CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Цифровизация ИТ в госсекторе Инфраструктура Электроника
|

В Реестр российского «железа» внесен первый отечественный сервер для работы с искусственным интеллектом

В реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга включили первые отечественные серверы для работы ИИ, несмотря на отсутствие на рынке отечественных чипов. Баллы, необходимые для подтверждения российскости, можно набрать за счет других компонентов.

Реестр отечественной электроники пополнился

В реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга включили первые отечественные серверы для работы ИИ с возможностью подключения до 16 графических процессоров (GPU) — модуль Delta Sprut от ООО «Дельта компьютерс» (Delta Computers). На это обратили внимание «Ведомости».

Выписка из реестра о включении Delta Sprut датирована 22 февраля 2024 г. До этого в нем были только серверы с опцией подключения одного GPU, способные выполнять более простые задачи.

Что может ИИ-сервер

О выходе на рынок Delta Sprut, первой аппаратной платформы для искусственного интеллекта, разработанной российскими инженерами, представители «Дельта компьютерс» сообщили CNews в декабре 2023 г.

servernoe_oborudovanie700.jpg

Delta Computers
Первым российским ИИ-сервером в Реестре Минпромторга стало детище Delta Computers

Новинка представляет собой модули расширения, обеспечивающие подключение дополнительных периферийных устройств PCI Express к вычислительным узлам Delta Tioga Pass и Delta Bright Lake. Delta Sprut разработан в соответствии с концепцией Open Compute Project (OCP) и позволяет в режиме каскадирования подключать к одному вычислительному узлу до 8 GPU двойной или 16 GPU стандартной толщины, что устанавливает рекорд плотности в 160 GPU в одном OCP-шасси.

Целевое предназначение Delta Sprut — это системы искусственного интеллекта и глубинных обучающих алгоритмов, нейронных сетей, платформы OpenAI/ ChatGPT, а также машинное зрение и перевод, машинное обучение (ML), высокопроизводительные вычисления (HPC), 3D VDI в задачах проектирования и работы со сложными 3D-моделями и многое другое.

«Помимо графических ускорителей NVIDIA А100 или H100 c устройством также совместимы графические ускорители AMD Instinct», — говорилось в сообщении.

Отечественные серверы без отечественных чипов

Проблема создания полностью отечественных решений для ИИ заключается в отсутствии российских чипов, отметили опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Российских аналогов американских GPU Nvidia или AMD не существует, но серверы, включенные в реестр, вполне можно назвать российскими, поскольку Delta Computers заявляет об их разработке в стране, считает автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко.

Серверы Delta Computers с поддержкой GPU технически аттестованы для использования федеральными и региональными органами власти, полагает лидер по ИИ и управлению данными ФКУ «ГосТех» Михаил Федоров.

Для дальнейшего развития «Гостеха» нужно большое количество GPU для решения высоконагруженных задач и распараллеливания вычислительных процессов, отметил директор НОЦ ФНС России и МГТУ им. Н. Э. Баумана, эксперт рынка НТИ TechNet Алексей Бородулин.

Несмотря на иностранные видеокарты, необходимое для включения продукции в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга количество баллов можно набрать на сторонних компонентах, сказал он.

О развитии единой цифровой платформы «ГосТех» говорится в актуализированной стратегии цифровой трансформации госуправления. Об утверждении ее Правительством CNews писал в марте 2024 г. Все государственные информационные системы должны поэтапно переходить на «ГосТех». В 2026 г. доля государственных ИС, созданных и эксплуатируемых на ее базе должна составить 20%, в 2028 г. — 40%, а в 2030 г. — 100%.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Продал долю производитель российских ноутбуков, серверов и СХД

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

И чтобы никакой Windows! Китайские школы массово переходят на суверенные процессоры и национальный Linux

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

9 лучших уличных обогревателей для веранды: хиты продаж

Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене

Лучшие погружные дренажные насосы для дачи: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще