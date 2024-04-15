В России «умный» ретро-трамвай наехал на пешеходов

В Санкт-Петербурге «умный» ретро-трамвай «Довлатов» совершил наезд не пешеходов: не сработала система торможения. Трамвай был оборудован системой искусственного интеллекта компании Cognitive Technologies, но, по утверждению разработчиков, она не была активизирована.

ДТП с участием «умного» трамвая

В Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «умного» трамвая «Довлатов». На улице Наличная рядом с Новосмоленской набережной, трамвай не остановился на красный свет и сбил трех пешеходов. Одна из пострадавших в тяжелом состоянии была доставлена в Мариинскую больницу.

По данным издания «Фонтанка.ру», трамвай проходил обкатку, в салоне находилось трое сотрудников компании-разработчика - екатеринбургского «Уралтрансмаша» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Трамвай без эксцессов добрался до конечной точки маршрута улицы Кораблестроителей и направился обратно в парк.

По словам водителя трамвая, он сначала пытался применить обычный, а затем – экстренный тормоз. Но они оба не сработали: трамвай замедлился, но недостаточно. Водитель признается, что почувствовал, как под вагон попал человек. Пострадавшую доставали из-под трамвая водители грузовиков с домкратом и прохожие.

Администрация Санкт‑Петербурга «Умный» трамвай «Довлатов» в парке

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о произошедшем. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещали выплатить пострадавшим компенсации.

«Умные» ретро-трамваи для Санкт-Петербурга

«Уралтрансмаш» является производителем «Довлатова» и еще одного ретротрамвая – «Достоевский». Стоимость одного такого трамвая составляет 210-240 млн руб. Трамваи начали поставляться в Санкт-Петербург в 2023 г. Всего планировалось поставить 76 подобных машин.

Как объяснял ранее Александр Беглов, «Довлатов» - «умный» трамвай, оснащенный самыми современными системами с элементами искусственного интеллекта, в том числе комплексом активной безопасности. «При этом он еще и очень красивый, внешне напоминает любимые ленинградские вагоны 50-60 годов», - говорил Беглов.

Участие Cognitive Technologies в проекте

В основе комплекса активной безопасности лежат российские разработки технологии искусственного интеллекта Cognitive Pilot компании Cognitive Technologies. «Они включают систему контроля за состоянием водителя, - рассказывали в Правительстве Санкт-Петербурга. - Трамвай остановится, если водитель потеряет концентрацию или если на путях окажется человек или предмет. Кузов вагона изготовлен из современных композиционных материалов, причем это не повышает общую стоимость вагона. В салоне расположено интерактивное окно-экран «Белые ночи» с навигационной и туристической информацией».

Основатель компании Cognitive Technologies Ольга Ускова написала на своей странице в социальной сети «Вконтакте», что трамвай «Довлатов» проходил обкатку и на нем не была включена система Cognitive Pilot и система автономной помощи водителю не была инициирована.