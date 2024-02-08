Знаменитый облачный провайдер займется разработкой сложных печатных плат и тонких клиентов

Знаменитый облачный провайдер займется разработкой сложных печатных плат и тонких клиентовПредоставляющий услуги дата-центров «Селектел», по всей видимости, займется разработкой сложных печатных плат. В компании открыто новое направление по разработке сложных печатных и сейчас в команду набирается штат. Однако представитель «Селектела» заверяет, что вакансии опубликованы «с целью узнать, какие компетенции есть на кадровом рынке».
Платы «Селектела»
Как выяснил CNews, облачный провайдер «Селектел» ищет сотрудников для разработки сложных печатных плат. В компании сейчас открыты вакансии ведущего конструктора печатных плат и схемотехника.
В вакансиях на ресурсе HeadHunter указано: «В связи с открытием нового для нас направления формируем команду для разработки сложных печатных плат, содержащих современные высокоскоростные интерфейсы: DDR5, PCIe gen5 и их производные». В новую команду также войдут схемотехники, embedded-программисты и тестировщики, следует из вакансии. У компании есть своя лаборатория для работы с опытными образцами, а также внешние лаборатории для выполнения «более сложных работ».
Однако представитель «Селектел» сообщил CNews, что о конкретных планах говорить пока рано и компания придерживается практики диверсификации рисков. «Следующим уровнем диверсификации могло бы стать производство некоторого простого оборудования, однако о каких-либо конкретных планах говорить пока рано, — отметил он. — Одним из вариантов может стать разработка так называемого тонкого клиента — устройства, которое используется для удаленного доступа к рабочему столу на инфраструктуре Selectel; а также White router — сетевая карта, более тонко настроенная под наши нужды с целью повышения сетевой безопасности».
«Вакансия конструктора была опубликована с целью узнать, какие компетенции есть на кадровом рынке», — заверил CNews представитель компании.
Кто делает платы в России
В последнее время многие отечественные компании проявляют интерес к производству печатных плат в России. Например, в 2023 г. известная как производитель серверов и систем хранения данных компания Yadro заявила о намерении запустить соответствующий конвейер на своем заводе в Дубне (Московская область) и развить производство вплоть до 4 млн кв. дм в год. В этом же направлении работает и «Бештау Электроникс» — производитель системных блоков, мониторов, мышек и клавиатур.
Компания «НПП Итэлма» намерена наладить выпуск печатных плат, о чем говорила в октябре 2023 г. На это она готова потратить до 2 млрд руб. В начале февраля 2024 г. стало известно и о планах холдинга GS Group производить печатные платы. Об этом написал «Коммерсант». Мощность такого производства может составить вплоть до 5 млн кв. дм в год. Запуск конвейера планируется не позднее 2026 г.
Такой интерес компаний обусловлен острой нехваткой отечественных печатных плат — имеющегося объема выпуска едва хватает, чтобы удовлетворить лишь 10% потребностей рынка. Как пояснил CNews эксперт на рынке электроники, по большей части производители закупают платы в Китае. В России существуют такие производства, но их мощностей недостаточно, чтобы удовлетворить весь спрос. При этом отечественные платы значительно дороже китайских. В стране назрела проблема производства именно высокого класса плат, необходимых для электроники.
Чем занимается «Селектел»
«Селектел» — провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров. Основали компанию в 2008 г. выходцы из VK Лев Левиев и Вячеслав Мирилашвили. Первый был одним из основателей «Вконтакте», второй — отвечал за развитие инфраструктуры ее дата-центров и сети.
Компания предлагает услуги по аренде серверов и виртуальных мощностей, услуги по миграции в «облако», оптимизации ИТ-затрат и другие. Селектел имеет действующие дата-центры в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске и Ташкенте. Согласно Market.CNews: Рейтинг IaaS Enterprise 2023, «Селектел» попал в тройку лучших облачных провайдеров России, заняв второе место. Первое место занимает МТС, а на третьем расположилась ИТ-компания «Софтлайн».
В августе 2022 г. CNews писал о приобретении «Селектел» дата-центра в Москве. Сумма сделки составила 1,3 млрд руб. Площадь ЦОД в столице составляет 7 тыс. м², на которой помещается 1,5 тыс. стоек.
В ноябре 2022 г. «Селектел» объявила о привлечении 3 млрд руб. в ходе размещения второго выпуска облигаций на Московской бирже. Выручка ООО «Селектел» по результатам 2022 г. составила 8,1 млрд руб. против 4,8 млрд руб. по итогам 2021 г. (рост на 67%). Также на 46% вырос и баланс компании с 9,4 млрд руб. до 13,8 млрд руб.