Российскую систему для слежки за персоналом начали внедрять в Турции

Российская DLP-система «Стахановец» зашла в Турцию под брендом Nanogoz. Компания заработала более 1,5 млн руб. в 2023 г. До конца года планируется внедрение в 35 компаний.

Российская DLP-система разворачивает деятельность на турецком рынке

Российская ИТ-компания «Стахановец» начала продвигать свое одноименное DLP-решение в Турции. Это ПО регистрирует и оценивает поведение персонала на корпоративном компьютере.

Как рассказывают представители компании, ее выход на турецкий рынок занял около года: регистрация местного юрлица и локального бренда Nanogoz состоялись в начале 2022 г. Одновременно была доработана совместимость инфраструктуры с местными решениями и локализован интерфейс.

DLP или предотвращение утечек информации

Системы DLP (Data Loss Prevention) -системы предназначены для регистрации и оценки поведения сотрудников на рабочем месте. Их основным функционалом являются учет рабочего времени, анализ эффективности, вовлеченности сотрудников в рабочие процессы, проведение расследований и предотвращение утечек информации.

По словам представителя компании, DLP-системы в Турции не очень популярны, больше востребован Employee Monitoring (EM). На местном рынке преобладают не всегда локализированные для местного пользователя EM-решения (EM - Employee Monitoring). Они не рассчитаны на контроль файловых операций и DLP. Возможности анализа эффективности и вовлеченности персонала в таких решениях ограничены в большинстве случаев подсчетом количества времени, проводимого сотрудником на веб-сайтах или в приложениях, и хорошей визуализацией собранной статистики.

Представители «Стахановца» рассказали CNews о том, что главное преимущество российских DLP или EM-cистем в том, что они адаптированы для проектов внедрения в компаниях с тысячами пользователей с горизонтальным многосерверным масштабированием. Еще важнее всего тот факт, что отечественные системы работают стабильно.

ПО «Стахановец» обладает редкой для DLP функцией «Антифото» — определение попытки сфотографировать экран и «Клавиатурный почерк» — определение того, владелец за устройством или нет по особенностям ввода текста.

В компании уточнили, что их система в отличие от других решений, локализованных на турецком рынке, имеет важное преимущество в виде низких требований к аппаратной части (сервер и клиент), что позволяет значительно экономить на этой статье расходов. «Для обслуживания сервером потока данных, поступаемых от 500 сотрудников, при использовании ПО «Стахановец» серверу потребуется иметь около 5-6 ГБ оперативной памяти и около 5 ядер центрального процессора», - сказал представитель «Стахановца».

По его словам, у некоторых аналогичных отечественных решений требования могут быть в 13 раз выше для оперативной памяти и в 2-3 раза выше для процессора.

Выручка и деятельность «Стахановца»

В 2023 г. на турецком рынке «Стахановец» заработал пока около 1,5 млн руб. и планирует расширить оборот до 5 млн руб. За год систему мониторинга персонала внедрили в 20 компаниях и до конца года их число планируется увеличить до 35 с установкой на 2500 устройствах.

По данным базы «Контур фокус», баланс организации за 2022 г. вырос на 42% и составил 127,3 млн руб. За тот же отчетный период выручка увеличилась на 41% и составила 166,7 млн руб., а чистая прибыль – 91,3 млн руб. Уставный капитал «Стахановца» — 18 182 руб.

Основными акционерами являются Елена Волотовская с долей в 44,5% и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом с долей в 26,4%. Также Михаил Яхимович и Галина Ковшикова владеют равными долями в 14,5%. Генеральным директором является Мария Сизова.

Решения компании используются более чем в 5 тыс. организаций по всему миру. Компания уже работает под разными брендами в странах СНГ, ОАЭ, Чехии, Кипре, Молдове, Аргентине, США, Бразилии, Латвии, Финляндии, Египте и других.