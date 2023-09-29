Власти передадут «Ростеху» госпакеты акций двух производителей и рарзаботчиков электроники

По распоряжению Правительства России «Ростеху» передаются госпакеты ЦНИИ «Электрон» и АО «Мосэлектронпроект», составляющие 64% и 25% их уставного капитала.



Госпакеты акций

Правительство России распорядилось передать «Ростеху» госпакеты акций двух предприятий сферы электроники в качестве имущественного взноса Российской Федерации. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов, как пишет «Интерфакс».

Президент подписал указ о передаче госпакетов этих предприятий «Ростеху» В марте 2023 г. Росимуществу поручено осуществить передачу до 30 ноября 2023 г.

«Ростеху» должны быть переданы находящиеся в госсобственности пакеты обыкновенных акций АО «Центральный научно-исследовательский институт "Электрон"» (ЦНИИ «Электрон») и АО «Мосэлектронпроект» («МосЭП», Москва).

Передаваемый пакет ЦНИИ «Электрон» составляет 63,99% уставного капитала (1 млн 322,886 тыс. акций), а пакет «МосЭП» — 25,63% (5,113 тыс. акций).

Стоимость акций не уточняется. Известно, что в 2021 г. Росимущество выставляло на торги госпакет ЦНИИ «Электрон» с начальной ценой 947 млн руб.

В контуре «Ростеха»

«Оба предприятия входят в контур "Ростеха", консолидация акций в одних руках является логичным шагом», — прокомментировали «Интерфакс» в «Ростехе».

Фото: Ростех Государственные акции двух старейших предприятий электронной промышленности передаются «Ростеху»

ЦНИИ «Электрон» специализируется на разработке и мелкосерийном производстве фотоэлектронных приборов и устройств для космической промышленности, атомной энергетики, робототехники, медицины и экологии. В его состав входят научные лаборатории, производственный комплекс, испытательный центр.

«Электрон» существует с 1955 г. С помощью его приборов межпланетной станцией «Луна-3» были получены первые в истории снимки обратной стороны Луны, как сообщается на сайте института.

Проектный институт в отрасли электронной промышленности России АО «МосЭП» выполняет работы, связанные со строительством, реконструкцией, техническим перевооружением и созданием производственных мощностей предприятий, находящихся в ведении Минпромторга, Минобороны, Минцифры, Минтранса, Роскосмоса и др.

«МосЭП» существует с 1946 г. и является основным создателем и оператором электронной и полупроводниковой отрасли России, как указано в его юбилейной брошюре.

Имущественный взнос

Правила передачи Росимуществом федерального имущества некоммерческим организациям (НКО) в качестве имущественного взноса Российской Федерации определены Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества».

В июне 2015 г. в закон были внесены изменения, позволяющие передавать НКО федеральное имущество в качестве имущественного взноса безвозмездно для социально значимых и публичных целей.

«Принятые решения направлены на повышение эффективности использования федерального имущества», — говорится в сообщении об изменениях на официальном сайте Правительства России.