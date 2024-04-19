Разработчики Astra Linux займутся созданием ПК

«Группа Астра» создала дочернюю компанию ООО «Иксдата», чтобы заняться развитием направления программно-аппаратных комплексов. Непосредственно производством «железа» группа заниматься не будет, но хочет соблюсти все требования законодательства и внести свой ПАК в реестр Минпромторга. Импортозамещение помогает компании наращивать прибыль. Ближайшая задача — утроить ее за два года.



У «Астры» новая «дочка»

«Группа Астра» создала дочернюю компанию ООО «Иксдата». Новая структура нужна группе, чтобы заняться развитием направления программно-аппаратных комплексов (ПАК) для высоконагруженных систем и систем анализа данных, пишет «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора «Иксдата» Вадима Яценко.

Яценко сказал агентству, что новое юрлицо создано для удовлетворения требованиям регулятора. Чтобы быть держателем готового ПАК и иметь возможность включить его в реестр Минпромторга, необходимо иметь собственную производственную площадку.

При этом сама «Иксдата», по его словам, непосредственно производством «железа» заниматься не будет. ПАК будут, как это и сейчас происходит, собираться в кооперации с OEM-партнерами. В их число входят российские производители компьютерной техники и комплектующих «Аквариус», Yadro, Kraftway, Delta solutions и др.

Требование законодательства

Яценко является также руководителем «Тантор Лабс», разработчика СУБД Tantor и платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, вошедшего в «Группу Астра» в октябре 2022 г.

Астра У «Группы Астра» появилась новая «дочка» — компания ООО «Иксдата»

«Для того, чтобы собирать и организовывать производство ПАК с нашей СУБД Tantor, нам необходимо юрлицо с другими ОКВЭД, — пояснил Яценко решение о создании новой компании. — ООО "Тантор Лабс" для этого не подходит, поскольку в сферу деятельности компании входит только разработка ПО».

Планы «Группы Астра»

Об активной работе над ПАК и трудностях их импортозамещения Вадим Яценко рассказал CNews еще в апреле 2023 г.: «Разработка достойных программно-аппаратных комплексов, которые действительно могут быть конкурентами для западных игроков, занимает годы. Нужны серьезные инвестиции и очень высококвалифицированные компетентные кадры. Мы адекватно смотрим на вещи и считаем, что на создание ПАК, способных закрыть потребности заказчиков хотя бы на 50–70%, уйдет не меньше трех лет».

В апреле 2024 г. гендиректор «Группы Астра» Илья Сивцев озвучил планы компании на два года вперед.

«Буквально недавно завершили планирование на 2024-2025 годы, и цель, которую ставим – х3 за два года. Хотелось бы расти х3 по всем ключевым параметрам - выручка, количество внедрений, количество клиентов. Но самая простая метрика, которой мы это меряем - чистая прибыль. Поэтому основной KPI, который стоит перед командой – сделать в 2025 г. чистую прибыль в три раза большую, чем было сделано за 2023 г.», — цитирует его агентство.

Выручка группы по итогам 2023 г. составила 9,5 млрд руб., чистая прибыль за год выросла на 18% и достигла 3,6 млрд руб.

Стимулировало повышение показателей ГК «Астра» импортозамещение. В 2022 г. 57% российских компаний перешли на отечественные ИТ-продукты. При этом 70% рынка отечественных ОС заняла Astra Linux. тогда как в 2020 г. доля рынка ОС Astra Linux на рынке инфраструктурного ПО составляла около 49%.

РЖД, например, в самое ближайшее время хочет потратить 1,5 млрд руб. на закупку девяти тыс. компьютеров с предустановленной ОС Astra Linux.