«Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков

На CNews FORUM 2023 директор по информационной инфраструктуре «Росатома» Евгений Абакумов рассказал о работе госкорпорации с вендорами отечественных ИТ-продуктов.

«Росатом» как «вендор собственного ИТ-ландшафта»

В ходе своего выступления на CNews FORUM 2023 директор по информационной инфраструктуре «Росатома» Евгений Абакумов рассказал, что компания вынуждена становиться вендором собственного ИТ-ландшафта по той причине, что нужно обеспечивать взаимодействие между решениями разных разработчиков.

«В этом плане такая совместная работа с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков — это тренд текущего времени. Интересным критерием при выборе вендора стала возможность ИТ-компании поддерживать и оперативно решать проблемы своего продукта», - развивает мысль Евгений Абакумов. По его словам, в таких ситуациях требуется дополнительная экспертиза от служб эксплуатации и развития ИТ-ландшафта «Росатома».

«Раньше проблемы с программным обеспечением (ПО) решались обращением в техническую поддержку, а сейчас мы вместе с российскими вендорами в случае особенностей работы отечественных решений занимаемся этими вопросами вместе, включая глубокую разработку. Это и хорошо и плохо: плюсы в том, что это импульс воздействия, а минусом является потеря времени, которое могло бы пойти на улучшение качества и количества отечественных решений», - считает Евгений Абакумов. По его мнению, это неизбежный этап развития рынка на нынешний момент.

Фото: CNews Евгений Абакумов выступает с докладом на CNews FORUM 2023

Представитель «Росатома» поведал, что команда ИТ-разработчиков Росатома находится в постоянном взаимодействии с российскими вендорами и на сегодняшний день активно сотрудничает с компаниями «1С», IVA Technologies, «Новые облачения решения» (разработчик офисного пакета «МойОфис»), «Группа Астра», «Ситроникс», Unlimited Production, VK, CSoft и другими.

Помощь «Росатома» вендорам

Докладчик из госкорпорации рассказал, что в 2018 г. «Росатом» запустил собственную программу по импортозамещению зарубежного софта. «В самом начале этого пути мы поняли, что на рынке не хватает решений, которые были бы совместимы друг с другом или отвечали бы нашим запросам. Когда мы понимаем, что таких решений на рынке нет, то мы прибегаем к собственной разработке», - сообщил представитель компании.

На базе отечественной платформы Express внедрен мессенджер Atom Space, где пользователи могут не только обмениваться сообщениями, но и оформлять отпуска или командировки, просматривать расчетные листы, заказывать справки и многое другое. В декабре 2022 г. CNews писал об этой разработке.

Представитель «Росатома» рассказал о проектах, которые реализовала компания. На базе IVA R была внедрена платформа видео-конференц-связи Atom ВКС, которая объединила в себе все востребованные пользователями функции: обмен сообщениями, демонстрацию видео, презентаций, рабочего стола и документов.



В 2023 г. в отрасли стартовало самое крупное внедрение отечественной облачной ERP-системы в России и для этого совместно с «1C» была создана компания ООО «Гринтех». Здесь разработчики АО «Гринатом» (ИТ-интегратор «Росатома») вместе с разработчиками «1C» создают ERP-системы, подходящие под специфику атомной отрасли.

Также в «Росатоме» активно ведется работа над переводом автоматизированных рабочих мест на использование российских ИТ-решений. Новое рабочее место, созданное в рамках проекта ТАРМ (типовые автоматизированные рабочие места), включает в себя систему виртуализации, офисный пакет, операционную систему, систему защиты от несанкционированного доступа, антивирусное программное обеспечение и ряд других функций.

Основные цели «Росатома» в ИТ

«Росатом» работает по трем основным направлениям в ИТ: технологическая независимость, устойчивость инфраструктуры и технологии будущего.

Одним из них является импортозамещение ПО. Доля закупок отечественного ПО с доли в 48,7% в 2020 г. выросла до 85% в 2022 г., но прогнозируется на этом же уровне в 2023 г. Государством поставлены цели по достижению доли отечественного ПО в 85% к 2024 г., и 100% к 2027 г.

