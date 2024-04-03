«Почта России» начинает сверхсложное импортозамещение ПО. Грядет отказ от западного софта для сортировочных машин

«Почта России» намерена отказаться от иностранного ПО для сортировки писем и посылок. Процесс перехода на отечественные решения будет длительным и сложным, но поиск подрядчика уже ведется в рамках переговоров с ИТ-компаниями.

Инфраструктурное импортозамещение

Система сортировки писем и посылок, используемая «Почтой России», в обозримой перспективе может быть переведена на отечественное ПО. В настоящее время эта важная часть инфраструктуры компании контролируется иностранным программным обеспечением. Как пишут «Ведомости», этот переход на российские разработки войдет в число самых дорогих и сложных примеров импортозамещения в России, по меньшей мере, в сегменте промышленного ПО.

В настоящее время «Почта России» ведет переговоры с отечественными ИТ-компаниями о возможности реализации этого плана. Это именно обсуждение потенциального сотрудничества – на момент выхода материала о подписании соглашений и договоров официально не сообщалось.

Сроки поджимают

«Почта России» намерена реализовать весь процесс, несмотря на его сложность, в кратчайшие сроки. Пока не имея в распоряжении подрядчика, компания собирается выполнить план максимум к середине 2025 г., то есть всего за 15 месяцев, сообщил изданию заместитель генерального директора по ИТ и развитию цифровых сервисов «Почты России» Дмитрий Ильин.

За сортировкой писем и посылок в «Почте России» следит зарубежное ПО

Спрогнозировать успех или провал задуманного пока не представляется возможным, но стоит учитывать, что разработчиков ПО для сортировочных машин не так много, и, как правило, такое оборудование поставляется с софтом, разработанным непосредственно производителем или, что реже, поставщиком «железа». «Это иностранное ПО для нас действительно является достаточно критичным, так как иногда требуется внести некоторые изменения», – заявил изданию Дмитрий Ильин.

Иностранные разработки в «Почте» повсюду

По словам Ильина, чаще всего в сортировочных машинах можно встретить контроллеры немецкой компании Siemens. При этом российских аналогов у них пока нет. «На отечественном рынке это производство только налаживается, – сказал он изданию. – Над контроллерами стоит SCADA-система (система диспетчерского управления и сбора данных, – прим. CNews) и ERP-система (система управления предприятием, – прим. CNews)».

Ильин добавил также, что ПО для сортировочных машин – не единственное, что важно импортозаместить в компании. В этом контексте он упомянул, в том числе, систему управления транспортными перевозками (TMS). «Почта России» продолжает пользоваться иностранной TMS, и ее замена на российский аналог, вероятно, тоже не будет легкой.

«Мы достаточно долго искали, чем ее (систему управления транспортными перевозками – прим. CNews) можно импортозаместить, – сказал «Ведомостям Дмитрий Ильин. – Сейчас ведем переговоры с одной из отечественных компаний, у которой есть похожий продукт, который, вероятно, подлежит достаточно большой кастомизации, но, скорее всего, мы сможем его развить до нужного нами уровня». Название компании Ильин не раскрыл.

И письма, и чемоданы

Ильин подчеркнул, что в зависимости от иностранного ПО для сортировочных машин в России находится не только «Почта России». Он заявил, что западный софт контролирует перемещение не только писем и посылок, но также сумок, рюкзаков и чемоданов, то есть используется в аэропортах. «Там такая же механика, как и в «Почте России», – сказал Ильин, добавив, что аэропорты тоже могут столкнуться с проблемой импортозамещения столь узкоспециализированного ПО.

При этом, как пишут «Ведомости», в России уже есть пример замены зарубежного софта для обработки багажа на российский аналог. Это было реализовано в конце лета 2023 г. в столичном аэропорту «Домодедово» на терминале для обслуживания международных рейсов и стало прецедентом. До импортозамещения «Домодедово» эксплуатировал «железо» и ПО нидерландской компании Vanderlande Industries – она присоединилась к антироссийским санкциям в марте 2022 г. и безотлагательно ушла из страны.

Нужно больше денег и времени

Разработка полноценной замены ПО для сортировочных машин и ряда другого промышленного софта может занять годы и потребовать гигантских инвестиций, заявила изданию глава департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмила Богатырева, добавив, что на начало 2022 г., когда иностранные компании (включая упомянутые Siemens и Vanderlande) начали массово покидать Россию, в стране не было «зрелых и конкурентоспособных аналогов» их разработок по части промышленного ПО.

По словам источника издания в неназванной компании по поставке ИТ-решений для авиационной отрасли, программно-аппаратные комплексы (ПАК) и софт системы сортировки багажа занимают второе место по затратам при строительстве аэропорта. Дороже обходятся только расходы на бетон. В качестве примера он привел инвестиции «Шереметьево» весной 2023 г. на разработку российского ПО для замены софта Vanderlande и других иностранных компаний в составе ПАК по управлению системами обработки багажа. Размер вложений превысил 1,25 млрд руб.