МТС потеряла почти 300 миллионов из-за падения авторынка

МТС потеряла почти 300 млн руб. из-за обесценивания активов своего подразделения по производству автомобильной электроники. Причиной является падение российского автомобильного рынка, который, в лучшем случае, восстановится лишь к 2027 г.

МТС списала убытки из-за обесценивания «МТС Авто»

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) списала 282 млн руб. из-за обесценивания активов своего подразделения по производству автомобильной электроники – «МТС Авто». Об этом говорится в отчете МТС.

Причиной называется падение российского автомобильного рынка. Оно, в свою очередь, вызвало падение спроса на мультимедийные системы для автомобилей.

МТС и автомобильная электроника

МТС вышла на автомобильный рынок в 2020 г., приобретя компании «Стопол Авто» и «Коагент Рус». Первая принадлежала Олегу Потапову, вторая Денису Смирнову, который также являлся гендиректором «Стопол Авто». Сумма обоих сделок составила 320 млн руб.

Фото: МТС МТС потеряла почти 300 млн руб. из-за обесценивания активов своего подразделения по производству автомобильной электроники

«Стопол Авто» позднее была переименована в «МТС Авто». Компания стала базой для компетенций в области connected cars (подключенные автомобили).

В 2023 г. МТС также приобрела компанию «Ди вай технолоджис», занимающуюся строительством завода для промышленного производства автомобильной электроники на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва». Основным владельцем «Ди вай технолоджис» был упомянутый Денис Смирнов.

МТС планирует наладить производство систем connectivity и телематики, аппаратных решений для безопасности, бортовых информационных и мультимедийных систем с интегрированными сервисами экосистемы МТС и партнеров, а также других систем в рамках развития программы автомобильной электроники.

Падение российского автомобильного рынка

В 2022 г. российский автомобильный рынок испытал сильный шок. Продажи новых легковых автомобилей по сравнению с 2021 г. упали на 58,7% до 626 тыс. штук. В денежном выражении падение составило 40,9% - до 1,6 млрд руб.

Причиной стали ограничения на поставку новых иномарок в Россию, уход иностранных автопроизводителей и приостановка работы ряда автомобильных заводов.

Списания МТС из-за киберспорта

По прогнозам компании «Технологии доверия» (бывшее российское подразделение PricewaterhouseCoopers), автомобильный рынок в России восстановится лишь к 2027 г. Согласно базовому сценарию, к этому моменту рынок составит 1,49 млн штук, согласно оптимистичному сценарию – 1,55 млн штук.

По итогам 2022 г. МТС также списала 207 млн руб. убытков из-за обесценивания активов киберспортивной команды Gambit Esports. Данная команда была приобретена в 2017 г. за 313 млн руб.

В 2022 г., после начала специальной военной операции России на Украине, Gambit Esports, как и большинство российских киберспортивных команд, были отсранены от международных турниров. В результате команда Gambit Esports по игре GS;GO была продана американской Cloud9, остальные команды – распущены.