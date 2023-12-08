Созданная «Ростехом» система бронирования билетов «Аэрофлота» вышла из строя на несколько часов из-за сбоя

В работе системы бронирования Leonardo от «Ростеха» и «Сирена-тревел», на которую «Аэрофлот» перешел после отключения западных GDS-систем, произошел сбой. Предыдущее нарушение работы всего три месяца тому назад было вызвано DDоS-атаками из-за рубежа.



Сбой системы

В работе системы бронирования Leonardo (совместная разработка «Ростеха» и компании «Сирена-тревел») произошел сбой, из-за чего затруднено оформление билетов. Об этом «Аэрофлот» сообщил на своем сайте. Система регистрации пассажиров от сбоя не пострадала.

«В связи со сбоем в системе бронирования Leonardo ("Сирена-Тревел") затруднено оформление билетов во всех каналах продаж (сайт "Аэрофлота", агенты и др.)», — говорится в сообщении. О причинах сбоя в нем ничего не сказано.

Через несколько часов авиакомпания заявила о восстановлении работоспособности системы: «На данный момент оформление билетов “Аэрофлота” снова доступно во всех каналах продаж».

Атаки на сферу транспорта

28 сентября 2023 г. тоже произошел глобальный сбой в Leonardo, о котором писали «Ведомости» по сообщениям «Аэрофлота», «Победы» (дочерняя компания «Аэрофлота») и «России».

В «Ростехе» тогда объяснили проблемы в работе системы DDоS-атаками из-за рубежа. Из-за сбоя было задержано более 16 рейсов в московском аэропорту «Шереметьево». Спустя несколько дней министр цифровой трансформации Украины заявил, что якобы «ИT-армия» его страны стоит за кибератаками на Leonardo.

Фото: Аэрофлот В системе бронирования билетов «Аэрофлота» произошел сбой

Сфера транспорта и перевозок оказалась на втором месте по количеству DDoS-атак на сайты российских компаний в III квартале 2023 г., пишет издание со ссылкой на отчет «Гарда» — были заметны показатели атак на ресурсы авиаперевозчиков и системы бронирования авиабилетов.

«Аэрофлот» под санкциями

Под санкции Евросоюза «Аэрофлот» попал в апреле 2022 г. Ему запретили полеты и ввели эксплуатационные ограничения в пределах союза, иностранные провайдеры систем бронирования — американская Sabre и испанская Amadeus — расторгли соглашения, как писали «Ведомости» в сентябре 2023 г. Международный альянс SkyTeam и «Аэрофлот» договорились о временной приостановке членства авиакомпании в организации, а приложение российской компании стало недоступно в магазине приложений AppStore.

Доля продаж «Аэрофлота» через глобальные дистрибьюторские системы (GDS) доходила до 50% по данным «Коммерсанта».

В 2022 г. на российскую систему бронирования билетов ORS перешли S7, «Уральские авиалинии». А на систему Leonardo — Red Wings, «Ямал», Utair, «Алроса», «Аврора», «Руслайн». В июне 2022 г. к списку пользователей присоединилась авиакомпания «Победа». Одним из последних, в октябре 2022 г., к Leonardo подключился «Аэрофлот».

«По поручению государства "Ростех" создает возможности для поступательного перехода российских авиаперевозчиков на отечественный софт. Это мера, которая призвана защитить отрасль авиаперевозок от недружественных действий иностранных государств и поставщиков. Сервис способен адаптироваться под индивидуальные потребности каждого перевозчика, имеет повышенный уровень информационной защиты», — говорилось в сообщении авиакомпании по поводу подключения.