В Москве открыта линия сборки банкоматов

В Москве заработала конвейерная линия сборки банкоматов, позволяющая выпускать более 300 устройств в месяц.

«САГА Технологии» ускоряет импортозамещение

Московский производитель банкоматов «САГА Технологии» ввел в эксплуатацию линию конвейерной сборки банкоматов, которая позволит выпускать более 300 устройств в месяц.

Коммерческий директор компании Оксана Калашникова рассказала, что банкоматы «САГА Технологии» не уступают по качеству и характеристикам иностранным аналогам и полностью адаптированы к работе с банкнотами Банка России нового образца, имеют небольшие габариты и повышенные антивандальные характеристики.

Импортозамещение в сегменте банкоматов является вынужденной мерой. По данным Центробанка России, на 1 июля 2023 года в стране было около 149,7 тысяч банкоматов. Большинство из них произведены иностранными компаниями. Но те ввели свои санкции в ответ начавшиеся в конце февраля 2022 г. и ушли из России – так поступили, в частности, Diebold Nixdorf и NCR. По данным «Интерфакса», продукция именно этих двух компаний чаще всего встречается в парке банкоматов российских финансовых организаций. При этом обе они не только остановили поставки новых банкоматов, но и прекратили техническую поддержку ранее проданных устройств.

Тем не менее интерес к отечественным банкоматам у российской банковской сферы все еще остается низким. Большинство финансовых структур пока не желает отказываться от иностранных ATM. Так в сентябре 2023 г. Сбербанк заявлял о намерении внедрить в сеть своих банкоматов устройства китайского производства.

О компании

Корпорация «САГА Технологии» (САГА - Системы автоматизации и глобальный доступ) с 2006 г. занимается производством банкоматов, автоматических депозитных машин, платежных и информационных терминалов, касс самообслуживания, электронных очередей, билетных аппаратов, электрозарядных станций, промышленных и учебных роботов. Всего «САГА Технологии» производит более 700 моделей и модификаций различных устройств. Среди них такие модели банкоматов как: S-200 ATM, S-200.19, S-400, Банкомат S-44.

В 2022 году компания получила патент на разработку банкомата с рециркуляцией денег, который в этом же году был внесен в реестр отечественного оборудования Минпромторга России. А в 2023 г. разработка получила сертификацию Центробанка России.

Путь к сохранению технического суверенитета

В целом стремление к импортозамещению хорошо сказывается на экономике страны и ее технологическом суверенитете. Московские предприятия уже не первый год работают над его укреплением, создают и выпускают новые востребованные изделия. Так по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. Благодаря развитию столичных предприятий и их модернизации сохраняется технологический суверенитет страны.