Если говорить об устойчивости инфраструктуры, то «Росатом» является участником всех федеральных инициатив, развивает свой ИТ-ландшафт и выполняет все задачи государства, как госкорпорация. «Мы готовы исполнять любые поручения правительства и других руководящих органов, которые нам отводят роль в развитии экосистемной составляющей», - заявил Евгений Абакумов.

Касательно технологий будущего, он упомянул, что Минцифры и Минэкономразвития России просят внедрять искусственный интеллект (ИИ) и сказал, что «Росатом» выполняет эти указания. В ходе своего доклада Евгений Абакумов рассуждал на тему квантовых и фотонных компьютеров, а также добавил, что «сейчас мы живем в инфраструктуре 1960-1970 гг.» и призвал задуматься, как долго это будет сохраняться.

CNews FORUM 2023 побил все рекорды

В 2023 г. CNews FORUM снова собрал для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти уже в шестнадцатый раз.

CNews сообщал о том, что в этом году форум стал рекордным по числу посетителей: он собрал свыше 1700 участников. Было заслушано около 120 экспертных докладов. У гостей мероприятия была возможность ознакомиться с 60 стендами российских компаний. В сессионной части было проведено пять тематических отраслевых секций: «Цифровизация финансового сектора», «Импортозамещение», «Информационная безопасность», «Цифровизация торговли», «Цифровая трансформация».

