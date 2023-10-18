На площадке для закрытых торгов по гособоронзаказу и подсанкционных компаний назначен новый гендиректор«АСТ ГОЗ» возглавил бывший руководитель центра безопасности и рисков АО «Сбербанк-АСТ» Антон Константинов. Он сменил в должности Феликса Кордыша, который ушел со своего поста 17 октября 2023 г.
Новый глава «АСТ ГОЗ»
Как стало известно CNews, генеральным директором ООО «АСТ ГОЗ» (Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа) бывший руководитель центра безопасности и рисков АО «Сбербанк-АСТ» Антон Константинов. Он сменил в должности генерального директора Феликса Кордыша, который покинул свой пост 17 октября 2023 г. Об этом CNews рассказали представители «Сбербанка-АСТ».
Константинов будет отвечать за развитие новых сервисов и функционала «АСТ ГОЗ», решая в том числе задачи по защите информации и надежности электронных процедур», — сообщили CNews в «Сбербанке-АСТ».
Выручка и деятельность «АСТ ГОЗ»
АСТ ГОЗ — это электронная торговая площадка (ЭТП), отобранная Правительством России для проведения закупок в рамках гособоронзаказа и торгов закрытого типа по 44-ФЗ и 223-ФЗ. На площадке проводятся закрытые закупки, сведения о которых не подлежат публикации в открытом доступе. Как правило, в таких закупках заказчик заранее определяет круг поставщиков, которые будут участвовать в его закупке, и отправляет им приглашения.
На ЭТП более 7 тыс. заказчиков, среди которых министерства и ведомства силового блока, государственные корпорации и концерны, организации оборонно-промышленного комплекса, предприятия промышленности, а также заказчики, находящиеся под действием иностранных санкций. «АСТ ГОЗ» является дочерним предприятием «Сбербанка-АСТ».
По данным базы «Контур.Фокус», ООО «АСТ ГОЗ» основано 15 сентября 2015 г. Выручка по итогам 2021 г. выросла на 13% и составила 384,1 млн руб., а чистая прибыль составила 158 млн руб. Выручка по 2022 г. в системе не приводится.
Выручка «Сбербанк-АСТ»
По данным базы «Контур.Фокус», АО «Сбербанк-АСТ» основано 19 июля 2002 г. Выручка по итогам 2022 г. упала на 22% и составила 1,7 млрд руб., а чистая прибыль достигла 1,3 млрд руб.
«Сбербанк-АСТ» — это электронная площадка для проведения торгов.