Знаменитый облачный провайдер займется разработкой сложных печатных плат и тонких клиентов

Платы «Селектела»

Как выяснил CNews, облачный провайдер «Селектел» ищет сотрудников для разработки сложных печатных плат. В компании сейчас открыты вакансии ведущего конструктора печатных плат и схемотехника.

В вакансиях на ресурсе HeadHunter указано: «В связи с открытием нового для нас направления формируем команду для разработки сложных печатных плат, содержащих современные высокоскоростные интерфейсы: DDR5, PCIe gen5 и их производные». В новую команду также войдут схемотехники, embedded-программисты и тестировщики, следует из вакансии. У компании есть своя лаборатория для работы с опытными образцами, а также внешние лаборатории для выполнения «более сложных работ».

Однако представитель «Селектел» сообщил CNews, что о конкретных планах говорить пока рано и компания придерживается практики диверсификации рисков. «Следующим уровнем диверсификации могло бы стать производство некоторого простого оборудования, однако о каких-либо конкретных планах говорить пока рано, — отметил он. — Одним из вариантов может стать разработка так называемого тонкого клиента — устройства, которое используется для удаленного доступа к рабочему столу на инфраструктуре Selectel; а также White router — сетевая карта, более тонко настроенная под наши нужды с целью повышения сетевой безопасности».

«Вакансия конструктора была опубликована с целью узнать, какие компетенции есть на кадровом рынке», — заверил CNews представитель компании.



Кто делает платы в России

В последнее время многие отечественные компании проявляют интерес к производству печатных плат в России. Например, в 2023 г. известная как производитель серверов и систем хранения данных компания Yadro заявила о намерении запустить соответствующий конвейер на своем заводе в Дубне (Московская область) и развить производство вплоть до 4 млн кв. дм в год. В этом же направлении работает и «Бештау Электроникс» — производитель системных блоков, мониторов, мышек и клавиатур.

Компания «НПП Итэлма» намерена наладить выпуск печатных плат, о чем говорила в октябре 2023 г. На это она готова потратить до 2 млрд руб. В начале февраля 2024 г. стало известно и о планах холдинга GS Group производить печатные платы. Об этом написал «Коммерсант». Мощность такого производства может составить вплоть до 5 млн кв. дм в год. Запуск конвейера планируется не позднее 2026 г.

Такой интерес компаний обусловлен острой нехваткой отечественных печатных плат — имеющегося объема выпуска едва хватает, чтобы удовлетворить лишь 10% потребностей рынка. Как пояснил CNews эксперт на рынке электроники, по большей части производители закупают платы в Китае. В России существуют такие производства, но их мощностей недостаточно, чтобы удовлетворить весь спрос. При этом отечественные платы значительно дороже китайских. В стране назрела проблема производства именно высокого класса плат, необходимых для электроники.

Чем занимается «Селектел»

«Селектел» — провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров. Основали компанию в 2008 г. выходцы из VK Лев Левиев и Вячеслав Мирилашвили. Первый был одним из основателей «Вконтакте», второй — отвечал за развитие инфраструктуры ее дата-центров и сети.

Компания предлагает услуги по аренде серверов и виртуальных мощностей, услуги по миграции в «облако», оптимизации ИТ-затрат и другие. Селектел имеет действующие дата-центры в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске и Ташкенте. Согласно Market.CNews: Рейтинг IaaS Enterprise 2023, «Селектел» попал в тройку лучших облачных провайдеров России, заняв второе место. Первое место занимает МТС, а на третьем расположилась ИТ-компания «Софтлайн».

В августе 2022 г. CNews писал о приобретении «Селектел» дата-центра в Москве. Сумма сделки составила 1,3 млрд руб. Площадь ЦОД в столице составляет 7 тыс. м², на которой помещается 1,5 тыс. стоек.

В ноябре 2022 г. «Селектел» объявила о привлечении 3 млрд руб. в ходе размещения второго выпуска облигаций на Московской бирже. Выручка ООО «Селектел» по результатам 2022 г. составила 8,1 млрд руб. против 4,8 млрд руб. по итогам 2021 г. (рост на 67%). Также на 46% вырос и баланс компании с 9,4 млрд руб. до 13,8 млрд руб.