ZTE массово набирает штат русских сотрудников в Казахстане и Узбекистане

Один из крупнейших производителей телеком-оборудования — китайская компания ZTE набирает десятки специалистов в Казахстане и Узбекистане. Вендор ищет менеджеров, инженеров и заведующих складом. Во многих вакансиях отмечается, что кандидаты должны хорошо владеть письменным и устным русским языком.

Набор штата в СНГ

Как выяснил CNews, китайский производитель телеком оборудования ZTE массово набирает штат сотрудников в Казахстане и Узбекистане.

В описаниях вакансий указано, что английский язык будет являться рабочим. Но во многих из них от кандидата требуется знание русского языка на уровне разговора, чтения и письма.

В первые три дня октября 2023 г. на портале по поиску вакансий HeadHunter было опубликовано 23 вакансии ZTE от имени ТОО ZTE Kazakhstan (представительство ZTE в Казахстане), ZTE (в Белоруссии, Минск) и ИП ZTE Investment (в Узбекистане).

CNews задал вопросы представителям ZTE о причинах массового набора специалистов и ожидает ответа. Практика ZTE искать русскоговорящих специалистов в странах СНГ, куда релоцировались многие россияне, бежавшие от мобилизации, не единична. В апреле 2023 г. CNews выяснил, что российское представительство Samsung также начало набирать штат со схожей номенклатурой профессий в Узбекистане. В описаниях вакансий отмечалось, что кандидаты должны хорошо владеть устным и письменным русским языком.

Собеседники CNews на рынке электроники тогда объяснили массовый набор Samsung намерением открыть офис в Узбекистане, ориентированный на Россию.

Кого ищут

ZTE сейчас ищет менеджеров по продажам, менеджеров по работе с клиентами, инженеров по планированию и оптимизации радиосетей, а также монтажу и установке базовых станций и т.д. Помимо этого, компания в поисках юриста, заместителя главного бухгалтера, заведующих складом и др.

Работа заключается в поиске партнеров и клиентов, приеме и отправке телекоммуникационного оборудования, реализации инженерных проектов и т.д.

История ZTE

ZTE относится к крупнейшим производителям телекоммуникационного оборудования. Основана компания в 1985 г. С 2017 г. китайский производитель попал в немилость американских властей из-за поставок оборудования в страны, находящиеся под санкциями. Но в марте 2022 г. США ослабили давление на компанию, переключившись на Huawei и разработку антироссийских санкций.

После начала специальной военной операции производители телеком-оборудования Nokia, Ericsson, Huawei, ZTE прекратили поставки в Россию. И на помощь компаниям пришел «серый» импорт.

Согласно базе «Контур.фокус», в 2022 г. выручка российского офиса ZTE (ООО «ЗТИ-Связьтехнологии») сократилась в три с половиной раза до 2,8 млрд руб. при чистом убытке 743,7 млн руб. Как указывает Tadviser, порядка 84% выручки компании принесли четыре заказчика: «Ростелеком», МТС, МГТС и «Вымпелком».

Пока нет достоверных данных о намерении ZTE в отношении российского рынка. Юрлицо компании все еще действует. Согласно финансовому отчету российского юрлица ZTE за 2022 г., в 2022 г. компания существенно сократила масштабы деятельности организации.