Максут Шадаев, глава Минцифры: Мы должны с 2025 года запустить новую программу под названием «Национальная экономика данных» Участники CNews FORUM 2023 получили возможность получить ответы на свои вопросы в ходе открытого диалога с министром Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС: Для успешной трансформации необходимы профессионалы, владеющие мультидисциплинарной экспертизой и имеющие глубокие знания в нескольких областях В 2023 году «Р7-Офис» выпустил редактор диаграмм и схем «Р7-Графика», который может занять до 80% рынка в России. Премию «Технология года» получили Виталий Шаев, руководитель центра компетенций, и Вадим Харитонов, начальник отдела системного администрирования компании «Р7» Евгений Абакумов, директор по информационной инфраструктуре Росатома: Мы становимся вендором ИТ-ландшафта, в котором присутствуют решения самых разных разработчиков T1 Cloud создал одну из самых высокопроизводительных облачных платформ на рынке. Премию «IaaS провайдер года 2023» получил Сергей Малышев, руководитель группы инфраструктурных продуктов компании T1 Cloud Евгений Чаркин, заместитель генерального директора РЖД: К 2030-2035 г. управление железными дорогами будет осуществляться на основе данных, обслуживание инфраструктуры и подвижного состава будет производиться по фактическому состоянию, появятся беспилотные локомотивы, а взаимодействие с клиентами, партнерами и государством полностью перейдет в цифровой вид Премия в номинации «Повышение прозрачности в госсекторе: ИТ-проект года» присуждена сервису «Предоставление мест на ярмарке выходного дня». Ее получили Алина Желнова, начальник отдела перевода услуг и сервисов в электронный вид ДИТ Москвы, и Александр Каушанский, заместитель генерального директора группы компаний «Программный Продукт» Николай Ульянов, заместитель председателя правления Россельхозбанка: Банк во многом ориентируется на собственную разработку ключевых ИТ-систем: в 2022 г. ее уровень составлял 56%, а к 2024 г. должен вырасти до 70% Проектом года был признан «Переход на налоговый мониторинг», реализованный в Почта Банке. Награду получили Виталий Соловьев, заместитель главного бухгалтера Почта Банка, и Ксения Солдатенкова, директор по развитию бизнеса вендора НОТА Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям «1С»: На сегодня «1С» предлагает решения для цифровизация практически всех подразделений всех видов бизнеса. Ее система может запускаться на платформе «ГосТех» Победителем в номинации «CRM-система года» стала SberCRM. Награду получила Надежда Оберемок, генеральный директор компании «Сбер Бизнес Софт» Награду «ВКС года» получил Андрей Врацкий, генеральный директор компании eXpress: Одних ВКС уже недостаточно. Компании, которые вовремя не отреагировали на этот тренд, теряют конкурентоспособность «ИБ-прорывом года» была признана компания R-Vision — разработчик систем кибербезопасности. В 2023 году она представила сразу две важные технологии, громко заявив о себе на ИБ-рынке и встав в один ряд с лидерами отрасли. Награду получил Андрей Милованов, коммерческий директор компании R-Vision Проектом года в области цифровизации торговли стала миграция интернет-магазина федеральной сети lady & gentleman CITY в облако Cloud.ru. Награду получил Алексей Распопов, менеджер продуктов Cloud.ru Победителем в номинации «MDM-решение года в промышленности» стала корпоративная система управления нормативно-справочной информацией металлургического холдинга AF MDM. Награду получил Антон Шмаков, директор по развитию ИТЦ «Аусферр» Антон Петухов, ИТ-директор «Дом.рф»: Для реализации проекта по импортозамещению системы процессинга карт потребуется от 1 до 2 лет, общий объем затрат оценивается в 140 млн. руб. Платформа Efros Defence Operations была принята лучшей в номинации «Защита ИТ-инфраструктуры: платформа года». Награду получил Сергей Никитин, руководитель группы управления проектами Газинформсервис Олег Аксенов, директор технического департамента «ЛАНИТ-Интеграция»: Мы как интегратор постоянно актуализируем свои знания, следим за всеми законодательными нюансами и поможем вам соблюсти технику безопасности в «горах»: сориентироваться на местности и не оступиться Победителем в номинации «Анализ разговоров: решение года» была выбрана система речевой аналитики от АБК. Награду получил Дмитрий Теплицкий, генеральный директор компании АБК. Елена Новикова, президент группы компаний Polymedia: Для управления ситуационным центром важно выбрать правильную платформу. Polymedia создавала такую платформу около 5 лет и инвестировала в нее миллиарды рублей Лауреатом премии «ИТ-аутсорсинг для финансового рынка: компания года» стала группа компаний Innovative People. Награду получил Иван Белан, директор проектного офиса группы компаний Innovative People Виктор Урусов, генеральный директор «Скала^р»: Усложнение инфраструктуры приводит к созданию системы управления, построенной на совершенно новых принципах. Различные домены управления объединяются в единую функциональную графовую CMDB Решением года стал Squadus — цифровое рабочее пространство от «Мой Офис» для совместной работы команд и корпоративного общения. Награду получил Павел Калякин, генеральный директор компании «МойОфис» Максим Нальский, основатель «ФинГрад», рассказал об опыте внедрения единого отраслевого казначейства на базе отечественного ПО в госкорпорации «Роскосмос» Сергей Артюхов, директор дивизиона Platform V Works «СберТех»: Platform V Works объединяет инструменты для эффективного управления разработкой ПО и совместной работы команды. Они позволяют создать полностью российский конвейер разработки программного обеспечения Дмитрий Аникин, директор по развитию Global ERP: Global ERP может стать альтернативой SAP ERP — оно создавалось специально для крупнейших компаний Анатолий Денисов, главный редактор «Рейтинга Рунета»: В интернете существует немало рейтингов, но в них ИТ-компании оцениваются или по объему выручки, или по другим, не всегда прозрачным показателям Артем Натрусов, вице-президент по ИТ ЕВРАЗ: По результатам 2021 и 2022 гг. экономический эффект от цифровой трансформации ЕВРАЗ составил $150 млн в годовом выражении. В 2023 г. темп несколько замедлился с учетом того, что фокус был на оптимизации себестоимости, а не на дополнительных объемах На CNews FORUM 2023 состоялся розыгрыш призов CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний, представителей органов власти и всех, кто любит ИТ CNews FORUM проводится уже в 16-ый раз и является любимым мероприятием участников ИТ-отрасли Чтобы заслушать 120 экспертных докладов, участникам CNews FORUM потребовался целый день Максут Шадаев, глава Минцифры: Мы должны с 2025 года запустить новую программу под названием «Национальная экономика данных»

На старте CNews FORUM 2023 состоялся традиционный диалог с отраслью главы Минцифры Максута Шадаева. Затем в пленарной части форума выступили спикеры лидирующих компаний в индустрии: заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин, заместитель председателя правления Россельхозбанка Николай Ульянов, ИТ-директор Дом.рф Антон Петухов, первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин, вице-президент по ИТ «Евраз» Артем Натрусов и многие другие.