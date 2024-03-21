Созданная выходцами из России ИТ-компания с гигантской долей на рынке вводит санкции против российского бизнеса

Veeam отключает россиян

Компания Veeam Software, разработчик решений для резервного копирования, планирует ограничить доступ российским клиентам к своим сервисам. Об этом CNews рассказал представитель ИТ-консалтинговой компании «Крайон», которая ранее выступала авторизованным партнером Veeam.

О предстоящих блокировках в России решений Veeam Software «Крайон» стало известно «по внутренним каналам и от дистрибьюторов».

Согласно имеющейся информации, решение касается всех видов продуктов и услуг, предлагаемых Veeam, включая ПО для управления данными в облачных хранилищах, резервного копирования, восстановления после сбоев и защиты данных. По словам собеседника CNews из «Крайон», Veeam «давно не выходит на связь».

В компании считают, что пользователям Veeam перекроют доступ к обновлениям ПО и лишат их права на получение технической поддержки. Кроме того, следует ожидать проблем со входом в личный кабинет пользователя. Сложности такого характера уже наблюдаются у некоторых клиентов Veeam из России.

Фото: Veam Software Компания Veeam может лишить клиентов из России возможности пользоваться ее ПО и сервисами

«Крайон» рассматривает сразу несколько возможных сценариев дальнейшего развития событий, и все они не выглядят оптимистичными. В компании, в частности, допускают полную блокировку всех ключей, подтверждающих наличие у российских клиентов Veeam лицензий на использование ПО и сервисов. Если же Veeam решит продемонстрировать свою благосклонность к россиянам, то им все же позволят продолжать пользоваться продуктами компании – вплоть до истечения срока действия лицензии. Однако на техническую поддержку со стороны вендора и доступ к обновлениям ПО рассчитывать в таком случае не следует.

На момент публикации данного материала представители Veeam Software прокомментировать информацию о наличии планов по ограничению доступа россиян к программным продуктам компании не смогли.

Как Veeam из России уходила

В начале марта 2022 г. генеральный директор Veeam Ананд Эсваран (Anand Eswaran) написал в корпоративном блоге о приостановке компанией продаж на территории России в связи с началом СВО на Украине.

В конце мая 2022 г. Veeam приняла решение прекратить все бизнес-процессы в России. По информации РБК, об этом компания уведомила сотрудников Петербургского офиса посредством письма.

Сегодня в перечне партнеров на официальном сайте Veeam отечественные компании отсутствуют, а сам сайт с российских IP-адресов недоступен и встречает посетителей сообщением об ошибке 403 («доступ к запрашиваемой странице запрещен или у пользователя нет прав на просмотр содержимого»).

Согласно оценке «Крайон», продукты и сервисы Veeam в своей нише еще недавно занимали 50-65% российского рынка. Однако в последнее время этот показатель снижается ввиду официального ухода компании из страны и роста популярности отечественных решений.

Американская компания с российскими корнями

Veeam Software была основана в 2006 г. выходцами из России Ратмиром Тимашевым и Андреем Бароновым.

Компания занимается разработкой программного обеспечения для резервного копирования виртуальных машин и мониторинга виртуальных сред. Штаб-квартира компании первоначально была расположена в Швейцарии (город Бар), региональные офисы открыты в нескольких десятках стран. Центр разработок компании ранее находился в Санкт-Петербурге.

В 2020 г. Veeam перешла в собственность американского венчурного фонда Insight Partners в результате сделки, которая оценивалась в $5 млрд. Штаб-квартира компании также была перемещена в США – в Колумбус, штат Огайо.

По данным Craft.co, совокупная выручка Veeam в 2021 г. достигла $1 млрд.

Несколько фактов о компании «Крайон»

Компания, известная сегодня как «Крайон», ранее принадлежала международному ИТ-интегратору Crayon Group AS со штаб-квартирой в Норвегии и называлась «Crayon Россия». Однако в конце 2022 г. она отделилась от материнской структуры и продолжила работу на российском рынке под новым брендом.

«Crayon Россия» имела статус партнера Veeam Software, а Crayon до сих пор им является, следует из информации, опубликованной на официальном сайте глобального интегратора, представленного в 39 странах мира.

Microsoft изгоняет российский бизнес из облаков

15 марта 2024 г., как писал CNews, стало известно, что Microsoft, Amazon и Google, крупнейшие игроки на мировом рынке облачных сервисов, намерены лишить российские компании доступа к своим облакам с 20 марта 2024 г.

Корпорация Google впоследствии эту информацию опровергла. Microsoft же, по данным Softline, решила перенести отключение отечественных компаний от облаков на конец марта.