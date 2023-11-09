Импортозамещение дорожает. Цены на ПО «1C» подскочат на десятки тысяч рублей

«1С» поднимет цены на свое программное обеспечение в среднем на 10-18% в первой половине 2024 г. Индексация затронет сотни программных продуктов – платить больше придется даже тем, кто успел оформить заявку до дня «икс», но чей заказ «1С» не успела обработать.

Российское ПО растет в цене

Компания «1C» сообщила на своем сайте о приближающемся удорожании ее программных продуктов системы «1С:Предприятие 8». Цены вырастут на несколько сотен различных их модификаций, и платить за них придется больше не только коммерческим организациям, но и бюджетным учреждениям. Попытка перейти на пиратские версии необходимого ПО с высокой долей вероятности может обернуться уголовным делом – CNews освещал несколько таких случаев.

«Информационное письмо публикуется заблаговременно, чтобы у пользователей и партнеров была возможность спокойно оценить ситуацию и принять взвешенное решение о покупке или апгрейде продуктов по текущим ценам», – говорится на сайте «1С».

Сколько придется платить

Конкретных значений в процентах, на сколько вырастут цены, «1С» не приводит – по-видимому, все зависит от конкретного продукта. Но, например, на момент выхода материала утилита «1С:Архив. Электронная поставка» стоит 90 тыс. руб., а через несколько месяцев за нее будут просить уже 102,6 тыс. руб.

Фото: 1С Лицензионный иностранный софт в России достать все сложнее, а отечественный регулярно растет в цене

«1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка» подорожает с нынешних 15,4 тыс. руб. до 17,6 тыс. руб., «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка» – с 128,7 тыс. руб. до 146,8 тыс. руб.

Программный продукт «1С:Document Management 8. Электронная поставка» на ноябрь 2023 г. стоил 354 тыс. руб., а с 2024 г. за него придется заплатить 403,6 тыс. руб. Тем временем «1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка» вырастет в цене с 206 тыс. руб. до 226,6 тыс. руб. Такая же лицензия, но на 100 рабочих мест, обойдется в 435,6 тыс. руб. вместо 396 тыс. руб.

На основе приведенных «1С» данных можно подсчитать, что ее продукция в апреле и июле 2024 г. подорожает в среднем на 10-18%.

Не все сразу

Подорожание пройдет в два этапа. Для начала с 1 апреля 2024 г. менее доступными станут «типовые программные продукты: базовые версии, основные поставки версии ПРОФ для хозрасчетных организаций и государственных учреждений, лицензии на сервер и клиентские лицензии "1С:Предприятия 8" уровня ПРОФ, лицензии "1С:Аналитики"», говорится на сайте компании. К ним присоединятся «отраслевые и специализированные продукты для небольших и средних организаций: ЖКХ, строительства, промышленности, сельского и лесного хозяйства, полиграфии, транспорта и логистики, торговли, сферы услуг и HoReCa, страхования, некредитных финансовых организаций». Покупать по более высокой цене придется еще и специализированные решения для «управления инженерными данными (PDM), ремонтами и обслуживанием оборудования (ТОИР), CRM, инвентаризации и управление имуществом (ASM), лабораторией предприятия (LIMS), охраны труда, окружающей среды, пожарной и промышленной безопасности».

Второй этап назначен на 1 июля 2024 г. с этого дня произойдет индексация цен на «основные поставки для крупных организаций и государственных учреждений, лицензии на сервер и клиентские лицензии "1С:Предприятия 8" уровня КОРП, защищенный программный комплекс "1С:Предприятие 8" и лицензии к нему». Подорожают и «отраслевые и специализированные продукты для крупных организаций: ЖКХ и РКЦ, строительства и управления недвижимостью, промышленности, сельского и лесного хозяйства, тепловодоснабжения, финансовых организаций, образования; а также специализированные решения для управления ремонтами и надежностью оборудования (ТОИР КОРП, RCM), управления инженерными данными и жизненным циклом изделия (PLM), производственной безопасности (EHS), управления информационными технологиями (ITIL) и проектами (PM)».

Пощады не будет

«1С» дает возможность всем, кто хочет приобрести ее лицензионное ПО по старой цене, оформить на него заявку до 29 марта 2024 г. и 30 июня 2024 г. включительно, в зависимости от того, к какой категории относится нужное ПО, и на какую дату назначено его подорожание. В первом случае отгрузка продуктов будет осуществляться по прежней цене до 29 апреля 2024 г. включительно, во втором – до 31 июля 2024 г. включительно.

Но если «1С» не успеет отгрузить все заказанные объемы в указанные сроки, все необработанные заявки, сделанные по старой цене, будут аннулированы, без исключений, - сказано на сайте компании. Клиентам придется создавать новые заявки и смириться с тем, что платить придется уже по новым ценам.

Ежегодная традиция

«1С» начинает повышать цены на свои продукты на ежегодной основе. В 2023 г. они тоже росли, и тоже с 1 апреля и 1 июля. Расценки выросли в среднем на 11-18% в сравнении с тарифами 2022 г. – платить больше пришлось почти за весь набор ПО компании, включая серверные и клиентские лицензии, а также за ПО для бюджетных организаций.

Причины ожидаемого в 2024 г. удорожания «1С» пока никак не приводит. Она заявила лишь, что изменение расценок произойдет «в соответствии с обсуждением с партнерами фирмы "1С" на Большом партнерском семинаре 29 сентября–2 октября 2023 г.».

Подорожание в 2023 г. в компании обосновали тем, что цены те ее продукты, которые стали менее доступными, не индексировались в течение трех-шести лет.