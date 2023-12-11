«Ростелеком» вложит 700 миллионов в замену VMware и Citrix

«Дочка» Ростелекома» компания Basis представила обновленную линейку продуктов для виртуализации, призванных заменить ушедшие из России VMware, Citrix и Microsoft Hyper-V. Инвестиции в продукт составят 700 млн руб. Эксперты отмечают в представленном решении ряд недоработок.

Новая линейка Basis от «Ростелекома»

Дочернее предприятие «Ростелекома» компания Basis (юридическое лицо – «Облачная платформа») представила обновленную линейку продуктов в сфере виртуализации и управления динамической инфраструктурой. Презентация состоялась на конференции Rostelecom Tech Day.

Совместное предприятие «Облачная инфраструктура» была создана в 2020 г. путем слияния компаний «Тоникс» и «Диджитал Энерди», принадлежавших, соответственно, «Ростелекому» и Yadro (подразделение «ИКС Холдинг»). «Ростелеком» получил в объединенной компании 51%, Yadro - 49%.

Инвестиции в разработку продуктов Basis

Компании объединили портфель услуг в сфере PaaS («платформа как услуга») и IaaS («инфраструктура как услуга»). В 2021 г. участником СП стала еще одна структура, передавшая «Облачной инфраструктуре» свою ИТ-компанию. После этого доля Yadro сократилась до 29,7%, новый участник СП получил 20%, а «Ростелеком» сохранил свой контроль (50,3%).

Фото: Ростелеком «Ростелеком» вложит 448 млн руб. в разработку системы для автоматизации инвестиционной деятельности

Продукты Basis стали стандартом виртуализации в «Гостехе» и обслуживают 95% инфраструктуре ГЕОП (Государственная единая облачная платформа, «Гособлако»). На Basis работает около 120 информационных систем. Недавно ВТБ и Газпромбанк решили использовать продукты Basis для виртуализации рабочих мест и серверов.

Развитие продуктов Basis включено в дорожную карту «Новое общесистемное ПО», разработанную «1С», «Лабораторией Касперского», «Ростелеком» и VK и утвержденную Правительственной комиссией по цифровому развитию. Инвестиции в разработку продукта составят 700 млн руб. Начиная с 2024 г., выручка от продукта будет составлять 380 млн руб.

Сравнение Basis с VMware

Один из представленных компанией продуктов – платформа динамической инфраструктуры Basis Dynamix. Она состоит из модулей Basis Dynamix Enterprise, Basis Dynamix Standart и Basis Dynamix Control. По словам гендиректора «Облачной платформы» Давида Мартиросова, данный продукт покрывает все запросы клиентов в сфере виртуализации, включая личный кабинет, виртуальные ЦОД, билинги и управление доплнительными услугами.

Сравнение гипервизора Basis vCore с VmWare ESXi

Basis.vСоге VmWare ESXi Процессор Событий в сек. 541,72 538,67 Скорость обработки 10,0023 сек 10,0034 сек Latency avg 3,69 3,71 Память Операций в сек. на запись 5 370 530 5 316 955 Объём трансфера на запись 524,32 MiB/sec 519,09 MiB/sec Операций в сек. на чтение 22 643 611 22 514 336 Объём трансфера на чтение 2203,62 MiB/sec 2198,04 MiB/sec Сеть Bitrate на 100 GBytes 19,7 Gbits/sec 13,7 Gbits/sec

Источник: CNews Analytics - на основе данных презентации новых продуктов Basis

Иностранным аналогами Basis Dynamix являются VMware vSphere, VMware vRealize Automation, VMware Nsx, VMware vSAN, Microsoft Hyper-V, Nutanix и Simplivity.

Основой продукта стал гипервизор Basis vCore. По словам Мартиросова, он своим характеристикам (процессорам/память) он не уступает аналогу – VMware ESxi, но, в то же время, по скорости передачи данных он опережает иностранного конкурента на 30%.

Второй продукт – платформа виртуализации рабочих мест Basis WorkPlace 2.0. Его иностранными аналогами являются VMware, Citrix XenDesktop, Windows Virtual Desktop и Citrix Workspace Enterprise.

Basis WorkPlace 2.0 поддерживает геораспределенный кластер и работает на 22% быстрее предыдущей версии. Мартиросов утверждает, что продукт поддерживает 9 из 10 сценариев своего ближайшего аналога - Citrix.

Решение для миграции виртуальных машин

Также Basis представил для миграции виртуальных машин - Basis Migration Assistant, разработанной совместно с компанией Mind. Он поддерживает миграцию с таких продуктов, как VMware, Bare-Metal, Xen, KVM и Hyper-V с минимальной остановкой процессов.

Утверждается, что возможно осуществление миграции до 200 серверов в день. По словам Мартиросова, Департамент ИТ Свердловской области осуществил миграцию своей инфраструктуры на Basis за две с половинном недели при общем времени простоя около 10 мин.

Кроме того, Basis представил ряд комплиментарных продуктов: система резервного копирования Basis Virtual Protect (аналог Veeam и Commvault), гео-кластер Basis Guard, CI/CD конвейер - Basis Digital Energy (аналог VMware Tanzu и Openshift), программно-определяемую систему хранения Basis SDS, систему защиты конечных устройств Basis WorkPlace Security, систему защиты среды виртуализации Basis Virtual Security (аналог Symatec, Mvision Clod, CipherCloud, Forcepoint и Netskope) и систему защиты данных Basis Storage Security.

Мнение эксперта: перспективы у продукта есть, но есть над чем работать

Генеральный директор компании CorpSoft24 Константин Рензяев отмечает, что после ухода VMware из России встала потребность в отечественном альтернативном продукте. Поэтому перспективы у Basis есть, особенно если «Ростелеком» даст хорошее решение и качественную поддержку.

В то же время Рензяев отмечает ряд недоработок в представленном продукте. «Например, в нем отсутствует качественный инсталлятор, что уже вызывает определённые неудобства, - говорит Рензяев. - Кроме того, заявленные возможности создания продуктов класса «инфраструктура как сервис» (IaaS) пока не реализованы в полном объёме. Поэтому использование инструмента даже для создания частного облака пока выглядит недостаточно эффективным. Вопросы вызывает система управления виртуальными машинами: представление их в виде одноуровневого списка сильно усложняет навигацию, особенно при работе с большим количеством виртуальных машин».