Продал долю производитель российских ноутбуков, серверов и СХД

В состав учредителей разработчика российских СХД, серверов и ноутбуков «Промобит» (выпускает технику под брендом Bitblaze) вошел владелец венчурного фонда, которому принадлежит доля в Научно-исследовательском центре цифровых технологий, которому в свою очередь принадлежит доля в ООО «Эльбрус», который был учрежден самим разработчиком линейки одноименных процессоров МЦСТ. Сделка оценивается в десятки миллионов рублей.

Новый капитал в российском производителе ноутбуков

Владелец венчурного фонда «Трамплин Венчурс» Святослав Капустин, который в последнее время концентрирует активы, связанные с разработкой ПО и вычислительной техники на российских процессорах «Эльбрус», приобрел 10% долю в компании «Промобит». Об этом CNews сообщил представитель компании.

«Промобит» занят производством российских ноутбуков, СХД и серверов.

Он выкупил по 5% у инвестиционной компании Kama Flow и у основателя компании Максима Копосова. Компания не раскрыла сумму сделки, но их оценка собственной стоимости составляет примерно полмиллиарда рублей. На вопрос о новых проектах, связанных с приходом инвестора, представитель компании уточнил, что планируются другие инвестиционные раунды.

Аналитик финансовой группы «Финам» Леонид Делицын оценил производителя ноутбуков Bitblaze в 722 млн руб., а 10% компании соответственно — в 72 млн руб. «Я использую мою оценку выручки Bitblaze за 2023 г. в 150 млн руб. и прибыли в 70 млн руб. и применяю мультипликаторы компании Dell Technologies Inc., что дает среднюю оценку 1032 млн руб., затем применяю страновой дисконт 30% и получаю 722 млн руб», - объяснил свою позицию аналитик.

Bitblaze Венчурный предприниматель купил долю в производстве российской вычислительной техники

Такое капиталовложение объясняется стратегическим интересом в развитии техники на российских процессорах. Дизайн-центр микроэлектроники МЦСТ, разработчик процессоров линейки «Эльбрус», в декабре 2023 г. учредил ООО «Эльбрус», которое займется разработкой вычислительной техники на базе «Эльбрусов».

35% в «Эльбрусе» получил Научно-исследовательский центр цифровых технологий (НИЦ ЦТ), который на 70% принадлежит Святославу Капустину. Представитель компании добавил, что по итогам текущей сделки к компетенциям МЦСТ и НИЦ ЦТ присоединятся производственная база и технические возможности компании Bitblaze, что должно позволить успешно развивать линейку импортозамещенной вычислительной техники, а именно - систем хранения данных (СХД) и серверов.

Президент ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский рассказал, что в российской электронике большинство инвестиций пока остается в логике технологических последователей: это либо локализация производства продукции на зарубежных платформах либо клонирование и русификация «открытых» платформ. «Создание решений на собственной микропроцессорной платформе, безусловно, требует понимания всех достижений и тенденций мирового рынка, но и дает возможность участвовать в их формировании, а не только следовать уже имеющимся», - сказал он.

Разработки «Промобита»

Компания специализируется на разработке российских ноутбуков, СХД и серверов.

Летом 2022 г. CNews рассказывал о производстве отечественного ноутбука Bitblaze Titan на базе процессора «Байкал-М» и материнской платы от компании «Элпитех». Тогда представители «Промобит», которому принадлежит бренд Bitblaze, рассказали, что вся первая предсерийная партия будет распределена между государственными структурами. На момент выхода материала компания принимает предзаказы на партии от 300 шт.

Помимо ноутбуков, они производят СХД и сервера на базе процессоров «Эльбрус» и Intel, а также программную архитектуру для СХД, которая включена в реестр Минцифры.

Осенью 2023 г. «Коммерсант» сообщил, что в России намерены наладить производство с помощью китайских 12-нанометровых чипов Loongson, на которых планировалось собирать сервера, СХД и компьютеры, однако эти чипы были запрещены к экспорту властями Китая. В октябре того же года основатель Bitblaze Максим Копосов рассказал, что эти чипы могли бы дополнить продуктовый портфель компании.

Деятельность и выручка «Промобит»

Основным видом деятельности «Промобит» являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. По состоянию на конец 2022 г. баланс компании составляет 646,5 млн руб., а выручка - 88,4 млн руб. Чистая прибыль составила 35 млн руб.

Учредителями компании являются директор и основатель Максим Копосов с долей в 74%, новый инвестор Святослав Капустин с долей в 10%, партнер инвестиционной компании Kama Flow Эдуард Адамян с долей в 10%, и два человека из команды компании Александр Иванов с долей в 5% и Владислав Болховитин с оставшимся 1%.