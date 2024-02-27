Развалился совместный проект «1С» и «Галактики»

Фирма «1С» заявила о выходе из проекта «Праймквантум». Возможной причиной выхода «1С» из «Праймквантум» стал застой в намеченной совместной активности и постоянные убытки СП.

«1С» вышла из проекта «Праймквантум»

Фирма «1С» в феврале 2024 г. вышла из проекта «Праймквантум» — совместного предприятия с корпорацией «Галактика», ранее известного как «1С-Галактика», информацию об этом можно найти на странице компании на портале Audit-IT, первым на это обратило внимание издание TAdviser.

«1С» входила в состав соучредителей ООО «1С-Галактика» (на данный момент «Праймквантум») с момента его создания 25 июля 2018 г. с номинальной долей в компании 1 млн руб — 50% от общей доли. Остальная доля принадлежит «Корпорации Галактика».

Цель создания «Праймквантума»

Проект был примечателен тем, что два крупнейших российских разаботчиков на рынке ERP и управления предприятием в России объединились для более эффективного удовлетворения потребностей предприятий оборонно-промышленного комплекса и поддержка систем, уже развернутых на базе ОПК. Гендиректором СП стала Ирина Михайловна Степанова, ранее работавшая замруководителя дирекции корпоративных проектов корпорации «Галактика».

«1C» уходит из совместного предприятия с « Галактикой

Но, глядя на показатели деятельности «Праймквантума», похоже, что работать с заказчиками после создания совместного предприятия разработчики продолжали каждый по отдельности.

Причины выхода «1С» из СП

Возможной причиной выхода «1С» из «Праймквантум» стал застой в намеченной совместной активности и отсутствие выручки от предприятия.

Так по данным сервиса Audit-It в период между 2018 и 2024 гг. компания не получала выручку, не участвовала в госзакупках и находится в убытках, начиная с 2019 г. Так в 2022 году убыток составил 77 тыс. руб, а в 2023 г. — 91 тыс. руб. Сумма чистых активов компании также упала на 6% и на 31 декабря 2023 года составляла 1,44 млн. руб. Стоит упомянуть, что с 2022 г. численность работников организации составляла 0 человек.

По данным «РБК Компании» на 27 февраля 2024 г. компания все еще остается действующей. По взаимному согласию 22 февраля 2024 г. «1С» перестала являться одним из учредителей «Праймквантума» и вышла из совместного предприятия, оставив его «Галактике». В свою очередь, в «Галактике» предпочли не комментировать, что теперь планируют делать с юрлицом.

О бывших партнерах

«Галактика» - это компания, которая разрабатывает национальную платформу цифровизации для крупных предприятий, холдингов и госкорпораций. Она также создает бизнес-приложения для планирования и управления производством, активами и надежностью. В 2017 году компания показала рекордный рост выручки на 47% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году ее выручка составила 2,2 млрд. руб. В этом же году «Галактика ERP» заняла 86 место в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2020».

в 2022 г. «Галактика» заняла третье место в «Рейтинге ERP-систем 2022», составленном CNews Market.

За свою тридцатилетнюю историю «Галактика» реализовала более 6,5 тыс. проектов для 1,2 тыс. клиентов из различных отраслей. Среди них есть множество известных компаний «Транснефть», «Роснефть», «Газпром», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», «Росэлектроника», «Энергомаш», КБП им. академика А. Г. Шипунова («Ростех»), «Тольяттиазот», «Башкирская химия», «Первая грузовая компания», «Сибирский деловой союз» и другие.

«1С» - это российская компания, специализирующаяся на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ. Она работают с пользователями через сеть из 10 тыс. постоянных партнеров в 25 странах, включая более 7 тыс. фирм. В 2022 г. выручка компании составила 65,8 млрд. руб., включая НДС, с этим результатом «1С» заняла 8 место в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021».

Одной из наиболее известных разработок «1С» является система программ «1С:Предприятие». Это решения ERP-класса, предназначенные для повышения эффективности предприятий и учреждений. Они построены на технологической платформе, которая обеспечивает гибкость, масштабируемость и производительность корпоративных решений, а также возможность работы в режиме облачного сервиса и на мобильных устройствах.

«1С:Предприятие» применяется для автоматизации управления и учета более чем в 1,5 млн организаций, включая крупнейшие корпорации и госструктуры. Система лидирует на рынке ERP России по количеству автоматизированных рабочих мест.