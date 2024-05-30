Студентов, разработавших ИИ для помощи в учебе, сперва наградили, а затем отстранили от занятий

Студенческий проект по созданию искусственного интеллекта для помощи в обработке учебных материалов в университете Эмори наградили призом за предпринимательскую деятельность. Но уже через полгода Совет Чести университета решил, что авторы программы не должны учиться в нём. Один из авторов программы подал в суд.

С 8 до 10 – подвиг, с 16.00 – война

Успешный студенческий проект, связанный с искусственным интеллектом (ИИ), обернулся сперва награждением, а затем скандальным отстранением его авторов от занятий. Один из авторов программы, созданной в помощь обучающимся, подал в суд на университет.

В 2023 г. Университет Эмори в Атланте, штат Джорджия, вручил двум студентам приз за предпринимательскую деятельность в размере $10 тыс. Этой награды они удостоились за разработку системы Eightball, которая позволяла автоматически преобразовывать крупные учебные материалы - лекции, слайды и т.д. - в карточки, краткие конспекты и практические тесты.

Студенты могут загрузить всю базу учебных материалов по конкретной тематике в Eightball и получить практичную «выжимку» или пробные экзаменационные материалы.

Eightball работает по тем же принципам, что ChatGPT, но натренирован исключительно на базе тех самых учебных материалов, которые призван «перерабатывать». Основу для модели обучения составили материалы платформы Canvas, которую в Университете Эмори используют преподаватели для распространения материалов среди студентов.

Поскольку Eightball подключён к Canvas напрямую, студенты могут - вернее, могли, - импортировать в ИИ-систему материалы с платформы напрямую, а не загружать всё по-очереди.

Честь по чести

Приз разработчики Eightball получили весной 2023 г. Однако тут в дело вмешался Совет Чести - орган, состоящий из преподавателей, студентов и членов администрации университета. Они обвинили разработчиков в том, что те создали «инструмент для мошенничества и плагиата». Председатель Совета назвал ситуацию «беспрецедентной», утверждая, что Eightball способен нанести чудовищный вред университету и процессу обучения.

Проведённое расследование показало, что разработчики Eightball никогда не скрывали, что такое Eightball, не меняли его функциональность по сравнению с проектом, ранее получившим одобрение руководства университета и многих преподавателей, и что этот инструмент никогда и никем не использовался ни для мошенничества, ни для плагиата.

Единственной осмысленной претензией осталось то, что студенты, дескать, подключили Eightball к системе Canvas без чёткого и однозначного разрешения со стороны администрации.

Факта подключения студенты не скрывали ни разу и открыто о нём говорили весной, когда им вручали приз.

Тем не менее, Совет Чести рекомендовал отстранить одного из разработчиков от учебного процесса на год, а второго - исключить из университета вовсе.

Администрация приняла рекомендации, но ограничилась отстранением одного из разработчиков на год, а второго - на два семестра с предписанием пройти «обучающую программу» (очевидно, с пояснениями, как нельзя было делать того, что он сделал).

Суд определит отношение

Бенджамин Крейвер (Benjamin Craver), отстранённый на два семестра разработчик, подал иск в суд. В иске указывается, что в системе Eightball ничего не менялось, а к его отстранению привела непоследовательность руководства университета в отношении к этой системе.

В иске описывается, в частности, что Eightball изначально пользовался всеобщей поддержкой, и что самое нелепое, даже сейчас, после того, как университет отстранил разработчиков программы от занятий, саму программу продолжают приводить в качестве позитивного примера студенческих инноваций и предпринимательства.

Анализ решений Совета Чести, в свою очередь, демонстрирует полное отсутствие понимания, что из себя представляет Eightball и как в принципе производятся, обучаются и функционируют масштабные языковые модели.

«Повсеместное распространение ИИ формирует новую реальность, которая, возможно, окажет большее влияние на жизнь человечества чем переход от феодализма к капитализму, Ренессанс или открытие Америки», - считает Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Информационные технологии будущего».

По его словам, текущие правила не могут определить его место и правила использования, так как качественно отстают от развития технологических решений. Вопросы интеллектуальной собственности, плагиата, форматов учебного и экзаменационных процессов с необходимостью претерпят кажущиеся сейчас невероятными трансформации. «Мы находимся в стадии формирования правил. И это к их формированию еще не подключился сам ИИ», - заметил Дмитрий Гвоздев.

Эксперт полагает, что впереди ещё многочисленные судебные иски, разбирательства и споры, но это нормальный путь внедрения новых технологий в жизнь.