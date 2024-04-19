Владелец Astra Linux заработает на бирже 11,6 миллиарда

SPO группы «Астра» пройдет ближе к нижней границе цехового диапазона - 555 руб. за одну акцию. Объем размещения составит 11,65 млрд руб., продавцом выступит основной владелец группы Денис Фролов.

Параметры SPO ГК «Астра»

Группа компаний (ГК) «Астра» (разработчик Astra Linux) объявила параметры предстоящего вторичного размещения акций (SPO) на Московской бирже. В ходе размещения будет продано 21 млн акций (10% от общего числа акций). Цена размещения составит 555 руб. за одну акцию.

Ранее ГК «Астра» сообщала, что объем размещения составит 5-10% от общего числа акций. Ценные бумаги будут продаваться не дороже 620 руб. за одну акцию. Позднее было уточнено, что нижняя граница ценового коридора составит 550 руб.

Таким образом, размещение пройдет ближе к нижней границе ценового коридора. Объем размещения составит 11,655 млрд руб. Сбор заявок должен был завершиться вечером 18 апреля 2024 г., а сделки должны совершаться в течение 19 апреля.

Группа компаний «Астра» SPO «Астры» пройдет ближе к нижней границе цехового диапазона, объем размещения составит 11,65 млрд рублей

ГК «Астра» заявляла, что в случае размещения 5% акций компания сможет претендовать на попаданиие в Первый уровень листинга Московской бирже. В случае продажи 10% - на попадание в Индекс Московской биржи. Объем акций, находящихся в свободном обращении (free-float), должен составить 15%.

Единственным продавцом акций выступит основной владелец ГК «Астра» Денис Фролов, его доля после размещения сократится с 76% до 66% акций.

Как «Астра» проводила IPO

ГК «Астра» провела IPO (первичное размещение акций) осенью 2023 г. Тогда было продано 10,5 млн акций (5% от общего числа). Цена размещения составила 33 руб. за одну акцию, объем размещения - 3,5 млрд руб.

Продавцами выступали Денис Фролов и гендиректор ГК «Астра» Илья Сивцев. Фролов продал 3,81% акций, заработав на этом 2,66 млрд руб. Сивцев продал 0,95% акций, заработав на этом 664 млн руб. Доля Сивцева после IPO сократилась до 19%. Фролов на IPO и SPO заработает 14,315 млрд руб. Фролов и Сивцев также владеют производителем светодиодной техники «Вортон», который в 2021 г. купил разработчика микропроцессоров «Байкал».

Финансовые показатели и котировки акций «Астра»

За 2023 г. выручка ГК «Астра» выросла на 76% и составила 9,54 млрд руб. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) увеличился на 44% до 4,2 млрд руб. чистая прибыль выросла на 18% до 3,6 млрд руб. Объем от грузов увеличился на 75% до 11,1 млрд руб.

После проведения IPO котировки акций «Астра» росли и к началу апреля 2024 г. достигли 700 руб. за одну акцию. Затем началось снижение. 18 апреля торги закрылись на отметке 592 руб. за одну акцию.