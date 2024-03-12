Врач-кардиолог требует 300 миллионов у телемедицинской «дочки» Сбербанка

Врач-кардиолог Шамиль Хамбазаров, один из авторов патента на устройство для предоставления услуг телемедицины, подал иск к сервису «СберЗдоровье». Рынок телемедицины активно развивается. Изобретатель считает, что структура Сбербанка уже должна ему больше 300 млн за нарушение исключительного права.



Иск подан

Врач-кардиолог Шамиль Хамбазаров подал иск в Арбитражный суд Москвы к ООО «Инновационная медицина», управляющему телемедицинским сервисом «СберЗдоровье», выяснил «Коммерсант».

Аналогичный иск он подавал к «Инновационной медицине» в суд по интеллектуальным правам (СИП). Заявление ему вернули из-за нарушения правил подсудности. Это значит, что истец обратился в этот суд ошибочно, прокомментировала глава юрфирмы «Элекскор» Ольга Зиновьева.

Хамбазаров требует с ответчика 312,6 млн руб. Из материалов СИП следует, что сумма, запрашиваемая истцом в виде компенсации за нарушение исключительного права, рассчитана исходя из прибыли «СберЗдоровья» за телемедицинские услуги за 2021–2022 гг.

Фото: «СберЗдоровье» От «СберЗдоровья» требуют 312 млн руб. через суд

Истец в своем заявлении также указал, что итоговая сумма может быть увеличена, так как будет включать и размер прибыли за 2023 г., который пока не обнародован.

«Сберздоровье» было создано в 2020 г. на базе медицинского сервиса DocDoc, входящего с 2017 г. на 80% в группу компаний Сбербанк.

Суть претензии

Шамиль Хамбазаров выступает соавтором «патента на устройство для проведения дистанционных медицинских консультаций и контроля медицинских данных пациента». Он требует от «СберЗдоровья» прекратить использовать его изобретение в коммерческой деятельности. Это указано в материалах СИП.

Другими соавторами патента являются Олег Исаев, Константин Левчин и Алексей Турочкин. Они и еще два предпринимателя в 2011 г. учредили компанию «Мобильная телемедицина», которая в 2021 г. была исключена из ЕГРЮЛ.

Руководитель патентной практики бюро Patentus Алексей Михайлов прокомментировал спорный патент: «Описано применение типичных компьютерных и телекоммуникационных средств для удаленной диагностики». Заявка на патент была подана в 2011 г., задолго до старта широкого использования средств телемедицины.

«СберЗдоровье» в 2020 г. запустило платформу дистанционного мониторинга, где сведения о состоянии здоровья сначала собирали с помощью голосового робота. С 2021 г. к сервису подключились медицинские устройства: стали учитываться показатели тонометров и глюкометров.

Шансы «СберЗдоровья»

В рамках разбирательства суд должен будет на основе экспертных заключений решить, используются ли в работе сервиса технологии патента истца, пояснила Ольга Зиновьева.

В случае положительного ответа, по ее словам, Хамбазаров сможет не только получить компенсацию, но и претендовать на оплату в будущем, если «СберЗдоровье» продолжит использовать сервис.

Алексей Михайлов полагает, что «СберЗдоровье» будет оспаривать патент и может добиться его аннулирования, «учитывая очевидность заложенных в его основу идей».

Руководитель патентного отдела компании «Онлайн Патент» Елена Купцова считает, что «СберЗдоровье» могло подать возражение против выдачи патента еще на этапе спора в СИП, если бы у компании были основания признать патент недействительным. Но патент еще действует.

Рынок телемедицины

К рынку телемедицины относится, в частности, предоставление медицинских услуг на расстоянии. Удаленный мониторинг состояния пациента — второй по популярности вид телемедицины. Спрос на такие услуги растет и к 2026 г. объем мирового рынка может составить $175,5 млрд.

В России понятие «телемедицина» было законодательно закреплено федеральным законом 323-ФЗ, вступившим в силу с 1 января 2018 г., порядок оказания таких услуг также регулируется ведомственными документами Минздрава.

Рынок телемедицины развивается и в России. Свою роль сыграла пандемия. По данным CNews выручка «СберЗдоровья», например, в 2019 г. составляла 16,85 млн руб., а в 2022 г. — уже 3,83 млрд.