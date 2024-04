Amazon внезапно убрал кассы самообслуживания из своих магазинов без продавца. Полная автоматизация оказалась результатом ручной работы 1000 индусов

В 2016 г. году компания Amazon показала концепт магазина, где покупателям не нужны ни кассы, ни кассиры. Чтобы сделать покупки, нужно «зачекиниться» в магазине с помощью мобильного приложения и взять нужные товары. Компания в 2017 г. планировала открывать собственные супермаркеты, работающие по этой технологии. В 2024 г. выяснилось, что «полная автоматизация» от Amazon оказалось не совсем уж и «полной».

Отказ от «умных касс» самообслуживания

Компания Amazon убрала из сети своих продуктовых магазинов Fresh в США «умные кассы» с технологией искусственного интеллекта (ИИ) под названием Just Walk Out. По информации издания The Information, основной причиной прекращения этого проекта стала невозможность использовать автоматические системы в полном объеме.

Ранее широко обсуждалась ИИ-технология, лежавшая в основе Just Walk Out, которая позволяет клиентам проходить через кассу без контакта с продавцом. Система, оснащенная датчиками и видеокамерами, отслеживает все действия пользователя и автоматически подсчитывает итоговый счет для покупателя. Это упрощает процесс покупок и обеспечивает быстрое обслуживание клиентов. Для обработки данных используется облачная инфраструктура Amazon Web Services (AWS).

Amazon в 2016 г. представила Just Walk Out, как полностью автоматизированная технологию, но на самом деле за нее стояла огромная команда из примерно 1 тыс. сотрудников в Индии. Система требовала постоянного контроля со стороны персонала компании. Специалисты отслеживали действия покупателей, сканировали товары по видео и выставляли счета в магазинах сети.

Разработчики из Amazon пытались доработать систему со временем, чтобы минимизировать необходимость наличия людей для ее работы, но безуспешно. В связи с большим количеством датчиков и камер на Amazon подавали иски в 2021-2023 гг., обвиняя компанию в несанкционированном сборе биометрических данных. Кроме того, попытки компании продать технологию тоже особым успехом не увенчались.

На апрель 2024 г. Amazon планирует укреплять свою сеть магазинов в рознице, направляя усилия на развитие технологии Dash Cart с «умными корзинами». Эти устройства смогут распознавать покупаемые товары, упрощая процесс оформления покупок и обеспечивая более комфортную покупку для клиентов.

Принцип работы Just Walk Out

С момента начала продаж системы в 2020 г. покупатели сталкивались с различными ошибками при расчетах и задержками в оформлении заказа, что создавало неудобства при совершении покупок. Компания Amazon предлагала розничным сетям инновационную систему оплаты для магазинов, где клиенты вставляют свою банковскую карту в турникет для доступа. Все покупки автоматически добавляются в виртуальную корзину и оплачиваются с помощью этой карты.

Квитанции можно получить, оставляя свою электронную почту в специальном терминале, после чего они будут отправляться на указанный адрес электронной почты после каждой покупки в партнерских магазинах Amazon. По задумки разработчиков, электронный адрес оставить будет необходимо лишь один раз, потом она привяжется к данным карты и будет использоваться при каждой покупке в любом магазине, где работает Just Walk Out.

Концепция «умных магазинов» 24/7

Amazon Go начала свою работу в Сиэтле и проложила путь в других городах США. Но пандемия COVID-19 навсегда изменила покупательское поведение и условия рынка и побудила ритейлеров разрабатывать инновационные бизнес-модели. С помощью всего одного приложения ритейлеры смогли использовать все описанные сценарии наряду со своей ERP-системой.

Эффективно связывая данные всей экосистемы розничной торговли, предприниматели в розничной торговле могут предоставлять ценную информацию о цепочке поставок и позволять ритейлерам быть гибкими и быстро реагировать на запросы клиентов. Облачное решения на 2024 г. помогают ритейлерам лучше прогнозировать спрос с помощью искусственного интеллекта (ИИ), оптимизировать уровень запасов и улучшить управление заказами, чтобы доставлять своим клиентам нужные продукты по всем каналам. Оно также предлагает ритейлерам возможность регистрировать, сообщать и сокращать выбросы в целях повышения устойчивости. В функции входит прозрачность цепочки поставок, планирование и оптимизация спроса, а также гибкая обработка заказов.

Система самостоятельного сканирования товаров в торговом зале все больше нравится покупателям, что побудило компанию Amazon усовершенствовать программное обеспечение (ПО). Хоть разработчики Amazon и внедрили поддержку интернет вещи (IoT) т. е. подключаемое к оборудованию магазина в ИИ-технологию Just Walk Out, но у них не хватило времени на доработку ПО.

Автоматизация магазинов торговли

Автоматизация в масштабах всей отрасли внедряется компаниями, которые стремятся сократить расходы, повысить эффективность и улучшить качество обслуживания клиентов. Автоматизация же торговли заключается в использовании инновационных инструментов и технологий для улучшения процессов и обеспечения эффективности операций. Она часто включает в себя программные или же технологические решения для точного и последовательного выполнения повторяющихся задач, которые в противном случае отнимают слишком много времени.

На апрель 2024 г. распространенными примерами автоматизации в торговле на территории России являются ERP для выставления счетов, чат-боты для ответов на запросы, автоматизированные кассы, автоматизированные рекламные кампании по электронной почте, ПО для точки продаж (POS) и ПО для инвентаризации. С внедрением технологий на всех этапах жизненного цикла процессов «автоматизация торговли» больше не является опцией, это главное требование для бизнеса в целом. Хотя автоматизация требует предварительных инвестиций времени и бюджета, в конечном итоге она окупается.