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Создатели Astra Linux заявили о двукратном росте выручки

ГК «Астра» объявила о двукратном росте выручки до 4,6 млрд руб. в 2023 г. Львиную долю объема продаж приносит компании операционная система Astra Linux, активно участвующая в процессе импортозамещения в России.

Двукратный рост

Группа компаний (ГК) «Астра» объявила о двукратном росте выручки до 4,6 млрд руб. согласно неаудированным финансовым результатам по МСФО за девять месяцев 2023 г. Это первый отчет компании после выхода на IPO на Мосбирже в октябре 2023 г.

Доходы от флагманского продукта ОС Astra Linux выросли на 77% по сравнению с прошлым годом и составили 3,29 млрд руб. Продукты экосистемы показали более чем трехкратный рост — с 157 млн руб. до 528 млн руб. Выручка от сопровождения продуктов выросла в 2,5 раза — 805 млн руб. по сравнению с 327 млн руб. за тот же период 2022 г.

В сообщении компании говорится также о более чем двукратном росте отгрузок до 5,095 млрд руб. «на фоне продолжающегося масштабирования бизнеса и расширения продуктового предложения».

Чистая прибыль при этом осталась на прежнем уровне — 1,335 млрд руб. за 9 месяцев 2023 г. против 1,333 млрд руб. в 2022 г.

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Фото: ГК «Астра»
Выручка «Астры» за девять месяцев 2023 г. достигла 4,6 млрд руб.

За отчетный период количество сотрудников ГК выросло более чем вдвое и достигло 1,741 тыс. человек, из них 67% — это ИТ-специалисты. Вследствие усиления команды разработчиков капитальные затраты на ИТ-разработку увеличились и составили 712 млн руб., что на 75% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Участник импортозамещения

Импортозамещение стимулировало повышение показателей ГК «Астра». Самым большим вызовом, с которым компания столкнулась в 2023 г., в интервью CNews в сентябре 2023 г. ее технический директор Антон Шмаков назвал резкий рост внедрений.

«Самый большой вызов — резкий рост количества и объема внедрений российских решений. Помимо ухода западных вендоров, процесс импортозамещения подстегнули и регуляторные требования государства по переходу ряда организаций на отечественное ПО. Все это привело к масштабной миграции на отечественные решения», — сказал Шмаков.

В 2022 г. 57% российских компаний перешли на отечественные ИТ-продукты. При этом 70% рынка отечественных ОС заняла Astra Linux. тогда как в 2020 г. доля рынка ОС Astra Linux на рынке инфраструктурного ПО составляла около 49% по данным РБК. По итогам 2022 г. выручка «Астры» тоже выросла — в 2,5 раза по сравнению с 2021 г.

Прогноз на итоги года

Отчет за весь 2023 г. может показать еще более впечатляющие результаты. «Даже с учетом существенного роста выручки и высоких значений чистой прибыли по результатам девяти месяцев, наш бизнес имеет сезонную специфику и основной рост традиционно приходится на конец года», — прокомментировала отчет компании Елена Бородкина, финансовый директор ГК «Астра».

«На данном аспекте я бы хотела заострить внимание, поскольку в этом году мы проводим большую работу по расширению и развитию команды, преимущественно разработчиков и сотрудников внедрения и сопровождения, что формирует прочную базу для устойчивого роста всего бизнеса на годы вперед», — сказала Бородкина.

Выручка Астры за 2023 г. может превысить 10 млрд руб. при чистой прибыли в 4,5–5 млрд руб. Такой прогноз дали РБК специалисты «БКС мир инвестиций» в октябре 2023 г. Но в 2024–2025 гг. рост выручки по мнению экспертов, скорее всего, замедлится.

Анна Любавина

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