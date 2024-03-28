«Аэрофлот» мигрирует с iPad на планшеты с российской ОС

«Аэрофлот» переводит сотрудников с американских планшетов iPad на российские. Компания уже закупила девять тыс. гаджетов на ОС «Аврора» от производителя Fplus. Контракт заключен на поставку 11,5 тыс. устройств.



Закупка российских планшетов

«Аэрофлот» переходит с американских планшетов iPad на российские от ИT-холдинга Fplus, пишут «Ведомости». Авиакомпания приобрела девять тыс. отечественных планшетов для сотрудников и бортпроводников. Устройства будут поставлены в течение 2024 г.

Для каких именно структурных подразделений «Аэрофлот» закупает планшеты, не уточняется. В состав группы «Аэрофлот» входят авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия», лоукостер «Победа», а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортпитания и гостиничных услуг, обучением сотрудников.

Условия контракта

Fplus (ранее «Марвел») выиграла конкурс на поставку планшетов в конце 2023 г., уточнили в компании. Представитель «Аэрофлота» сказал, контракт подписан на поставку 11,5 тыс. планшетов модели Т1100 на ОС «Аврора».

«Аэрофлот» У сотрудников «Аэрофлота» появятся отечественные планшеты

Максимальная объявленная стоимость в рамках открытой процедуры закупки составляла почти 577 млн руб. Из нее следует, что за один планшет авиакмпания могла заплатить свыше 50 тыс. руб.

«Аэрофлот» планировал вложить более 10 млрд руб. в импортозамещение иностранного программного обеспечения, сообщило издание в июне 2023 г.

ПО для «Аэрофлота»

Швейцарская компания SITA поставила «Аэрофлоту» первые планшеты Crewtablet на базе iPad Mini со своим ПО в конце 2014 г. Эта технология упрощает работу бортпроводников, предоставляя им в онлайн-режиме доступ к личным данным пассажиров и их участию в программах лояльности авиакомпании. Летом 2023 г. SITA прекратила работу в России.

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев отметил, что «Аэрофлот» всегда входил в число мировых лидеров в отрасли по уровню цифровизации и на его работе уход западных компаний сказался ощутимо.

Для импортозамещения ОС в «Аэрофлоте» выбрали «Аврору». Ее разработчиком является ООО «Открытая мобильная платформа». Это самая известная в России альтернатива Android и iOS. В рамках нацпроекта «Экономика данных» будут закупать планшеты для для нужд Минобразования, Минздрава, МВД и МЧС на этой же операционной системе.

В ноябре 2023 г. она получила масштабное обновление интерфейса, в том числе и планшетной версии. О тестировании на совместимость планшетного компьютера Fplus Т1100-RUS и ОС «Аврора» CNews писал в январе 2024 г.

Основной проблемой этой ОС является небольшое количество приложений.

«Аэрофлот» ведет разработку прикладных приложений под ОС самостоятельно. «Сегодня "Аэрофлот" не просто покупает готовые ИT-продукты, но и активно участвует в доработке их функционала», — сказал Пантелеев.