Российский рынок «железа» крупно вырос в 2023 году

Российский рынок инфраструктуры и вычислительной техники в 2023 г. вырос на 50% по данным «Dатару». «Крок» зафиксировал рост рынка вычислительной техники на 20%. Данные говорят о стабилизации после потрясений 2022 г., когда уходили западные вендоры, рушились логистические цепочки, вводились санкции на поставки технологий.



Данные исследований

Российский рынок инфраструктуры и вычислительной техники в 2023 г. вырос на 50%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ИT-производителя «Dатару». По данным компании «Крок» рост рынка вычислительной техники и в денежном, и в количественном выражении составил 20%.

Интенсивнее всего развивались сегменты серверного оборудования, систем хранения данных (СХД) и сетевых решений, согласно сведениям «Dатару».

«Крок» отмечает также рост спроса на клиентское оборудование. «Это связано с событиями 2020 г.: тогда компании закупали большое количество техники для обеспечения работы удаленных сотрудников. И в 2023 г. начался цикл замены этого оборудования на новое», — сказал руководитель направления «Инфраструктурные решения» Александр Сысоев.

Стабилизация рынка

В 2022 г. уход привычных производителей вычислительного оборудования поставил заказчиков в непростую ситуацию, когда их базовые потребности в обновлении и модернизации ИТ-инфраструктуры не могли быть удовлетворены в полной мере. Ключевым трендом 2023 г. стала адаптация и стабилизация рынка, появились новые каналы поставок и новые игроки, отметили в «Кроке».

«На наш взгляд, основное отличие этого года от прошлого заключается в том, что большинство заказчиков наконец-то осознали, что "как раньше" уже точно не будет, — сказали изданию представители производителя ИТ-оборудования Fplus. — Рынок не вернется в прежнее состояние, поэтому откладывать проекты по замене или модернизации своей ИТ-инфраструктуры смысла больше нет». По данным компании, появились десятки новых проектов по пилотному тестированию отечественных решений, тогда как в прошлом году их были единицы.

Спрос стимулирует рост

Еще одним трендом 2023 г. в «Кроке» считают увеличение внимания к сохранности данных. Россия продолжает входить в число лидеров по количеству атак на государственные и корпоративные ИТ-инфраструктуры. «Методы атак постоянно совершенствуются, и вслед за ними необходимо постоянно улучшать способы защиты организаций, — подчеркнул Сысоев. — И в связи с этим создание современных актуальных систем защиты останется трендом и в последующие годы».

Важным трендом стала по мнению Сысоева горизонтально масштабируемая инфраструктура компаний. При таком подходе заказчик модернизирует свою инфраструктуру путем ее расширения доступными типовыми конфигурациями вычислительных узлов, а не обновления парка оборудования на более продвинутые модели. «Однако здесь препятствием стал образовавшийся на рынке общий дефицит вычислительных ресурсов, который подтолкнул заказчиков к поиску вариантов переиспользования имеющегося вычислительного оборудования, — сказал он. — Как итог в 2023 г. стали активно развиваться гиперконвергентные системы, софтверно определяемые сети, программно определяемые СХД и виртуализация».

Кроме того, в «Кроке» фиксируют рост спроса на высокопроизводительные вычисления для задач искусственного интеллекта и интернета вещей.

В июне 2023 г. CNews писал, что в России среди пользователей ИИ лидируют банковская отрасль, госсектор, ритейл и телеком. Причем уровень применения речевых технологий в коммерческом и государственном секторе в России выше, чем в Европе, и сравним с США.

Представители компании «Крок» и на будущий год с уверенностью прогнозируют «тренд на высокопроизводительные вычисления (High Performance Computing, суперкомпьютерные комплексы и архитектуры, необходимые для развития таких систем и решения задач ИИ».

Фокус российского государства на формирование экономики данных тоже будет способствовать росту сегмента вычислительной техники, считает Алексей Фетисов, генеральный директор холдинга «Т1».

Локализация производства

Расширение предложений отечественных вендоров, сокращение сроков поставок, повышение качества оборудования и развитие партнерских программ тоже повлияли на рост рынка, как сказал гендиректор «Dатару» Роман Гоц.

Государство прилагает много усилий для стимулированию отечественного производства и разработок в области вычислительной техники. «В России сформирован беспрецедентный по масштабам заказ на разработку ПО», — заявил в начале 2023 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews.

Правительство России регулирует переход на использование отечественного ПО и «железа». Например, с 1 сентября 2024 г. субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) будет запрещено закупать приобретать и использовать иностранные программно-аппаратные комплексы (ПАК).

«Отечественными продуктами уже можно закрыть до 80% всех потребностей заказчиков», — рассказал «Коммерсанту» представитель Fplus.

Выбор стоечных серверов от отечественных производителей довольно широк, отметил Сысоев. «Если говорить о решениях с графическими адаптерами или с четырьмя и более процессорами, то выбор на конец 2023 г. все еще весьма скромный, — продолжает он. — Однако базовые запросы компаний на серверное оборудование, на мой взгляд, сейчас удовлетворяются полностью силами как российских, так и азиатских вендоров».

Но есть еще над чем работать. По данным Сысоева на на рынке СХД «весьма непростая ситуация»: «В отличие от предложения на рынке серверного оборудования, выбор СХД сейчас довольно ограничен и преимущественно представлен системами начального и среднего уровня». Это относится и к российским, и к азиатским решениям.