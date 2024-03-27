CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Цифровизация Инфраструктура Электроника Техника
|

Крупнейшие ИТ-компании мира создали альянс для борьбы с Nvidia

Крупнейшие ИТ-компании мира пытаются поколебать монополию Nvidia в сфере искусственного интеллекта, для чего пришлось создавать целый альянс и разрабатывать не только аппаратные, но и программные альтернативы продуктам рыночного лидера.

Язык: любой, процессор: любой

Ряд крупнейших мировых ИТ-корпораций пытаются бросить вызов технологической монополии Nvidia в сфере искусственного интеллекта. Intel, Google, Arm, Qualcomm, Samsung и несколько других компаний объявили о создании Фонда объединённого ускорения (UXL), назначением которого станет создание открытой программной платформы, обеспечивающей разработчикам свободу выбора и возможность запускать их код на любой машине с любыми процессорами.

Nvidia на данный момент является абсолютным лидером в сфере производства аппаратных технологий для ИИ-решений. Компания стала первым производителем процессоров, добившимся рыночной капитализации в размере $2 трлн - и именно благодаря тому, что сфокусировала все свои усилия на производстве схемотехники для моделей искусственного интеллекта. Однако GPU Nvidia H100 (и готовящийся к выпуску процессор H200) используют исключительно проприетарную архитектуру Nvidia CUDA, и, соответственно, разработки оказываются привязаны к её функциональным особенностям и требованиям. В 2023 г. глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) объявил, что на тот момент более 4 млн разработчиков использовали именно CUDA.

И хотя на данный момент ни один из конкурентов не смог предложить что-либо превосходящее H100, взрывной рост спроса на эти процессоры привёл к их дефициту. Между тем, конкуренты предлагают свои разработки, которые при ряде условий вполне могут составить заметную альтернативу GPU Nvidia.

27_03_24_ibf_700.jpg
Фото: xb100 / Фотобанк Freepik
Рынок решил найти альтернативу «железу» Nvidia

И именно для того, чтобы привлечь разработчиков к этим процессорам, UXL и создаёт собственный программный фреймворк, который позволит писать код для ИИ-решений, не привязанный к архитектуре CUDA - или какой-либо ещё.

На данный момент известно, что в рамках проекта поддерживается открытый стандарт OneAPI, разработанный Intel; он призван устранить ограничения вроде необходимости использовать только какие-то конкретные языки программирования, массивы кода и другие инструменты, которые могут «привязывать» разработчиков к отдельно взятым архитектурам.

Долой царя горы

UXL ведёт переговоры с различными производителями схемотехники и облачными вендорами, такими как Microsoft и Amazon, чтобы удостовериться, что платформа UXL будет совместима с любым аппаратным обеспечением.

Microsoft, кстати, не входит в UXL; при этом с прошлого года ходят слухи, что эта компания заключила пакт с AMD с целью поколебать монополию Nvidia в сфере ИИ-процессоров. Нынешнее состояние этого альянса неизвестно: возможно, что дальше слухов дело и не пошло.

Так или иначе UXL представляется наиболее перспективным начинанием, направленным на то, чтобы сместить Nvidia с текущей позиции. С другой стороны, члены альянса сразу заявили, что в конечном счёте UXL реализует поддержку и всех технологий Nvidia, просто потому, что игнорировать их бесполезно.

«Принцип "пусть расцветают сто цветов" всегда работает на порядок лучше, чем какая бы то ни было, даже самая благонамеренная монополия», - говорит Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Информационные технологии будущего». По его словам, Nvidia добилась своего статуса отчасти в силу объективной компетентности своих разработчиков, отчасти - в силу того, что оказалась в нужное время в нужном месте, но при этом компания едва ли способна полностью удовлетворить хайповый общемировой спрос на ИИ-ориентированные GPU в одиночку. «Поэтому весь рынок заинтересован в том, чтобы расширить разработчикам пространство для манёвра и обеспечить возможность запуска ИИ-приложений не только на процессорах одной компании, пусть и лучших в своем классе. Главное, впрочем, это чтобы в конечном итоге сформировалось функциональное и саморегулируемое сообщество, следующее правилам здоровой конкуренции», - подытожил Дмитрий Гвоздев.

Во второй половине года планируется довести всю платформу UXL до зрелого состояния, но когда состоится окончательный релиз, пока неизвестно.

Роман Георгиев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Школа жизни для айтишников: Академия Лиги Цифровой Экономики помогает расти экспертам компании

Бюджет на покупку российских планшетов для госчиновников сократили на 17 миллиардов

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Только 5% российских компаний используют ИИ в процессе найма сотрудников

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Российским решениям для экомониторинга отказали в госсубсидиях из-за причуд нормативной базы

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые дорогие аксессуары для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов: выбор ZOOM

Android Auto против Apple CarPlay: сравниваем автомобильные сервисы

Можно ли доверять нейросетевому доктору или консультанту в 2024 году

Показать еще

Наука

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю
Показать еще