искусственному интеллекту.