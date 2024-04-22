В России создан «уникальный БПЛА» самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой. Видео

Дрон, разработанный «Иннополисом», имеет запас хода до 300 км, вертикальный взлет и посадку, а также западные камеры.

БПЛА для сельскохозяйственных задач

Как стало известно CNews, в России создан беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который, будучи дроном самолетного типа, обладает возможностью вертикального взлета и посадки с помощью электромоторов.

Об этом CNews рассказал представитель компании - покупателя устройства, агрохолдинга «Лазаревское». Устройство было разработано «Университетом Иннополис».

Говоря об уникальности устройства, создатели подчеркивают способность дрона летать на дистанцию до 300 км, что немало для БПЛА такого типа.

На территории агрохолдинга «Лазаревское» (Тульская область) началась опытная эксплуатация отечественного БПЛА. Самолет вертикального взлета и посадки, предназначенный для задач мониторинга полей, разрабатывался с учетом технического задания для реального предприятия с возможностью интеграции в его экосистему.

«Лазаревское» Отечественный БПЛА будет использовать передовые западные технологии

Задача разработки аппарата связана с пятилетним планом цифровой трансформации агрохолдинга «Лазаревское» и, в частности, одним из его направлений – развитием геоскаутинга. Геоскаутинг (агроскаутинг) — это система независимого контроля состояния развития культур в сельскохозяйственном производстве. Он состоит из сбора данных непосредственно на поле и анализа полученных данных с применением методов машинного обучения для точного прогнозирования, оценки и эффективного принятия решений. Геоскаутинг позволяет анализировать состояние почв, температуру зерна и высев семян.

Также он решает конкретные производственные задачи, как минимизация штата сотрудников в условиях кадрового голода, исключение человеческого фактора, оперативность и точность исследования больших территорий.

Несмотря на санкции, беспилотник будет использовать передовые западные технологии, такие как LiDAR и мультиспектральные камеры.

Вертикальная посадка

«На текущий момент, одним из двух приоритетных агротехстартапов для нас является агроскаутинг. В перспективе рассматриваем приобретение дрона "Рубин" от Т1 для обработки полей средствами защиты растений», ― рассказала о планах глава агрохолдинга «Лазаревское» Кристина Романовская.

Исходя из поставленных задач, были сформирования требования к дрону, которые и были реализованы в данном проекте.

Характеристики и производство беспилотника

Отвечая на вопрос о происхождении компонентов для БПЛА, Кристина Романовская заявила, что он собран полностью на отечественных компонентах (включая софт и спутниковую систему навигации), за исключением моторов, «так как это расходник на БПЛА и его стоимость на импортном рынке ниже».

Она добавила, что полезные нагрузки (мультиспектральная камера и LiDAR) на данный момент полностью импортные из-за отставания российских разработок в этом направлении.

Генеральный директор «ИТ-дочки» агрохолдинга «Лазаревское Тех» Федор Гильмуллин сказал, что у БПЛА должна быть дальность полета не менее 300 км, снаряженный вес до 30 кг, LiDAR (определение дальности с помощью света, получила широкую известность после внедрения в iPhone Pro), мультиспектральная камера, а также ручное управление и автопилот по заданному маршруту.

«Это основные требования, которые мы предъявляли к аппарату, а на данный момент БПЛА, разработанный «Иннополисом», на наш взгляд является одним из лидеров», - заявил Федор Гильмуллин.

Директор центра беспилотных авиационных систем «Университета Иннополис» Дмитрий Девитт рассказал, что помимо выполненных требований заказчика, БПЛА оснащен помехоустойчивой электроникой, встроенными технологиями автономного управления и анализом данных на борту в реальном времени.

«Лазаревское» Вид беспилотника сверху

Глава агрохолдинга «Лазаревское» Кристина Романовская объяснила CNews, каким образом в данном проекте реализована технология LiDAR: «Для нас это новая технология. С помощью LiDAR мы планируем фиксировать состояние посевов в 3D-формате в виде облака точек». По ее словам, примерный сценарий использования заключается в том, что с определенной периодичностью БПЛА производит съемку полей, начиная от самой ранней стадии (еще до всходов) и заканчивая моментом уже непосредственно перед уборкой урожая.

«Затем при сравнении данных 3D-моделей в динамике мы можем определить объем вегетативной массы (масса надземной части растения в период до плодоношения) растений на полях в каждый момент времени и его прирост, а это нам позволит делать выводы об эффективности выполняемых мероприятий по ходу сезона и оценивать объем урожая еще на корню», - сказала глава агрохолдинга.

Планы на будущее

В агрохолдинге рассказали о планах создания собственного центра БПЛА и разработки программного обеспечения (ПО) для обработки полученных после аэросъемки данных. На вопрос CNews, на какой стадии находится проект, собеседник издания ответил, что дрон находится на стадии опытной эксплуатации, и сначала необходимо решить производственные задачи, а затем собрать собственный массив данных, на основании которого можно будет вести разработку ПО.

Тестовый полет

«Пока БПЛА-центр представляет собой команду проекта, созданную на базе нашего ИТ-стартапа, а в будущем мы планируем развивать его как в плане кадров, так и в материально-техническом плане», - сказала Кристина Романовская. Она отметила два глобальных направления работы: содержание парка дронов и работа с данными.

Глава холдинга сообщила, что будут задействованы операторы БПЛА, разработчики ПО и инженеры, но помимо вышеуказанных специальностей, она отметила, что в этой команде также необходимы агрономы.